Ach en wee. Intussen zwiept de dollar alweer omlaag, maar dit terzijde.

- Asia stocks back in bear-market territory

- Oil falls below $54 a barrel

- USD rises versus peers

- Concerns spread to U.S. corporate-bond markethttps://t.co/DN5XEaY1zr pic.twitter.com/rGKzWPmsuz — Bloomberg Markets (@markets) 21 november 2018

Een wereldwijde bearmarket is het formeel nog niet, maar het voelt wel zo? Hier ziet het nu zeker naar uit, maar koersen kunnen altijd als een dief in de nacht draaien. En komt u de laatste tijd nog wel eens een bull tegen? Ik bedoel maar.

A bear market in stocks looks increasingly inevitablehttps://t.co/ZVKwpK1uP7 pic.twitter.com/pg3u3ct3Dy — Bloomberg Markets (@markets) 21 november 2018

Altice moet vandaag met cijfers komen - ik zie nog niks, of is het nabeurs? - maar TIE is er al wel:



Over de beurs van gisteren heb ik het maar niet meer - alles weer dieprood, vooral technologie en olie - maar we krijgen nu een beetje lucht. Vandaag is de VS voor het laatst deze week echt open. Morgen is het Thanksgiving en op Black Friday zijn ze half open. Misschien dat we in wat rustiger vaarwater komen zonder leiding...?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en kijk aan, er is een welbekend staalbedrijf positief: Merk op dat de markten zonder veel bedrijfsnieuws - laat staan veranderingen in winsten en omzetten - hard onderuit gaan.

07:58 ThyssenKrupp optimistisch over toekomst

07:53 Baas Euronext wil meer techbedrijven op beurs

07:21 Nikkei eindigt met klein verlies

06:46 Consument opnieuw iets minder positief

20 nov Opnieuw harde klappen voor beurzen New York

20 nov 'Top Duitse autobedrijven naar Witte Huis'

Analistenadvies luidt:

Ahold Delhaize: naar €21,75 van €19,50 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:



De agenda ziet er wel aardig bij:

06:30 Nederland consumentenvertrouwen nov

08:00 Altice Q3-cijfers

08:00 VolkerWessels notering ex-dividend

08:00 TIE Kinetix Q3-cijfers

08:00 HAL Trust Q3-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen okt -2,5% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims 215K

16:00 VS verkopen bestaande woningen okt 5,2M

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan nov 98,3

En dan nog even dit

De prijs begint nog met een vijf:

Oil bounces by $1 per barrel after 6-percent plunge, but outlook still weak https://t.co/aEAHLkFth7 — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 november 2018

Iemand die het al weer durft op te pikken?

Bitcoin rout marks third-biggest selloff in crypto history https://t.co/zcrXVi1gX7 — Bloomberg Markets (@markets) 21 november 2018

Ja, daar kan u zich iets bij voorstellen:

Crunch time for Tencent Music's 2018 $2 billion IPO hopes https://t.co/ET7ar3dlla — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 november 2018

Het is me wat daar:

Japan government calls for stable alliance among Nissan, Renault, Mitsubishi https://t.co/UBgnAhXquw — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 november 2018

Tissues:

Facebook CEO says he hopes to work with Sandberg for ‘decades’ https://t.co/vDt57G1DEX — Bloomberg Markets (@markets) 21 november 2018

Dat was inderdaad wel even andere koek:

Morgan Stanley CEO says he's not surprised by the market correction and adds “it’s not 2008, it’s not the dot-com bubble burst of 2000" https://t.co/zKDHEOmUEe pic.twitter.com/i2TugFr6WF — Bloomberg Markets (@markets) 21 november 2018

Short en long is dus niet yin en yang:

China is warning sell-side analysts to "strive for higher-level thinking and take into account the interests of the Party and the country when publishing research,"https://t.co/Q9822RJ3yv — Tracy Alloway (@tracyalloway) 21 november 2018

Ja, en?

Goldman sees double-digit emerging-market stock returns in 2019https://t.co/9XAo3g5iAO pic.twitter.com/GIMX2NnoYT — Bloomberg Markets (@markets) 21 november 2018

Verhip:

In years past, a correction of this magnitude would have immediately pushed back rate hike expectations. Did not happen in Jan-Feb correction & not happening here. Market still expecting another hike in Dec (>75% odds) w/ 3-month Treasury yield @ its highest level since Jan 2008. pic.twitter.com/bqGYOwzFXf — Charlie Bilello (@charliebilello) 21 november 2018

