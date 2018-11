Liveblog: Fed unch

Update 20:00 uur: Fed

Ja, wat had u gedacht? Dat op bevel van het Witte Huis...? Nee, de Fed heeft haar mandaat. Punt uit en het is een hamerstuk. Volgende maand is er wel een verhoging en persconferentie. Dat van die koersen is nu anders. Een beetje heen en weer geschaats, maar per saldo gebeurt er niet veel. Dollar trekt ietsje aan.

Geen verrassingen $Fed. Rente onveranderd 2-2,25% en amper koersreacties #AEX pic.twitter.com/hgr2pkDH1Q — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 november 2018

Voor wie echt alles wil weten:

Fed leaves target interest rate unchanged, says economy remains on track pic.twitter.com/rvZa5GMKL9 — Reuters Top News (@Reuters) 8 november 2018

En nog het beroemde persbericht, dat bij ieder rentebesluit altijd een beetje wordt aangepast.

Here's what changed in the new Fed statement. https://t.co/jHONgT37cW — CNBC (@CNBC) 8 november 2018

Update 17:00 uur: Amazon

Ik haast mij nu naar de Gouden Stier festiviteiten, maar als de wifi daar werkt neem ik om 20:00 uur zeker het Fed-rentebesluit nog even mee. Ik reken op een hamerstuk, maar u weet maar nooit. Sluit ik af met een artikel mdat u zeker even moet lezen als u in big tech bent geïnteresseerd.

Zeer interessante ontwikkeling en artikel. Want waarom zou je nog via #Facebook of #Google adverteren, als nu al 56% vd Amerikaanse klanten op #Amazon zelf zoekt wat ze willen hebben? https://t.co/t8AYZlb5Eq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 november 2018

Update 16:00 uur: Shell

Vaderlijke en eerlijke quotes van Oom Ben van de Shell. Rest de vraag: is tech of zijn sommige bedrijven arrogant dan? Volgens mij geldt dit voor iedere ondernemer en voor ieder concern. Zeker in deze tijd waarin de social media inquisitie meteen klaar staat. Zie ABN Amro maar vandaag.

Opvallende quotes #Shell CEO Ben van Beurden op Bloomberg https://t.co/zVwYkdJVDp pic.twitter.com/TYSUBlEsFI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 november 2018

Toevallig kom ik de CEO nog een keertje op Twitter tegen en verhip, hij lijkt wel een beetje op een tech-nerd. Geen das (ja echt, de Shell CEO zonder das), zeker geen zondags pak en hemd, haar beetje rommelig en losjes quotes strooiend :-) Ach, is Shell in feite ook niet zelf een techbedrijf aan het worden?

?? Digitalisation.

?? Technology.

?? Trust.



Shell CEO Ben van Beurden reflects on what "big energy" can learn from "big tech" at @WebSummit #WebSummit pic.twitter.com/o1SFmmclqa — Shell (@Shell) 8 november 2018

Update 15:55 uur: ASML?!

Vinger opsteken wie nog nooit op het verkeerde been heeft gestaan op de beurs. U wel? Deze zag ik zeker niet aankomen, toen ik vanochtend toevallig voor mijn neus die mooie headlines zag doorkomen.

Nee, zeker niet, maar Wall Street schiet beetje te hulp nu (ASML zit ook in Nasdaq 100) pic.twitter.com/Qw7Bn2cip8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 november 2018

Update 13:00 uur: BAM

Wie binnen 1 minuut met Prima cijfers! reageert op een ellenlang persbericht, laat zich erg in zijn long-kaarten kijken? Ik worstel mij door een kantje of twintig aan postings op het BAM forum. Daar is maar één draadje onder de welluidende naam:

BAM november 2018 Strong Buy

Vandaag even niet dus, -5%. De een vindt de Q3's goed, de ander slecht, de ander mixed en iedereen is gefrustreerd over de koers. Echter, in een hoogconjuctuur zoals we die hebben gehad - ook de Nederlandse economische data loopt terug - moet een cyclische bouwer in principe bakken met geld verdienen?

