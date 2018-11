Liveblog: Apple, FB en Volker

Update 17:25: Bitcoin

Leve de Britse humor, bitcoin dus:

Forking hell, crypto is collapsing! https://t.co/DEEA1czzd2 — FT Alphaville (@FTAlphaville) 15 november 2018

Ik heb er even gauw een bierviltje en sigarendoos bijgepakt, om te kijken of die dingen soms in de aanbieding zijn nu ze zo hard zakken. Ik moet ru alleen de outlook schuldig blijven, maar ik denk dat u di wel kan raden:

#Bitcoin heeft betere tijden gehad, maar gelukkig hebben we de fundamentals nog:

- Omzet: 0

- Winst: 0

- Ebitda marge: 0%

- Vrije kasstroom: 0

- Dividend of coupon: 0 pic.twitter.com/EGcyfxBIbB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 november 2018

FT heeft deze ook. Ik ben geen fan van Nouriel, maar dit is episch:

I could gloat about Bitcoin collapsing 10% in a day to $5700. But that is still some way to ZERO where Bitcoin belongs. Actually since Bitcoin is The Mother of All Toxic Pollutions & Environmental Disasters its true fair value is highly NEGATIVE with the right externality tax — Nouriel Roubini (@Nouriel) 14 november 2018

Tot slot denk ik aan al die mensen die precies een jaar geleden het zo veel beter wisten dan al die monetaire, beurs en politieke autoriteiten die voor dit spul en die bubbel waarschuwden. Ze betalen een hele dure les. Ik hoop het van harte niet, maar ik vrees voor de geruïneerde bitcoin beleggers verhalen in de pers.

Update 16:30 uur: Faceboook

CEO, oprichter en grootaandeelhouder Mark Zuckerberg en zijn rechterhand COO Sheryl Sandberg komen hier niet zo lekker uit, om het zacht uit te drukken. U hebt het ongetwijfeld al gezien of iets over gehoord. Het bedrijf heeft intussen gereageerd en ontkent eigenlijk alles.

En dat is, door NYT zelf in zes punten vervat: Met name puntje twee is onthutsend.

Facebook knew about Russian interference

Facebook launched a multipronged attack and lobbying campaign

The company feared Trump supporters

Cambridge Analytica raised the stakes

Some criticisms hurt more than others

Facebook still has friends

Hier gaat het natuurlijk over;

Inside Facebook's meltdown: Enveloped by crises, executives covered up problems and waged war against critics, a Times investigation found https://t.co/UrwsQSzyZ4 — The New York Times (@nytimes) 15 november 2018

Wat ontkennen ze dan waar NYT ze van beschuldigt? Als ik even kort door de bocht samenvat: de privacy van hun klanten interesseert Zuckerberg en Sandberg niet, hun site schoon houden vinden ze te veel gedoe en kost te veel geld en hun persoonlijke voorkeuren kleuren Facebooks policy.

Dat laatste blijkt zelfs uit Facebooks reactie vandaag.

Sex Trafficking Legislation: Sheryl championed this legislation because she believed it was the right thing to do, and that tech companies need to be more open to content regulation where it can prevent real world harm. In fact, the company faced considerable criticism as a result.

Vind wat u vindt, maar wat moet u hiermee als belegger? U weet nu in ieder geval dat omzet en winst boven alles gaan bij Facebook - by all means necessary, zo u wilt - en in principe kunt u het niet beter hebben bij een aandeel. De kans is dat u het fonds nu tegen een leuke korting kan kopen.

Natuurlijk kan het nog lager, maar ook hoger. Bouw anders gestaffeld een positie op als u niet in één keer durft. Let wel, Facebook is een goudmijn. Laat even tot uw doordingen dat deze gratis site van alle S&P 500 bedrijven met $245.000 per persoon het hoogste gemiddelde loon betaalt.

De bedreiging is dat Facebook al dan niet gedwongen schoon schip maakt, maar dat is natuurlijk peperduur. Het kan best zijn dat de omzet- en vooral de winst(verwachting) een beuk krijgt. Het is koffiedik kijken in hoeverre dit op lange termijn de vaste kosten van het bedrijf verhoogt.

Het worst case scenario is dat Zuckerberg en Sandberg de zak krijgen en Facebook wordt opgesplitst. Voor u als belegger is dat laatste misschien wel het mooiste. Facebook zelf, maar ook Whatsapp en Instagram: de som der delen kan wel eens veel meer waard zijn dan het geheel.

Verder kunt u eindeloos fantaseren over misschien wel peak Facebook of peak social media, of dat dit juist het begin is van het volwassen worden van deze sector. Of, als u de nieuwe Facebook wilt hebben, ga op zoek naar nu nog kleine social media sites die niet aan data verdienen.

