Liveblog: Sell-off. Punt

Gisteren was het bevrijdingsdag. In vrijheid kunnen handelen en het recht hebben op vrijheid van meningsuiting moeten we koesteren om scherp te blijven en met open vizier zaken via verschillende invalshoeken te kunnen blijven belichten.



Any way. Zondagmorgen half elf, tijd voor Businessclass van Harry Mens. Harry praat veel, zegt inhoudelijk weinig, maar was duidelijk erg gecharmeerd van ING, zonder enig steekhoudend argument overigens. Gelukkig schoof niet lang daarna Edwin Wierda van Wierda & Partners aan die hier wel wat zinnigs over te zeggen had.



Belangrijk punt van Wierda is het feit dat de leiding van ING bevoegd is om een mega-emissie te doen op het moment dat het dit nodig acht. Daarmee kan het bestuur, net als de voorgaande jaren, zonder inmenging van aandeelhouders tot 40 procent van het al uitstaande kapitaal ophalen. Dit geld kan worden gebruikt voor overnames.



Op zich opmerkelijk dat de leiding van ING het recht voorbehouden is zonder inmenging van aandeelhouders te emitteren. Er is een causaal verband tussen een emissie en verwatering van risicodragend aandelenkapitaal verstrekt door de aandeelhouders. Overleg en betrokkenheid zou juist meer gewenst zijn, zeker bij ingrijpende strategische zaken met grote financiële belangen zoals bijvoorbeeld een grote overname. Nu gaat er geruime tijd het gerucht dat ING de Duitse Commerzbank over zou willen nemen.



Op zich niet onlogisch, immers grenzen van binnenlandse groei zijn eindig, dus kijk je ‘over de schutting’ naar interessante alternatieven. Wat opvalt is dat ING in Nederland en België over is gegaan tot het versnelt sluiten van kantoren en het afvloeien van medewerkers terwijl er bij een eventuele Duitse overname het aantal vestigingen en medewerkers weer in rap tempo stijgt. Ik kan dit niet helemaal rijmen. Daarnaast strookt het totaal niet met het beoogde profiel als substantiële digitale financiële player.



Wat zou het doel kunnen zijn bij een eventuele overname van Commerzbank?



Converteren? Dat is gebeurd met het ineenvlechten van ING met de Postbank. Overtollige mensen en kantoren saneren en vooral niet zeuren. Dat lukt wel met volgzame Nederlanders, maar wordt een heel ander verhaal met Duitsers die zich niet zomaar laten knechten door herr Hamers.



Transformeren? Is eleganter, meer humaan doch complexer, duurt langer en is opmerkelijk duurder.



Private equity? Fileren, en in gedeeltes verkopen wat een hogere opbrengst genereerd. De vraag is of ING zich op het terrein van ordinaire raiders wil begeven die met hun discutabele en maatschappelijk verwerpelijke werkwijze enkel uit zijn op klinkende munt. Maar, ruim 70 jaar geleden was er ook een leider die met gedurfde plannen grote risico’s nam om en zijn macht wanhopig probeerde in stand te houden. Een kat in ‘t nauw maakt rare sprongen!



Je zou je ook om een nadere reden af kunnen vragen of het inlijven van Commerzbank wel zo verstandig is. De huidige situatie bij de Commerzbank moet wel heel precair zijn want Duitsers vragen niet snel een helpende hand. En al ga je akkoord met bijstand, voordat er weer een stabiele wenselijke en financieel aantrekkelijke situatie is ontstaan zal er ook nu weer het nodige puin moeten worden geruimd in Duitsland.



Commerzbank, de lekgeslagen Titanic die door ING wordt weggesleept? Ik hoop niet dat ING meegetrokken wordt door de zwaargehavende Commerzbank en dat Ralph moet melden: “Zuidas, we have a problem”. Het wordt de komende tijd voor ING en haar aandeelhouders een uitdagende periode. ING heeft een aantal negatief illustere zaken waarbij de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het bedrijf in het geding is.



Reden te meer om je als belegger, investeerder of beheerder van pensioengelden van hardwerkende mensen af te vragen of beleggen in ING nog wel strookt met het morele kompas. Opvallend dat beoogde koerstargets afgegeven door gerenommeerde partijen steeds lager komen te liggen. En, wie heeft er geen buy recommendation op ING? De schappen liggen vol, de planken buigen door met stukken. Tijd om ING eens objectief en kritisch tegen het licht te houden als verantwoorde belegging. Bij lage rentes gedijen huizenverkopen en hieraan gelieerde hypotheken prima. Ook het MKB is de laatste jaren gegroeid en is er flink geïnvesteerd. Maar wat als de groei vertraagd? De rente wat oploopt? Het aantal faillissementen verder toeneemt? De beleggingsactiviteiten door onzekerheid afnemen? Dan blijven er bitter weinig moneymakers over voor ING, terwijl de kans op retourbetaling van verstrekte leningen geen vanzelfsprekendheid is, maar een noodzakelijke dagtaak wordt om de centjes binnenboord te houden van het digitale maar vooral cyclische geldbedrijf.