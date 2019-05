Vooruitblik: Hoe loopt dit af?

Resumerend:

Uber hoopte aanvankelijk deze lente voor $120 miljard naar de beurs te gaan

Toen de eerste rookwolken optrokken na de beursgang van taxi-concurrent Lyft, ging de range omlaag naar $90-$100 miljard

Met de beursgang in aantocht en Lyft bungelend onderaan het koersenbord op de Big Board ging de verder range naar beneden: $80-$90 miljard

De beursgang werd donderdag rond $75 miljard geplaatst à $45 per aandeel

Vrijdag sloot het aandeel op $41,57, ofwel het fonds is nu $69,7 miljard waard

Gerekend vanaf die $120 miljard is dat -41,9%. Zeg maar of dat een soort van koersdaling is, of dat het bedrijf zelf, de begeleidende banken en de kopers à $45 de waarde een tikje hebben overschat. Foutjes komt vaker voor, zie Adyen vorig jaar dat als een klassieke go-go danseres uit de enorme verjaardagstaart sprong.

Lees mee met CNBC dat netjes grafiekjes van Uber van Henry Blodget van Business Insider op een rij heeft gezet. Interessant. Hier de eerste, niks mis mee. Dit gaat lekker:

Maar nu. Met de groei zit het wel goed. Wordt er echter ook nog iets verdiend?

En toen...

Komt er nog een plaatje bij van Henry zelf

A fourth not-great chart for Uber... Sharp deceleration in revenue growth for core "ridesharing" business. Only 33% in 2018. Yes, it's a big business. But... pic.twitter.com/lOusLyxhmV — Henry Blodget (@hblodget) May 10, 2019

Uber. De analyse

De hamvraag voor de beurs en ons beleggers is denk ik of Uber de nieuwe Amazon is of niet. Misschien, maar ik betwijfel het. Jeff Bezos = Amazon. Hij is oprichter, grootaandeelhouder en CEO en sinds de start 25 jaar geleden heeft hij een vastomlijnd plan en laat zich door niets en niemand van de wijs brengen.

Ik weet nog hoe hij aan het begin van dit millennium iedere keer lachend zijn vreselijke kwartaalrapportages inleverde met enorme verliezen en cash burn. De koers ging uiteindelijk ook van 2000 tot 2003 -97%, Ja, -97%. Bezos ging echter door met waar hij mee bezig was en the rest is history, zoals dat zo mooi heet.

Bij Uber is het daarentegen een duiventil. De CEO is een ingehuurde manager, geen ondernemer à la Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page & Sergey Brin en wijlen Steve Jobs. Sterker, oprichter en CEO Travis Kalanick is - noem het koekje van eigen deeg - op een buitengewoon hardhandige en horkerige manier buiten gezet.

Voeg dat bij dat het bedrijf geen benul heeft hoe en wanneer het ooit denkt winst te gaan maken en ik moet het zelf allemaal nog zien. Niet dat u zich iets van mij moet aantrekken, want ook Amazon zag ik nooit zitten en bij de beursgangen van (toen nog) Google, Facebook en Alibaba keek ik ook sceptisch toe.

Shares of companies typically “pop” in their public market debuts. On average, tech companies have risen 41 percent on their first day of trading over the past 24 years. https://t.co/EXfqm6eecE pic.twitter.com/kDk2sTfJuC — DealBook (@dealbook) May 11, 2019

Het zal mijn dotcom trauma zijn. Zelf zat ik toen niet in de markt - ik was echter ook gewoon de bietenbrug opgegaan - maar ik ken net even te veel mensen die toen in de boom & bust kolossaal veel geld verloren. Die zijn ook nooit meer terug gekeerd in de markt. Over aandelen valt met hen niet meer te praten. Opvallend.

Dit heeft mij zelf een bescheiden allergie voor cash burn groeiaandelen opgeleverd. Gewoon te veel risico voor mij. Ik wil boter bij de vis. Kijk mee, dit zijn de analistenverwachtingen voor Uber uit Reuters Eikon. Voorlopig kunt u dividend vergeten, gebruik ik maar als understatement:

Over groeiaandelen gesproken: toeval? De laatste weken door analisten en ook vrijdag nog door Uber zelf werd op het grote belang van Uber Eats gewezen.

Uber Eats is 'critical' for Uber to make money in the future, Morningstar analyst says https://t.co/TBZaYUnHnc — CNBC (@CNBC) May 9, 2019

Dat is een concurrent van Takeaway. Ik zie daarvan niets terug in de grafiek. Sterker, kijk de laatste week eens. De AEX is paars. Sterk nummertje. Ik wens, zoals altijd bij ieder bedrijf, Uber veel succes en hopelijk krijg ik ongelijk. Net als u, want ik ben letterlijk nog niemand tegengekomen die enthousiast is over het aandeel.

Misschien is dát nou juist een hele goede reden om het wel op te pikken :-)

Handelsoorlog

Er is weinig tot geen nieuws dit weekend. Het zijn weer tweets van president Donald Trump die de aandacht trekken en de headlines op de networks beheersen. En iedereen vraagt zich ineens af: komt er eigenlijk wel een handelsverdrag? Misschien heeft Trump wel een punt: China denkt wellicht de tijd te hebben?

