Liveblog: Ahold en Pharming

Update 16:55 uur: Ahold Delhaize en Pharming

U hebt vanavond zeker drie schermen nodig als u niets wilt missen. Op het grote scherm zet u natuurlijk Mannschaft- Oranje. Op uw laptop draait u dan dit webinar Pharming is het thema bij RTL-Z en onder meer CEO Sijmen de vries en onze Nico zijn te gast.

Uw tablet hebt u ook nodig. Op het Damrak zelf is nanelijk nieuwe CEO Frans Muller van Ahold Delhaize te gast in wat hopelijk een reeks interviews met Beursplein 5 CEO's wordt.

Ben jij een (beginnend) belegger en heb je altijd al een vraag willen stellen aan de CEO van een groot beursgenoteerd bedrijf? Maandag 19 november is je kans. Om 20:00 hr gaat @JimTehupuring live in gesprek met de President & CEO @AholdDelhaize, neem deel! https://t.co/RR5I9leolO pic.twitter.com/STltYDFGHs — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 16 november 2018

Voor beide uitzendingen geldt dat u zich moet inschrijven, maar dan kan u wel zelf vragen stellen. Hier hebt u welicht nog wat input, de laatste bijdragen van onze beleggersdesk over deze twee aandelen.

Update 16:30 uur: Renault II

CEO Carlos Ghoshn van Rrrenault Nissan verdedigt zich intussen met verve!

Natuurlijk is het ernstig als een topman is aangehouden...

... maar dit raakt in principe niet meteen de bedrijfsvoering, laat staan de omzet en de winst. Is die daling vandaag, met op gegeven moment zelfs rode double digits op het bord, op torenhoog volume niet overdreven? Kan heel goed, maar er speelt hier wel meer dan alleen een CEO die van zijn voetstuk valt.

Nissan is al klaar met Ghosn en wil hem donderdag afzetten als CEO. Pikant, want ze is partner van Renault en Mitsubishi. Ik heb nog niet gezien hoe die twee erover denken, maar dit kan voor spanningen zorgen binnen het trio. Straks moeten ze ook een nieuwe CEO zoeken en ze hebben wel wat anders aan hun hoofd.

De automotive revolutie, de overstap naar elektrieke blikken liesjes en wat er nog meer aan zit te komen: de gemiddelde autofabrikant heeft genoeg zorgen, werk en uitdagingen. Bovendien ligt het aandeel Renault zelf al het hele jaar slecht. Wellicht zijn er aandeelhouders die er nu klaar mee zijn en het fonds dumpen. Dit ziet er uit als uitkotsen.

De daling is in ieder geval ten dele objectief gezien terecht, want de analistenverwachtingen lopen rap terug bij Renault. Niettemin is het aandeel vooral goedkoper geworden en u kunt het nu tegen ruim vier keer de winst voor de komende twaalf maanden kopen. Dat is een jaren tachtig waardering.

Toen noteerden aandelen laag, omdat de rente zo hoog stond. Nu noteren alle autofabrikanten onder tien keer de winst, maar Renault spant de kroon. Hoe de rentes nu staan, hoef ik u niet te vertellen. Rara jongens, die auto-aandelen dus :-)

Om dit stukje nog een beetje vrolijk af te sluiten, we raken weliswaar een CEO kwijt, maar we krijgen er twee voor terug. Niet helemaal onbesproken bedrijven, maar ach: in Brazilië en Zuid-Afrika werkt het allemaal een beetje anders dan hier, toch?

Succes daar bij Steinhoff. Daar zijn nog wel een paar losse eindjes.

Update 15:45 uur: Mannschaft, Oranje en Ajax

We voetballen vanavond tegen - wat is dit toch een heerlijk woord om te tikken - Absteiger Duitsland tegen Oranje. U mag zelf bepalen of dit een goed of slecht voorteken is, omdat de meningen in 020, 010 en 040 wellicht verdeeld zijn.

Een juichtoon davre langs de beursvloer, aandeel #Ajax staat op all time high. Ka-ching, €14,60. Anders gezegd, u ziet uw aankoopprijs van weleer weer terug. Nu de cup met die grote oren nog pic.twitter.com/n0fRJ9qdY7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 november 2018

Update 15:30 uur: Bpost en PostNL

De trigger vandaag is een vrij routinematige downgrade van HSBC - niet zo vreemd tech na tegenvallende cijfers? - maar bij Bpost lijkt momenteel alles te worden aangegrepen om de aandeeltjes weer lager in het boek te proppen. Hoewel, routinematig? Dit is niet mis, HSBC twijfelt aan het dividend...