Helaas en dat geldt ook voor Heijmans en VolkerWessels. Die blinken hier ook niet in uit en velen van ons hebben nog hoofdpijn van het opgekochte Ballast Nedam. Wellicht dat die nieuwe afschrijving - het vloekwoord voor bouw-aandelen van €23 miljoen voor koudwatervrees zorgt bij BAM. Nico is nog redelijk positef gestemd:

Het orderboek ziet er goed uit, 10% hoger dan vorig jaar maar het gaat er vooral om dat de nieuw aan te nemen opdrachten kwalitatief goed zijn. Dat betekent een gezonde winstmarge maar vooral met afdekking van risico's wanneer de boel onverhoopt uit de klauwen loopt.

Hoe zit dat eigenlijk met die afschrijving? Dat is een gevalletje not in my backyard, ofwel iedereen is héél erg voor windmolens, behalve in de eigen achtertuin. Want dat kost geld. Simpel. Aangezien heel Nederland vol met die dingen komt te staan, gaan we nog meer van zulke afschrijvingen zien? ANP:

BAM schrijft 23 miljoen euro af op buitenstedelijke vastgoedpostities. Volgens het bedrijf gaat het om een afwaardering op gronden die grenzen aan een groot windmolenpark. De waarde van deze gronden is teruggebracht tot de waarde van landbouwgrond.

U ziet de cijfers van Sif en ook die koers druipen vandaag: dat wat spreekwoordelijk BAM afschrijft, boekt zeg maar Sif niet bij. Of komt dat nog?

Terug na BAM dat u na al het gedaal wel voor een prikkie kan afhalen bij de kassa op de beurs. Let wel, het is een cyclisch aandeel en volgens de boekjes is dat niet the place to be als de economische cyclus over haar hoogtepunt heen is.

Maar wie weet, kijk bij dit aandeel niet raar op als het juist gaat stijgen, als de economie afneemt. Zeker als u lang kijkt is dit meer een aandeel voor handelaren dan beleggers. Met twintig jaar buy & hold beleggen bent u behalve het dividend, vele slapeloze nachten en veel illusies armer en rijker niet veel opgeschoten.

Update 11:30 uur: ABN Amro

Van vandaag, van het forum geplukt:

Ondanks alle ruis rondom ABN Amro moeten we de kale feiten niet vergeten. De bank is waard €21 miljard en heeft in 20017 en 2018 zon €5.5 miljard verdiend. Als ondernemer danste ik op de tafel als ik zulke netto winstpercentages maakte op mijn eigen vermogen.

Typerend voor de beurs? Wij beleggers en handelaren gaan vaak een beetje anders om met nieuws dan normale mensen :-) Dit is eigenlijk het enige inhoudelijke stukje op dat forum vandaag. Niks aan de hand? De koers loopt in ieder geval vandaag steeds verder uit op de AEX. Herstel na de Q3's gisteren...?

Wat een contrast. De social media ontploffen weer op dit nieuws van FTM vandaag. U kunt de teneur raden.

ABN Amro was jarenlang betrokken bij het beroven van buitenlandse belastingdiensten. Het ministerie van Financiën wist dit, maar hield het onder de pet. Zelfs de minister wist van niets. #CumExFiles https://t.co/Uf1ouIlLMA — Follow the Money (@FTM_nl) 8 november 2018

Een ongeluk komt nooit alleen. Nog meer nieuws dat niet goed is voor het imago van ABN Amro. Het is overigens een publiek geheim op en rond de beurs dat ze elkaar bij de bank al de tent uitvechten sinds de fusie tussen ABN en Amro. Juf ECB stuurt in ieder geval de bank in de hoek:

ECB hekelt ruzies in top ABN Amro https://t.co/UXOylZePnA pic.twitter.com/89owbEdXrT — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 8 november 2018

