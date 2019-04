Slot: Nieuwe toppen en ING?!

Deze plak ik maar bovenaan, vers van de pers. ING is vier keer groter, €45 miljard om €11. Wordt misschien vervolgd. Wel een leuke fantasie, hoewel ik het niet zo snel zie gebeuren. Moeten de fusiegesprekken met Deutsche Bank echt mislukken en hoe denkt Berlijn hierover?

Heeft het zin om een slotcall te tikken? U zit met uw hoofd toch al bij Juventus - Ajax. Speciaal voor de onze lezers in 010 en 040 dan maar, die 020 echt niet trekken en vanavond wat anders gaan doen. Naar de koersen op de Big Board turen heeft waarschijnlijk ook niet veel zin. Weinig koersspektakel weer vandaag.

Vele kleine plusjes maken wel een grote. De AEX zet weer een nieuwe jaartop neer en de Nasdaq 100 noteert zelfs een nieuwe all time high. Pikant, want om 22:00 uur zijn er Q1's Netflix. De S&P 500 moet nog een procentje stijgen voor een nieuw hoogtepunt. Zo is het tot dusverre een zeldzaam mooi beursjaar.

OK, vorig najaar was wat minder, maar dat is vrijwel uitgeprijsd. Staven de winsten, omzetten en outlooks de stijging, dat is de vraag dit Q1-cijferrondje dat losgaat. Morgen ASML. Ik neus bij alle networks vandaag, maar zelfs die verzinnen amper redenen om de stijging vandaag te duiden of te verklaren.

Er is een meevallende Duitse ZEW Index, ofwel het vertrouwen zwengelt daar wat aan. Verder geef ik het woord maar aan de grootste vermogensbeheerder ter wereld, met weer hoge instroomcijfers. BlackRock doet +2% op een prima rapportage en heeft nu $6,5 biljoen onder beheer. Dat is 20 keer ons ABP.

"We have a risk of a melt-up, not a meltdown here. Despite where the markets are in equities, we have not seen money being put to work,” BlackRock CEO Larry Fink says. https://t.co/YxtYFUioWP — CNBC (@CNBC) April 16, 2019

Het marktbrede overzicht:

Van kleine tot aardige plussen, maar wel allemaal nullen voor de komma: Europa kleurt groen

Idem dito voor Wall Street. Ik zie dat ook de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) een nieuwe all time high neerzet en de Nasdaq Internet Index deed dat vorig week al. Zelfs Lyft stijgt een procentje

De AEX VIX Index (volatiilteit) stijgt zowaar, een cadeautje voor Flow Traders dat ondanks de windstilte in Q1 puike cijfers afleverde vandaag

De dollar stoeit met 1,13

Olie blijft dicht bij huis, goud zakt wel een procent en bitcoin bevalt het wel zo rond $5000?

De rentes nog, veel stelt het niet voor. Ik geloof wel dat de vastrentende jongens hun geld op Ajax zetten, als ik Italië zie. VS loopt ook op.

Beursplein 5

Zoals gezegd, Flow Traders leverde zoals verwacht karige Q1-cijfers af met gebrek aan reuring in Q1, maar breidt haar business gestaag uit. Onze beleggersdesk is erover te spreken:

En Heijmans en VolkerWessels gaan er met de koerswinst vandoor, hoor ik u hardop denken. Nico meent echter dat het opzeggen van het Hoevelakencontract goed nieuws is voor de bouwer(s) en dat dit juist een teken van kracht en geen zwakte is.

BAM jaagt minister op de kast #BAM https://t.co/EBgNkFWzHX — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 16, 2019

Dit zijn de adviezen van vandaag en Ahold Delhaize zet ik apart, omdat... U ziet het.

16 Apr - 08:55:33 [RTRS] - KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD.AS : INVEST SECURITIES RAISES TARGET PRICE TO EUR 24 FROM EUR 24.3; RATING BUY

Philips: naar €38,90 van €38,40 (neutral) - JP Morgan

NN: naar €38,80 van €39 - Barclays

TomTom: naar buy van hold en naar €9 van €8 - Kepler Cheuvreux

Euronext: naar €67 van €66 - Deutsche Bank

Takeaway: naar hold van buy en naar €83 van €74 - DeGroof Petercam

Verder is het zoeken, ondanks dat ook de grotere fondsen in de AEX nog aardig bewegen. Er zijn geen redenen voor te vinden en alles is door elkaar: defensief en cyclisch: