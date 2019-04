Slot: Records in zicht

Nabeurs Wall Street cijferen er geen echte grote, market moving namen. Dat zijn eBay, Texas Instruments en Snap nu eenmaal niet. Anders zat er bij een meevaller misschien nog wel een all time high in vandaag voor de S&P 500.

De te kloppen score is 2940,91 van september vorig jaar, ofwel het is geen procent meer. De Nasdaqjes scherpen hun all time highs wel weer aan en onze AEX staat ook rond een procent onder top 560,79, het hoogste punt van de start van de bull market in 2009 en de hoogste score sinds 2001.

Inderdaad, het is vooral technologie dat de kar weer eens trekt.

The S&P 500 Index is only 10 points from a record high https://t.co/aNgBOWDMQ5 pic.twitter.com/E9ncg5F8o8 — Bloomberg Markets (@markets) April 23, 2019

En er is altijd wel iets om u zorgen over te maken:

Euro zone governments worry over Italy's low growth: Eurogroup https://t.co/H3ghv3KjoW pic.twitter.com/fiDV9uoxM7 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 23, 2019

Toch is er niet echt een verhaal vandaag, behalve dan dat er goede cijfers zijn op Wall Street: Coca-Cola gaat er lekker op, Twitter al helemaal (+16,5%), Harley Davidson doet niks en Procter & Gamble en Verizon dalen er echter 2% op. Bij ons heeft Binck cijfers (en jaarvergadering), maar dat telt niet meer door het Saxo Bank bod.

Het marktbrede rondje:

De Europese beurzen vliegen alle kanten uit. België is in mineur vanwege een winstwaarschuwing van relatief zwaargewicht Umicore (-17%). Het pond daalt, dat zal de reden zijn dat de FTSE 100 op het oog goed ligt

Wall Street gaat gewoon lekker

Wat, de AEX VIX Index stijgt 8,4% naar... 11,4. Bij zo'n lage stand is er al snel een grote procentuele uitslag

De dollar trekt aan tot 1,12

Olie stijgt verder en verder

Goud daalt en bitcoin houdt de winst vast

De rentes lopen op. Vooral Italië. Spanje ook. Griekenland dan weer niet. Straks wordt de laatste nog Triple A :-)

Beursplein 5

De AEX mag dan amper bewegen, onderliggend is er voldoende spektakel. Het is alleen meer gissen dan duiden, want nieuws, triggers, aanleidingen of wat dan ook zijn er niet. Zelfde geldt ook voor de AMX en de AScX. Eerst de adviezen van vandaag:

Ahold: naar houden van kopen en €25,20 - Sanford & Bernstein

Arcadis: naar €22 van €21 en kopen - ING

Arcadis: naar €19,50 van €18 - Kepler Cheuvreux

Unilever: naar €50 van €47 (neutral) - Credit Suisse

Unilever: naar €58,50 van €56 en kopen - Berenberg

Unilever: naar €50 van €45 en verkopen - CFRA

Verder liggen overwegend de defensieve waarden wat beter dan cyclicals en financials: