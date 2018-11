Liveblog: Signify en Wessanen

Update 11:30 uur: Wessanen en Besi

Er is geen nieuws, de omzet valt ook wel mee, maar er staan wel procenten winst op het bord. Deze update van Royce is ook pas van een uur geleden. Wessanen dus. Drie keer is scheepsrecht? Het gehannes - dan weer dikke daling, dan weer vette stijging - van de koers rond de huidige niveaus kan op uitbodeming duiden.

Wessanen leeft op vanaf de steun 8,05. pic.twitter.com/t17Owtjg1u — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 27 november 2018

Royce zet dat er niet bij, maar hoor ik het hem hardop denken? Dat geldt wellicht ook voor dit aandeel.

Besi vormt een mogelijke hogere koersbodem. pic.twitter.com/xUUQQGwihZ — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 27 november 2018

Update 11:05 uur: Signify

Overnamefantasie:

Update 10:45 uur: Apple vs Microsoft

Geen primeur, als het als zo ver komt. Microsoft was in 2002 ook al even de grootste. Typisch weer. Het saaiste, minst besproken en misschien wel minst sexy fonds onder de grote Amerikaanse techs... #juist

The most valuable company in the world isn't Apple or Amazon for good reason https://t.co/HWhvck0OKN via @bopinion — Bloomberg (@business) 27 november 2018

U ziet in één oogopslag dat de koers van Microsoft niet goed presteert, maar ze doet wel minder slecht dan de concurrentie. De precieze daling vanaf de top is:

Apple: -27,1%

Amazon: -26,7%

Microsoft: -9,8%

#Apple in dire straits, wordt #Mircosoft grootste beursfonds ter wereld? Scheelt nog $12mld. Krijg de #AEX er niet bij, maar die is $705 mld waard pic.twitter.com/6AuColoFTF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 november 2018

Fundementeel gezien ontwaren de analisten (nog) geen vuiltje aan de lucht en de verwachtingen lopen gestaag op. Uniek? Microsoft is nog in de aanbieding ook en dat is nog niet vaak voorgekomen bij bedrijven die de grootste werden. General Electric, Cisco, Petro China, Volkswagen, hou op.

Bij Apple gaan de verwachtingen wel omlaag, hoewel er bij lange na niet 27% van de omzet- en winstconsensus af is:

Even een paar citaatjes uit dat Bloomberg verhaal, de kracht van het concern ligt volgens de network dat ze vooral bedrijven als klanten heeft en minder afhankelijk is van (grillige) consumenten.

Microsoft’s recent rise up the stock market rankings has a lot to do with what the company is not. It’s not Facebook and Google — two giants caught up in vortexes about their advertising and data-harvesting business models and dealing with regulatory pressures around the world.

It’s not Amazon, a company valued largely on growth that hasn’t been so hot lately. And it doesn’t generate most of its sales from a flat-lining market, as Apple does in smartphones. Nor is Microsoft tied up much in the U.S.-China trade tussle.



As tech shares have been battered in the recent U.S. stock market downturn, other companies that mostly sell products to businesses rather than consumers, pay fairly large dividends and generate rich profits, such as Cisco and Oracle, also haven’t been hurt as much as Amazon and Google.

Dat klopt, Apple en Microsoft zijn de blue chips onder de grote technologie-aandelen. Als aandeelhouder wordt u in de watten gelegd met mooie dividenden en buybacks. Beide aandelen doen 1,7% dividendrendement. Klinkt niet veel, maar die dividenden groeien wel ieder jaar met double digits en dat loopt snel op.

Als u niet kan kiezen, waarom neemt u ze niet allebei? Of combineer een van deze twee met een ander FAANG-aandeel voor meer (koers)avontuur, risico en adrenaline, als u daar behoefte aan hebt.

Update 09:45 uur: Vopak, "funding secured"

Haha, scherp Michel. Kijk aan, Vopak is hipper dan u dacht. Weet u nog? Elon Musk twitterde funding secured toen hij losjes over beurs-exit Tesla zat te twitteren. Tijdens handelsuren, hoe kon ie zo dom zijn? Dit ziet er gelukkig iets degelijker uit.

Update 09:30 uur: BAM en VolkerWessels

Nee, er zijn geen significante koersreacties BAM en VolkerWessels. Nul voor de komma. De laatste stijgt zelfs vandaag. En dan doel ik natuurlijk hier op:

Ook Rijk bloedt voor tegenslag sluis IJmuiden https://t.co/MlqltMOvYd #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 27 november 2018

Het is precies een jaar geleden dat de twee bouwers voor het eerst met een afschrijving op die geldwegsluis kwamen. Vooral bij BAM hakte dat er in. Het is nog duidelijk zichtbaar.

VolkerWessels bloedde minder, maar ik kan me niet voorstellen dat u staat te juichen bij wat het fonds er sindsdien van bakte. Die sluis hangt als een schaduw over beide aandelen.

Het project in IJmuiden is drie jaar verlengd tot 2022. Dat betekent dat er nog drie jaar van alles fout kan gaan. Of niet en dan zijn BAM en VolkerWessels misschien nu wel aantrekkelijk gewaardeerd. Moet er geen recessies komen natuurlijk. Tja en zo is er altijd wel wat met die bouw? Ik heb helaas nog nooit anders meegemaakt.