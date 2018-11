Liveblog: ABN, Philips en Nyrstar

Update 10:15 uur: Nyrstar

Kopje koffie, glazenwasser? Je zou er spontaan last van je nierstenen van krijgen. Verlaat uw schermen niet, want het gaat met een procent per koerstik, blijft rechts rijden en probeer de tegenpartij in het boek met lichtsignalen te waarschuwen.

Een week uit het leven van het Belgische #Nyrstar. Eerst zette #ABNAmro het (u verzint het niet) zinkbedrijf op €0,01 en nu zou grootaandeelhouder Trafigura met banken aan krediet werken https://t.co/NrdWrjoebp pic.twitter.com/5HtV3YRQmM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 november 2018

Update 10:00 uur: ABN, Philips en Unibail

Goedemorgen, de eerste adviesjes druppelen binnen. ING serveert Philips af, maar, het staat er goed, verhoogt wel het koerdoel.

Philips: naar hold van buy en naar €37 van 32,50 - ING

Unibail: naar €202 van €240 - CFRA

Kom ik nog een leuke tegen van Morgan Stanley over die update van ABN Amro:

De uitspraken van ABN AMRO ten aanzien van het dividend zullen de 'stieren' die hopen op de inkoop van eigen aandelen in 2019 volgens Hamilton evenwel niet bekoren. De bank lijkt meer te opteren voor extra dividend dan inkopen.Zit ik nog met verbazing naar ABN Amro te kijken.

Is dit een gevalletje Nederland-VS? Bij ons is fiscaal dividend aantrekkelijker dan in VS. Hoewel het ieder moment kan worden gepasseerd, heeft het ook een duurzamer karakter dan eenmalige eigen aandeleninkoop. De analist met de fraaie naam Maxence Le Gouvello Du Timat van Jefferies vindt de update ook mooi.

Alleen die koers...? Of ben ik nou mal?

Veemde beweging #ABNAmro: opende tot +2,1% op prima strategie-update en zakte zo tegen de markt tot -3,3% weg #noumoe pic.twitter.com/Ouuwd9PfxU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 november 2018

Martin dan maar en ook die kijkt tevreden toe: