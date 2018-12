Wall Street is dicht vandaag in verband met de begrafenis van oud-president George Bush Sr. Dat is helemaal niet erg, want de Big Board daalde gisteren minimaal voor twee. Ach en wee:

-Asian equities drop after biggest slide in U.S. stocks since mid-October

-U.S. futures rise after China echoes Trump’s optimism over trade

-Sharp decline in 10-year Treasury yields

-Oil prices fall back below $53https://t.co/MBDIEQ33WK pic.twitter.com/bUVIWy0brn — Bloomberg Markets (@markets) 5 december 2018

Iedereen wijst ineens naar de yieldcurcve, ofwel het verschil tussen de tien- en tweejaars rente. De huidige bewegingen zouden op een recessie duiden en deze indicator heeft een goed trackrecord.

Here's what a yield curve inversion means for markets and the Fed, according to a strategist https://t.co/9giCYqxAK1 pic.twitter.com/mhbeKgabFT — Bloomberg Markets (@markets) 5 december 2018

U ziet het, alles lager, hoewel de Amerikaanse futures voorzichtig herstellen. Ik neem aan dat die ook vandaag blijven draaien? Dollar trekt wat aan en olie daalt. Verhip, waar is mijn bitcoin koers gebleven, of is het spul vannacht opgeheven? :-)

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren luidt als volgt en stelt eigenlijk niks voor. Zeker gelet op de forse marktbewegingen.

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts. Het zijn ook altijd dezelfden, hé?



De agenda kent vooral inkoopmanagersindices. China is door met 53,8, waar 60,7 werd verwacht. Komt eigenlijk nooit voor zo'n groot verschil tussen consensus en uitslag. Hongkong doet trouwens een lousy 47,1.

02:45 China Caixin Services PMI nov

09:15 Spanje services PMI nov

09:45 Italië services PMI nov

09:50 Frankrijk services PMI nov

09:55 Duitsland services PMI nov 53,3

10:00 EU manufacturing PMI nov 52,4

14:30 VS loongroei Q3 1,1% QoQ

14:30 VS productiviteit Q3 2,3% QoQ

15:30 Beurzen VS gesloten i.v.m overlijden Bush senior

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI nov 59,9

En dan nog even dit

Wat?! Ja, eens werkt het niet meer. Hoort er bij. Net al die yieldcurve misschien. U weet maar nooit.

Acc to Morgan Stanley, 2018 is the first year since the early 2000s where "buy the dip“ trading strategies have failed. pic.twitter.com/NROA7hujPs — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 december 2018

Uh-oh?

China is reportedly "puzzled and irritated" by the Trump administration's words of triumph after the trade truce. https://t.co/IrxSL7DTMz — CNBC (@CNBC) 4 december 2018

Nou?

A decade later, what's the verdict on America's era of easy money? https://t.co/5zXOpy96RA — Bloomberg Markets (@markets) 4 december 2018

Oh:

Goldman uses gear from this startup to run some data centers https://t.co/mt1mqpDdFv — Bloomberg Markets (@markets) 5 december 2018

Reken u inderdaad niet rijk:

If the correlation of household equity holdings + subsequent returns holds, you can expect roughly 3% p.a. (total return) over the next 10yrs.

= the dividend yield

= the 10y treasury yield

= less than half of what almost all asset managers promise



Nice chart @TihoBrkan pic.twitter.com/jWvObwDb3w — D.Schrottenbaum, CFA (@David_Schro) 3 december 2018

Tot slot:

Jack Bogle helps put days like this in perspective....



“I spend about half of my time wondering why I have so much in stocks and about half wondering why I have so little.” pic.twitter.com/8Vkz5TGPsg — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) 4 december 2018

En de uitsmijter:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.