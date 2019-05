Woensdag 15 mei organiseert BNP Paribas, in samenwerking met IEX, weer de Hollandse Aandelenavond. Jim Tehupuring blikt terug op zijn tips van vorig jaar, die niet goed uit de verf kwamen.

Op de Hollandse Aandelenavond benoemen zes beursexperts elk drie Hollandse aandelen waarvan zij denken dat die kansrijk zijn de komende tijd.

‘Tips’…

Het precieze startjaar weet ik niet, maar volgens mij viert de Hollandse Avond van BNP Paribas Markets dit jaar haar 10e verjaardag. Een prachtig initiatief, want tussen al het geweld van techneuten als Apple, Facebook of Amazon en miljarden-IPO’s van verlieslatende ondernemingen als Uber, Snapchat en Instagram, bevinden zich dichterbij huis prachtige ondernemingen die wel positieve resultaten boeken en waarbij het mogelijk is om voor de massa uit in te stappen en winst te maken.

Het woord ‘winst’ brengt mij meteen op een pijnlijk element. Na eerst aan de organiserende kant te hebben gewerkt (RBS Markets), heb ik de afgelopen 5 jaar deelgenomen als expert. Zo mocht ik dus in 2018 ook 3 aandelen bespreken die in mijn optiek kansrijk waren.

Wat niet is kan nog komen, maar de resultaten van de 2018-tips waren ronduit dramatisch. Alle drie de aandelen verloren zo’n 20% terwijl de beurs per saldo steeg. Vanuit dat perspectief viel het me mee dat ik nog werd uitgenodigd. Een mindere keuze na een paar jaar kan best, maar drie keer mis…

-2 +1

De ‘missers’ hebben mij financieel ook geraakt, want bij ProBeleggen praten we niet alleen over beleggen, we doen het vooral. En zo belegde ik sinds juni 2018 in PostNL, Aperam en Unibail-Rodamco.

PostNL bezit ik nog steeds en houd ik op de huidige multiples zeker aan. Hetzelfde geldt voor Unibail-Rodamco, waarin ik beleg met Turbo’s (lage hefboom). Het dividend is uitermate aantrekkelijk, het management heeft een goed trackrecord en de vastgoedportefeuille is van dermate hoge waarde en kwaliteit dat het aandeel bij de huidige prijs op een stevige discount handelt. Nadeel: risico van de prijzige Westfield-acquisitie.

Aandelen Aperam heb ik in september verkocht met een mooie winst. Het Rendement Certificaat was gestegen van €37 naar €49 en kon maximaal €51 uitkeren. Met dik 30% winst vond ik het wel prima. Maar het was onvoldoende om de verliezen op PostNL en Unibail (ondanks hoge dividenden) te compenseren.

Vooruit kijken

Na het bizarre koersherstel in de afgelopen maanden is het nu vooral de vraag wat de kanshebbers voor 2019 zijn. De spoeling is wat dunner met het gros van de aandelen op stevige waarderingsratio’s. Dat betekent hogere risico’s en in mijn optiek vooral voor cyclische (groei) ondernemingen.

Voor de aankomende Hollandse Avond zal ik dan ook primair kijken naar waarde-aandelen. Want, saai is goed. En de markten lijken nu rustig. TINA lijkt terug en we zijn ervan overtuigd dat de rente voorlopig niet wordt verhoogd, maar als er iets zo veranderlijk is als het weer, dan is het wel ‘beurssentiment’.

Als de markt draait ben ik liever defensief belegd. Misschien niet heel sexy, maar wel heel waardevol. Dat is ook gebleken in mijn portefeuille die ik aanhoud voor ProBeleggen. Een belegging in bijvoorbeeld Ahold Delhaize hield in 2018 het verlies beperkt. Ik kijk ernaar uit om op 15 mei mijn keuzes met u te delen.

15 mei meer nieuws

Aanstaande woensdag 15 mei presenteren zes experts hun drie favoriete aandelen van eigen bodem. De Jaarbeurshal in Utrecht is inmiddels uitverkocht, maar u kunt de Hollandse Aandelenavond ook vanuit uw luie stoel online volgen.