Update 14:00 uur: Apple

Ik heb een Apple draadje voor u, want de beren zijn nu baas in Cupertino. Dit gezegd hebbende, het fonds - de FC Tostrams bevestigt mij dit - zit precies aan de onderkant van de lange opgaande trend.

De meeschrijvers noteren een iBearmarket #Apple pic.twitter.com/VmaAw0VWFj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 november 2018

Nog harder dan de koers daalt de waardering?!

Winst- en omzetverwachtingen #apple lopen idd terug, maar die houden de koersval niet bij pic.twitter.com/UAc72z2j62 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 november 2018

Om nou te stellen dat er twee putje onder de koers liggen gaat te ver, maar toch. Er zijn meer kopers, te weten Fidility, JPMorgan Chase, Janus Capital, Henderson en nog meer. Die kochten alleen voor de daling, jammer voor hen.

Zitten in ieder geval twee grote kopers in #Apple, het bedrijf zelf en Warren Buffett pic.twitter.com/sSpWAW295y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 november 2018

Helaas, voor ons niet zo'n potje. Berkshire Hathaway = Warren Buffett.

Dit zijn grootaandeelhouders #Apple, ETF-boeren Vanguard en BlackRock (iShares) bovenaan en ik zie dat de gemiddelde Noor voor ongeveer $2000 aan Apple stock heeft via het oliefonds pic.twitter.com/LW3BPw74bE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 november 2018

Update 13:30 uur: Advies

Er zijn er nog een paar bijgekomen, dit is de score tot dusverre vandaag:

Ahold Delhaize: naar €19,60 van €19,10 - Raymond James

Galapagos: strong buy ($157) - Raymond James

Philips: naar Ç39 van €42 - UBS

Royal Dutch Shell: naar €36,65 van €33,25 (buy) - Royal Bank of Canada

Air France-KLM: naar kopen van houden en naar €13,70 van €9 - Kepler Cheuvreux

ASR: naar €39 van €35 - UBS

Update 12:30 uur: Brexit

Op mijn schermen heb ik ook alleen nog maar USD/GBP open staan. Verder zoeken ze het maar uit in Londen (en Brussel)... Knap iemand die er bij Brexit nog een touw aan kan vast knopen en het nieuws buitelt over elkaar heen. Gelukkig is FT behulpzaam. Dit schept wat meer helderheid. Wordt vervolgd.

A wild 24 hours for the pound. Find all the latest updates here: https://t.co/Al1J1ate73 pic.twitter.com/QAgUjpFUqu — Financial Times (@FinancialTimes) 15 november 2018

Hier de Britse tienjaars de afgelopen dagen. Hoe zeg je koekoek in het Engels?

Update 10:00 uur: VolkerWessels. Nu?

Helaas, hij is niet meer. Wijlen Dik Wessels had misschien vanochtend aan de keukentafel al even een sommetje gemaakt: wat nou als ik mijn bedrijf terug koop tegen...? Ex-Rabo Michel somt het nog even op.

Is het weer het afschrijvingsspook dat de koers parten speelt? Wellicht. Het bedrijf sluit verdere zeeperds op en rond die geldwegsluis in IJmuiden niet uit. Die analistenverwachtingen waar Michel het over heeft kan ik voor u in een grafiekje zetten. Die lopen op, terwijl de koers daalt.

Vandaar ook mijn opmerking over Wessels, wie van u zit ook te rekenen? Want een dalende koers bij stijgende verwachtingen levert op papier een stockpick en misschien in de praktijk wel een koopje op. Is VolkerWessel dat tegen 8,3 keer de verwachte winst?

Nico zegt over de cijfers:

Een herhaling van zetten: de beurs ligt er al niet lekker bij en het sentiment rond de Nederlandse bouwers is erg negatief. Dat is deels terecht, maar er is verbetering onderweg. Dat kost echter tijd en, zoals we zien, geld.

Grootste lichtpunt - en dat geldt intussen ook voor de andere bouwers BAM en Heijmans - is dat VolkerWessels zegt haar lesje te hebben geleerd met die rotsluis en gas terug neemt bij aanbestedingen op grote en risicovolle (we weten er in tussen alles van) infrastructuurprojecten. Dan maar geen Afsluitdijk, weet u nog?

Werk genoeg, de bedrijven draaien aardig dankzij vooral de economische, maar nu wel afvlakkende conjucntuur en daarom kunnen ze het zich permitteren kritischer te zijn. Dat is meteen de kans en de bedreiging. Als die dikke afschrijvingen tot het verleden behoren, zijn misschien de aandelen wel goedkoop.

Als onverhoopt de conjunctuur (lang) stil valt en de orderportefeuilles dun worden, is het te hopen dat ze niet weer noodgedwongen te risicovolle opdrachten voor te weinig geld aannemen. En dat er dan niet elders weer toestanden problemen zijn, want de bouwers hebben een trackrecord. VolkerWessels het minste, dat wel,