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

Iedereen lijkt er trouwens voetstoots vanuit te gaan dat China de grootste economische wereldmacht wordt en misschien ook wel de technologische en militaire nummer één. Eerst zien, dan geloven. In de jaren tachtig ging iedereen er van uit dat Japan de VS zou inhalen. Dat liep echter even compleet anders.

China will rival the U.S. on tech:



?? It created the world’s largest wind-turbine market

?? It willed into existence the world’s largest market for electric cars

?? Chinese brands make up 40% of the global smartphone market https://t.co/IuaPF5TI6U via @bopinion — Bloomberg (@business) April 28, 2019

En zelfs áls er een verscherpte handelsoorlog. Dan nóg... Lees deze longread van wie anders dan de grote filosoof onder ons beleggers, Morgan Housel. Ooit bekend geworden van The Motley Fool. Heerlijk verfrissend, mens, bedrijf en economie zijn flexibeler en creatiever dan we iedere keer weer denken.

Seeing a lot of pessimism all around. Auto, consumption, credit slowdown, trade wars etc. So time to replug this post by @morganhousel

The Seduction of Pessimism - https://t.co/qFwW88E37h — Anish Teli (@anishteli) May 6, 2019

Copypaste, hier een mooi voorbeeld:

En nog eentje.

Lot uit loterij

Siegel, Siegel, waar ken ik die naam ook al weer van, denkt u. Dat is de meneer van deze wereldberoemde grafiek. Helaas heb ik die niet meer up-to-date. Jeremy zorgt goed voor zichzelf, zijn data is peperduur.

Dit is wat Siegel bedoelt in dat stukje tekst. Het ene decennium is het andere niet...

Intussen is Jeremy alweer afgetroefd met zijn data anno 1802. Dit blog beweert aandelen tot aan de geboorte van de VOC te hebben doorgerekend. De uitkomst is hetzelfde: 7% bruto. Let wel, dat was gemiddeld 1% koerswinst en 6% dividend. Sinds 1969 is het 10%, waarvan 2,5% dividend.

Global financial Data has calculated a new World Index that extends from the beginning of stock markets in Amsterdam in 1601 to the present day.https://t.co/5hN6Aw6zil pic.twitter.com/NASANQ2OmW — Global Financial Data (@GlobalFinData) March 7, 2019

Als u nog steeds zit te mokken... Ik heb nog meer leesvoer voor zwartkijkers. Leest u dit interview eens met Max Roser van de werkelijk sublieme site Our World in Data:

Dit is zijn mooiste grafiek, vind ik. Het is een lot uit een loterij dat wij het voorrecht hebben in deze tijd in een van deze landen te mogen leven. De dankbaarheid daarover komt u dagelijks volop in de (social) media tegen, maar nu lieg ik:

Mocht u het nou echt niet meer zien zitten, dan is hier goede raad. Mijn tip: ga niet uw tijd en energie verdoen aan het voorspellen van een krach, maar aan wat u dat geval moet doen. Dat is een van de weinige dingen die ik zelf goed heb gedaan in mijn beleggend leven. Zo ben ik achteraf goed door de krach van 2008-2009 gerold.

Ik middel maandelijks voor de lange termijn en in mijn geval was dat dom doorkopen. Dat heb ik gedaan - het resulteerde wel in grijs haar - en laat ik zeggen dat ik daardoor een paar jaar later met relatief veel cash een huis kon kopen.

How to survive a market crash https://t.co/Wtsgm0JMly — MarketWatch (@MarketWatch) April 28, 2019

Agenda

Walmart sluit deze week officieus het Q1-seizoen in New York af. Zoals Alcoa traditioneel altijd de eerste was, zo was Walmart altijd de laatste. Dat is al lang niet meer zo. Een paar uur later is er al Nvidia en binnen de Dow Jones moet Nike nog doorkomen. Home Depot, FedEx en Oracle: er zijn meer namen die nog komen.

Intussen kijken we alweer vooruit. Het is niet zo raar dat de koersen haperen?

$SPX EPS estimate for Q2 has declined by 5.9% over the past 12 months and by 1.7% since March 31. https://t.co/G5ziXkWmu9 #earningsseason pic.twitter.com/otgRixtCcS — FactSet (@FactSet) May 11, 2019

In Europa zijn er meer namen en bij ons zijn dit de meest in het oog springende fondsen:

ABN Amro

NN

SBM Offshore

VolkerWessels

Pharming

HAL

Kijk aan, er is ook een reeks interessante macrodata:

Recessie of niet? BBP Q1 Duitsland is misschien wel het cijfer van de week. De consensus gaat uit van +0,4%. Made in Germany zit in een dip, maar de dienstensector draait nog prima. Bovendien is er volledige werkgelegenheid en een begrotingstekort, het zou dus om een luxe-recessie gaan

Wij hebben ook een BBP Q1-cijfer. Ik heb helaas geen consensus

Voor ons beleggers zijn denk ik de eerste voorlopende indicatoren over mei interessanter dan die oude BBP-cijfers: New York en Philadelphia Fed indices en de Duitse ZEW Index

Verder zijn er Amerikaanse detailhandelsverkopen, Duitse en Franse inflatiecijfers en industriële productie uit VS en China

U kunt ook uw lol weer op met de nodige aandeelhoudersvergaderingen en ex-dividenden, waaronder de Koninklijke van $0,47 (kwartaal)

De opties zijn vroeg deze maand, vrijdag expireren ze alweer

Hier alles, scrollt u er even door heen. Zie ik u zo weer.

