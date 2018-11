Update 09:55 uur: China open?

Het staat er, zinloze overheidsbemoeienis. Opmerkelijk hoe kritisch dit Chinese staatsorgaan is. Of niet? Het land doet al jaren haar best om de status van developed market te krijgen bij vooral Morgan Stanley Capital International (MSCI. Pas dan komt het wereldwijde institutionele geld naar Shanghai en is het pas een echte beurs.

Daar is het tot nu toe nog niet van gekomen, mede door staatscontrole over de beurzen.

Chinese stock markets experience too much, rather than too little, regulatory intervention. Many problems do not stem from market failure, but rather from self-contradictory, unpredictable intervention. https://t.co/G0FVj5w2LC — Caixin Global (@caixin) 6 november 2018

Het land zal ook wel moeten, als het zulke ambities heeft? Ik ben benieuwd of we ooit net zo gemakkelijk kunnen beleggen en handelen in Shanghai zoals we dat nu op Wall Street doen, in de City of op welke ontwikkelde markt dan ook.

President Xi unveils plan to start high-tech Nasdaq-like board as China continues campaign in support of private sector https://t.co/DhHAlQDec7 — Caixin Global (@caixin) 5 november 2018

Update 09:30 uur: Advies

Goedemorgen,. het zijn er nogal wat en u ziet her en der koersimpact. Randstad lijkt weer te profiteren van de goed ontvangen Q3's van Adecco (+4,4%).