In de afgelopen weken heb ik wat mensen gesproken die in tegenstelling tot ik wel verstand hebben van samengevat dividend strippen. En ze haalden allemaal min of meer de schouders op. Niks nieuws onder zon, alles is al lang en breed bekend en het is vooral een Duitsland probleem, was zo'n beetje de teuneur

Ja, in Nederland zal er ook wel eens iemand een scheve schaats rijden - al dan niet via een buitenlandse constructie - maar daar houdt het wel mee op. Daar begint alleen het ABN Amro verhaal van FTM vandaag. Waar het eindigt weet nog niemand, maar de beurs haalt voorlopig ook alleen de schouders op?

Ironisch is wel dat ABN Amro zelf gul met dividenden is en de coulante behandeling van het aandeel vandaag heeft misschien hier iets mee te maken. Of in het algemeen wordt (nog )niet aan consequenties, vervolging en boetes gedacht. Wordt vervolgd, want FTM bijt nooit één keer, maar vaker.

#ABNAmro doet nu zelf trouwens prachtig dividendrendement van 6,52% (en er komt wss nog meer aan), maar dit even terzijde :-) — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 november 2018

Mede door de koersdalingen de afgelopen tijd - wat heet, 2018 is tot dusverre een slecht beursjaar - zijn er meer dikke dividenders boven komen drijven.

Niet alleen #ABNAmro hoor, terwijl iedereen altijd maar gefixeerd is op koers #AEX, is dit bij uitstek dividendindex (nu 3,62%). Met dividend bouw je op LT vermogen op, niet met achter de koers aanhollen. Dat kost alleen maar geld pic.twitter.com/FdQHcE5YqX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 november 2018

Update 10:00 uur: Beter Beter Bed, Wessanen en Sif

+8,8% nu. KBC zet vandaag Beter Bed op een koop, omdat het huis volop vertrouwen heeft in het nieuwe management. Daar komt het wel op neer. Wie zijn dat? Maak morgen op IEX zelf en dit weekend in ons magazine kennis met nieuwe CEO John Kruijssen. Nico en Niels hielden een uitgebreid interview met hem.

Uiteraard waren de hamvragen hoe hij Beter Bed online handen en voeten wil geven en hoe hij het Duitse Matratzenconcordkopfschmerz-dossier wil auflösen.

After a turbulent period, including several profit warnings and management changes, we think the situation for Beter Bed is improving. We published a company note with more information titled “Waking up from a beauty sleep”. We also add Beter Bed to our Dynamic Top Pick List. pic.twitter.com/dgXdaH71O9 — KBC Securities (@KBCSecurities) 8 november 2018

Dit zijn trouwens alle analistenadviezen. Er is meer geloof. KBC ziet u helemaal onderaan.

Hier nog even de grafiek. Het aandeel lag al veel langer niet goed of bleef achter, maar het is een jaar geleden dat de grote duikvlucht van Beter Bed begon. Is de koers aan het uitbodemen? Kan, het volume is ook aardig op en rond de voorlopige bodem, maar alles valt of staat bij of het nieuwe management slaagt.

Ik ga van het laatste topje vorig jaar tot koers nu. Het valt niet mee. En dan had ik nog veel ergere lijnen kunnen trekken. Is er trouwens iemand van u die de hele daling heeft uitgezeten? Poeh.

Er is trouwens nog een gevallen engel die vandaag van zich doet spreken. Wessanen:

Ontkurkt de nachtrustthee! #Wessanen terug op 10 euro pic.twitter.com/welf4FHeBx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 november 2018

Elders is het wat minder. Strikt genomen zit het vandaag niet onverwachte, maar wel bar selcht cijferende Sif verreweg het grootste gedeelte van haar nog jonge leven in een bearmarket. Ja, duurzaam heeft de toekomst, maar dat is allesbehalve een garantie op rendement. Het is nog altijd hoogrisico.