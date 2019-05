Toe maar, niet alle versies van Android en Play Store meer. Ik was nog wel van plan 'Alles went, zelfs een handelsoorlog' hier op deze plek te tikken. Daar wacht ik nog maar even mee? Hard tegen hard, het is de vraag hoe ver het escaleert.

Bloomberg noemt behalve Alphabet ook nog Qualcomm, Intel, Xilinx en Broadcom die geen zaken meer met met Huawei doen. Intussen is het eerste Europese bedrijf ook door:

20 May - 07:50:04 [RTRS] - GERMAN CHIPMAKER INFINEON TECHNOLOGIES HAS SUSPENDED SHIPMENTS TO HUAWEI TECHNOLOGY- NIKKEI

Wordt vervolgd, want hier moet wel een Chinese tegenreactie op volgen, toch?

B&S Group, dat per saldo niet vooruit is te branden sinds de beursgang, geeft een trading update. Het concern boekte flink meer omzet, zowel autonoom als met de overname van FraganceNet.

De koersreacties vallen mee op het Google nieuws? Met dit soort acties worden de winsten en de omzetten meteen geraakt en daar moet de beurs het van hebben.

De verrassing van de dag is dat het Japanse BBP Q1 doorkomt op +0,5% (kwartaal-op-kwartaal) en +2,1% (op jaarbasis), waar -0,1% en -0,2% werden verwacht.

Zelden was er zo'n groot verschil tussen consensus en uitslag. Olie loopt op en bitcoin pendelt rond $8000.

Nakomertje, Wereldhave heeft gezocht en gevonden.

Nog een nieuwtje zonder financiële details:

20 May - 08:00:06 [RTRS] - ROYAL KPN N.V. PRESS RELEASE: KPN TO SELL NLDC TO DWS

Analistenadvies luidt:

Unilever: naar €56 van €50 - Jefferies

ASMI: naar €65 van €57 - Berenberg

Euronext: naar €66,50 van €66 - JP Morgan

Euronext: naar €67 van €61,50 - KBW

De AFM meldt deze shorts:

De agenda, het Duitse inflatie cijfer komt uit op 0,5% en 2,5%, hoger dan de verwachte 0,4% en 2,4%.

01:50 Japan BBP Q1 -0,1% QoQ

08:00 B&S Q1 trading update

08:00 Ryanair cijfers Q1

08:00 Duitsland inflatie PPI apr 0,4% MoM

09:00 HAL notering €5,30 ex-dividend

09:00 Intertrust notering €0,32 ex-dividend

09:00 Brunel notering €0,25 ex-dividend

09:00 Brill notering €0,85 ex-dividend

14:00 ASMI AvA

En dan nog even dit

Oh, wacht het zijn er nog meer? Dit is serieus:

