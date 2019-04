Liveblog: +196K

Update 14.30 uur: +196K

Het belangrijkste cijfer van de maand is weer uit. Over de maand maart zijn er in de VS 196.000 banen bijgekomen. Dit is iets beter dan de 180.000 waar de markt vanuit ging. Het werkloosheidspercentage van 3,8% is precies in de prik.

Wat opvalt is dat de loongroei in maart slechts 0,1% stijgt ten opzichte van februari. De consensus lag op een plus van 0,3%. Financiële markten reageren licht positief. De AEX noteert momenteel 0,2% hoger.

Verder trekt de euro licht aan ten opzichte van de dollar. Aan de andere kant zijn de uitslagen minimaal. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt twee basispunten en noteert 2,54%. Het lijkt er gewoon een beetje op dat de markt in slaap is gevallen.

In de onderstaande grafiek ziet u dat er de afgelopen vijf jaar continu banen zijn bijgekomen (NK).



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Update 11:45 uur: Het Wijnjaar 2019

Niet alleen Joop Wijn (maar die naam is nu eenmaal wat bekender), ook bestuurders Roelant Prins, Ingo Uytdehaage en Sam Halse zeggen vanaf juli langzaam hun opties te verzilveren. Dan eindigt de lock-up, ofwel een jaar na de beursgang.

Kassa voor ex-politicus Joop Wijn die nu bij Adyen werkt: hij staat op het punt om voor 40 miljoen euro aan opties te verzilveren. https://t.co/hZ5c6HK4Gg pic.twitter.com/5OxaP6dq1C — RTL Z Beurs (@RTLZBeurs) April 5, 2019

Die ronkende €40 miljoen is een momentopname. Hier hebt u de ritjes van Adyen sinds vorig jaar. De prijs van het aandeel en de waarde van die opties willen nog wel eens verschillen, zoals u ziet. Succes met timen, beste bestuurders van Adyen.

Update 11:30 uur: "De BoE, wie zegt u?"

Die zag ik niet aankomen, u wel? Ik lig dubbel. Want wij ons maar druk maken op de beurs.

Half of Japanese households have never heard of the central bank's historic monetary stimulus program https://t.co/h72gPMMtSl — Bloomberg (@business) April 5, 2019

Net zo gemakkelijk als de Bank of Japan blikken geld open trekt, haal ik Reuters Datastream leeg met een roedel grafieken.

Update 09:30 uur: MacKenzie en Merel

Nog even roddel en achterklap, zult u net zien dat de twee voormalige tortelduifjes mot krijgen over het peper- en zoutstel:

Krijg het idee dat $35 miljard enorm kan helpen om een scheiding amicabel te maken (dus mocht je ooit in die situatie verkeren....) https://t.co/FxAOexlnbd — Erik Mauritz (@erikmauritz) April 5, 2019

Nog even over de AFM. Dit wist ik niet. Speculeren doet u zelf maar.

Ook vanwege dit https://t.co/l6dtBfwsoX — Marianne Zwagerman (@mariannezw) April 5, 2019

Update 09:15 uur: Vopak en Unilever

Inmiddels zijn er al veel meer fondsen die echt bewegen, maar wat was de opening... saai.

Mooie beurs is meestal saaie beurs. De opening vandaag bewijst het. Slechts twee fondsen zonder nul voor de komma #AEX #AMX #AScX pic.twitter.com/3b5WLkjuac — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 5, 2019

Vopak is de blikvanger vandaag met die verkoop van drie terminals en die valt in goed aarde.

05 Apr - 08:56:34 [RTRS] - KONINKLIJKE VOPAK NV VOPA.AS: KBC SECURITIES RAISES TO 'ACCUMULATE' FROM 'HOLD' ; RAISES TARGET PRICE TO EUR 47.00 FROM EUR 45.00

Nico is ook enthousiast, citaat:

Het past in het langetermijnplaatje van Vopak, waarin afscheid genomen wordt van olieterminals ten faveure van opslag van goederen met meer toegevoegde waarde, zoals LNG, LPG, chemicaliën en chemische gassen.

De extra nettowinst van ca. €1,52 per aandeel wordt geboekt in het tweede halfjaar. Afhangende van de ratio netdebt/ebitda zal Vopak het geld dan wellicht deels aan de aandeelhouders teruggeven via een extra dividend.

Er is trouwens nog een adviesje:

05 Apr - 09:12:44 [RTRS] - UNILEVER NV UNc.AS: BRYAN GARNIER RAISES TARGET PRICE TO EUR 57 FROM EUR 55