De Tijd heeft het verhaal.

'Gelet op de zware druk waar de sector onder staat en de onzekerheid die er nu heerst over de eigenlijke onderliggende rendabiliteit van de groep, denken we dat er tenminste de komende drie jaar onvoldoende cash flow zal zijn om het dividend te dekken. Daarom vinden we het moeilijk om nu te zeggen waarom beleggers het aandeel zouden moeten kopen'.

De grafiek zegt alles, het vertrouwen is volledig weg.

Zo snel kan het gaan. Precies twee jaar geleden deed Bpost een genereuze poging PostNL over te nemen. Dat ging na wat vijfen en zessen niet door. Als Bpost, dat precies vijf jaar is genoteerd, zo blijft zakken, kan PostNL misschien eens een bod doen.

Reken daar echter maar niet op. Bpost is met €2 miljard euro het dubbele van PostNL waard en presteerde tot dit jaar ook beter. Mijn waarderingsgrafieken maken dat mooi duidelijk. Hier Bpost waar alle lijntjes in de goede richting liepen... tot dit jaar. Nu daalt alles, de waardering nog het meest.

Omzet- en winstontwikkeling is bij PostNL veel grilliger, dit hoort gewoon niet bij een defensief dividendaandeel. Want dat zou PostNL, nat als Bpost, toch moeten zijn? Nee, veel verder dan beurscliché gelukkig hebt u het dividend nog kom ik ook niet.

Update 10:00 uur: ASR

KBC Securities is stellig en dan vraagt u zich vast ook stiekem af waarom. Heeft de bank misschien iets gehoord of gezien of een tip gehad? ASR geldt inderdaad zeker als gedoodverfde kandidaat voor overname van bijna even grote Vivat, maar het is wel een hele hap voor de verzekeraar.

Update 09:40 uur: Parbleu, Renault

Wat?! Het staat er echt.

BREAKING: Nissan Chairman Carlos Ghosn will reportedly be arrested over suspected breaches of Japan's financial trading law https://t.co/5zKfjnh4m3 pic.twitter.com/9DD5pvqcwE — Bloomberg (@business) 19 november 2018

Het aandeel doet nu -3,3% en deed al zo slecht. Hier een Frans-Duitse vergelijking.

Update 08:55 uur: ABN Amro II

Zal wel toeval zijn, maar we doen het voorbeurs louter met twee adviesjes voor De Bank & de Veertig Muitende Managers:

ABN Amro: naar €28,90 van €28,30 - KBW

ABN Amro: naar €31 van €32 - Credit Suisse

Update 08:50 uur: Robeco 2019

Leesvoer voor bij de open haard.

Outlook 2019: The end of TINA. https://t.co/g3nB6sxXlu pic.twitter.com/Gc3WNRfc2m — Robeco Asset Management (@Robeco) 19 november 2018

Robeco kijkt aan de hand van tien thema's vooruit op 2019 en dit grafiekje pik ik uit het hoofdstukje waarde- versus groeiaandelen. De laatste categorie is deze bullmarket veel harder gestegen. Zijn die nu te duur, is waarde goedkoop, of alleen maar minder duur, of...? Ga maar kijken. Copypaste:

Given the developments we expect to see in 2019, now is still a very good time for investors to introduce value stocks to their portfolios. While there is no urgency for this rotation, investors adopting a more defensive investment strategy would be wise to gradually make space for value stocks in 2019. From a risk-return perspective, the opportunity costs of holding value stocks have now become very low − too low, perhaps.

Update 08:40 uur: ABN Amro

FD spreekt van muitende managers. Hoe serieus is dit? Anoniem is het wel en het is naar de pers gelekt. Zeg maar hoe chique u dat vindt. Verder is het wellicht het structurele verhaal bij ABN Amro dat er te veel (managers) met zichzelf en eigen organisatie bezig zijn in plaats van hun werk.

Update 08:30: Leve de regels?

Tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen, het kan allemaal op een ongereguleerde markt. Ik blijf het leuk vinden dat tien jaar nadat de maatschappij eiste dat banken en beurzen aan banden werden gelegd - wat zeker is gebeurd - de hele greedy goegemeeente op die ongereguleerde coins duikt.

Kortom, wie haalt er koffie voor DNB en AFM?

Furious traders slam crypto exchange for fiddling with contracts https://t.co/M0BjiB5kCd — Bloomberg (@business) 19 november 2018

