Fondsenrondje: Uitverkoop

De beurzen stemmen in ieder geval tegen vandaag. De lijst met namen die Huawei mijden of boycotten wordt steeds langer, en het kan nog wel even duren. De macrodata vallen ook niet mee vandaag. De grootste verrassing is nog dat Flow Traders dik daalt op een toch wel geanimeerde beurs.

Zoiets dan maar?

De beurzen stemmen in ieder geval tegen vandaag #AEX pic.twitter.com/LXY3kjcvOo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 23, 2019

Moet u het hier zoeken? De lijst met namen die Huawei mijden of boycotten wordt steeds langer:

Factbox: Global tech companies shun Huawei after U.S. ban https://t.co/6ARTrX94Wq pic.twitter.com/5qCSKtzMR5 — Reuters Top News (@Reuters) May 23, 2019

En het kan nog wel even duren?

China and the U.S. may be stuck in a cycle of "fighting and talking" until 2035, according to a senior Chinese government researcher https://t.co/rFLa6ySix7 — Bloomberg (@business) May 23, 2019

Intussen zit China ook niet stil?

“If the goal is to disturb the US Treasury market, then they may not care about inflicting self-harm.”



Trade war sparks fears of China weaponising US Treasuries - https://t.co/dxP5MMtD3F via @FT — Katie Martin (@katie_martin_fx) May 23, 2019

De macrodata vallen ook niet mee vandaag. De Europese inkoopmanagersindices en de Duitse Ifo Geschäftsklima over mei houden niet over. Dat resulteert vandaag daarom in dat rijtje rode koersen, wat aardig op een sell-off begint te lijken. In de AEX dreigt nu ook acuut een lager bodempje, dat is nu nog 543,58 van 13 mei.

Marktbreed dweil ik dan maar alle ellende op:

Alle Europese beurzen dus in de min. En dik.

De Amerikaanse futures hebben ook een weigering.

De volatiliteitsindices roetsjen double digits omhoog.

De dollar trekt aan richting 1,11.

Olie zakt, goud trekt amper aan en bitcoin doet het met een min rond nu weer $7500.

De rentes dalen, ofwel risk-off!

Beursplein 5

Op het Damrak is er één cijferaar en het valt niet mee. Lucas Bols dus:

Dit zijn de adviezen:

Heineken: naar add van reduce - AlphaValue

Unilever: naar €62 van €57 - Morgan Stanley

ASMI: naar €70 van €60 - ING

TomTom: naar €10,25 van €9 - Kepler Cheuvreux

De TomTomkoers is vandaag naar keuze door die splitsing 9:16. Ik kom 0,0% tegen, -40% en +5,8%. Houd het maar even op dat laatste, en daar speelt Kepler Cheuvreux denk ik een rol in. Verder... Tja, handelsoorlog in de headlines en dan weet u denk ik wel welke van onze aandelen slecht en relatief goed liggen.

Ja, defensieve aandelen doen het in de regel beter dan weer de bekende cyclische, financiële, technologie- en manufacturing-aandelen. Vooral in de AMX worden de schadeformulieren weer met dikke stiften ingevuld. Er valt echter weinig te duiden op fondsniveau, hoe groot de schade ook hier en daar mag zijn.

De grootste verrassing vind ik nog dat Flow Traders dik daalt op een toch wel geanimeerde beurs.

Unilever en Heienken bovenaan, Aalberts , Randstad en vooral ArcelorMittal weer stijf onderaan. Misschien dat ASML en Galapagos nog meevallen. Lijd in stilte, meer kan ik echt niet van de AEX-aandelen maken.

Idem dito eigenlijk voor de AMX, maar dan met een hefboom. Arcadis valt nog mee, AMG misschien ook wel, maar Besi, Fugro, SBM Offshore en PostNL niet.

Gelukkig hebben we Kiadis en het ijzersterke Fagron nog, maar verder is het ook overschakelen op de tissues in de AScX. Dat ForFarmers zo hard daalt, vind ik wel opvallend.

Succes verder vandaag.