ABN Amro

Pak ik mijn bekende waarderingsgrafieken er weer bij voor een paar fondsen. ING verdubbelde haar stroppenpot in Q1: hoe deed ABN Amro het en wat wordt de outlook? Ach, wat maakt het allemaal uit. De bank doet maar liefst 7,5% dividendrendement en het risico is lekker voor grootaandeelhouder de staat :-)

Serieus, dat dividendrendement is wel errug hoog. De cijfers moeten héél slecht zijn wil daar echter aan worden getornd, maar de analisten zien de winst bij de bank wel onder druk staan. De ratio's zijn echter dik in orde. Grootste probleem en dat geldt voor alle banken is waar uiteindelijk de groei vandaan moet komen.

NN

Prettige verzekeraar dat NN, er is er nooit nieuws, gedoe, gezeur en trammelant. Niettemin nodigen de huidige rentes niet uit tot buikschuiven. Met +7% blijft het aandeel dit jaar zo'n 6% op de AEX achter. Het kan niet altijd feest zijn en 5% dividendrendement maakt veel goed. De ratio's zijn ook dik en dik op orde.

SBM Offshore

Mooi voor SBM Offshore dat ze een week voor haar cijfers met een opdracht van ExxonMobil kon schermen. Wellicht wacht het fonds na zeven jaren vol gedoe nu vette tijden, maar daar is de koers denk ik al aardig op vooruitgelopen. Ik vind dit zelf nogal aan de prijs voor een oliegerelateerd bedrijf.

VolkerWessels

BAM en Heijmans zijn al door met het Q1's en dat is niet onopgemerkt gebleven, om het zacht uit te drukken. Deze week is VolkerWessels aan de beurt. De analisten gaan uit van herstel. Nu maar hopen en bidden dat de outlook goed is en dat de naam Zeesluis IJmuiden niet in de update voor komt.

Pharming

Niet al te veel koersspektakel de laatste tijd meer bij Pharming en doorgaans zorgen daar ook de persberichten voor en niet kwartaalcijfers. Hoewel, de persberichten van Pharming zijn vooral reclamefolders, luidde vrijdag de kritiek. Koersreactie was er echter niet en is denk ik ook niet nodig. Er komt geen boete.

Tja, scherpe persberichten schrijven is corebusiness voor biotechs. Ik heb zelfs consensus (Reuters) voor de cijfers: er wordt een winst per aandeel van €0,01 verwacht bij €36,94 miljoen omzet.

Nvidia

Voor de liefhebbers van de snellere optie- en turbo trades: donderdag komt Nvidia door, een van de wildste en spectaculairste grote chip- en technologie-aandelen in New York. Outlook China is denk ik de crux. Lekker plaatje, zeg :-) Succes er mee.

Tot slot

Zoals gezegd, er is niet veel nieuws dit weekend. Deze komt wel net door. Niks gedoodverfde grote overname, Unilever is een kralen rijger aan het worden. Misschien is dat inderdaad wel veel beter. Zo houdt het concern goed feeling met veranderende consumentenvoorkeuren?

Consumer goods giant Unilever is considering a $1 billion offer for U.S. skin-care brand Drunk Elephant, the Sunday Telegraph reported https://t.co/JuT9pUUXAB — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2019

Bloomberg denkt ook dat we een wilde week tegemoet gaan? We zien het wel.

Investors are standing by for a fresh bout of market turmoil as President Donald Trump turns up the heat on Beijing over trade https://t.co/WSgF362cG7 — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2019

Deze past er naadloos bij:

All it took was two lunchtime tweets last Sunday for investors around the world to rip up their playbooks for 2019 https://t.co/2KHe2g6Bqo — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2019

Gun ik zoals gebruikelijk Corné nog even zijn momentje in de zon:

De rentes, de dollar en olie deden per saldo niet zoveel deze week, die grafieken bespaar ik u maar. Wel is deze lente een tulpenbol aan het ontluiken, eens zien hoe ver ie dit keer komt. De fundamentele analyse is echter nog het zelfde: dit is louter en alleen een prijs op het bord. Niks meer, niks minder. Er is geen waarde.

Dat geldt niet voor onze AEX, waar echte bedrijven die echt geld omzetten, echt geld verdienen en echt dividend betalen achter zitten. De verwachtingen lopen voorzichtig op, maar misschien is dit alleen nog maar het effect van de stijgende dollar. Overtuigend is het niet. Prettige zondag verder.