Fraaie Q3's, maar de outlook viel tegen en er was dit... De koers sloot after hours -6,5%.

BREAKING: Apple's market value falls below $1 trillion as stock slides more than 7%; company won't give unit sales for iPhone, iPad, Mac going forward https://t.co/9YzC6kebWR — CNBC Now (@CNBCnow) 1 november 2018

Nou, dan de Q3's van Corbion maar: autonome groei, wisselkoerseffecten en het bedrijf herhaalt de outlook.



Brunel houdt het lekker kort, maar de omzet en winst is wel omhoog:



Bloomberg houdt het hierop vandaag. Volgens alle networks wil president Donald Trump stiekem een deal met China en geen handelsoorlog. Dat volgen we verder wel via Twitter. Misschien kan president Xi Jinping ons in de comments even bijpraten wat hij denkt en vindt.

#5things

- Trump, Xi talk

- 1MDB fallout

- Trade-secret theft

- Iran oil waiver

- Malaysia's budget, Alibaba earningshttps://t.co/iFQyWTK10K pic.twitter.com/1RHtuRbHQa — Bloomberg Markets (@markets) 1 november 2018



Gaat wel lekker deze maand, hé? Apple -6,5% en dan zo'n opening. Was in oktober niet gebeurd :-) Kijk China en Japan ook eens. De koersen staan hoger op handelshoop heet het. Statbucks deed nabeurs New York +9,2% op Q3-cijfers en nieuwe strategie en Kraft Heinz -7,3% op een omzetmisser. Alsof het niks is...

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:56 Omzet en winst Brunel stevig omhoog

07:51 Van Lanschot ziet beheerd vermogen groeien

07:41 'Minder risico's voor ING'

07:26 Wisselkoersen raken omzet Corbion

07:22 'VS laat acht landen olie uit Iran gebruiken'

07:09 Nikkei stevig hoger door handelshoop

07:04 Operationeel directeur ForFarmers vertrekt

06:58 Kraft Heinz voelt hogere grondstofprijzen

06:56 'Trump wil handelsdeal met China'

06:46 'ASR nog in de race voor Loyalis'

01 nov iPhone-maker Apple tempert verwachtingen

01 nov GoPro schrijft rode cijfers

01 nov Strategie Starbucks werpt vruchten af

01 nov BEURZEN Optimisme op Wall Street houdt aan

01 nov 'President-commissaris Accell moet aftreden'

01 nov Bestuurder Klomp verlaat DGB Group

01 nov OPEC-landen pompen meer olie op

Analistenadvies luidt als volgt en trompetgeschal, MS verhoogt ING:

ING: naar equalweight van underweight en €13,20 van €12,30 - Morgan Stanley

ING: naar €12 van €11.50 - Credit Suisse

ING: naar €14,20 van €13,70 - KBW

Royal Dutch Shell: naar 2580p van 2830p - Morgan Stanley

GrandVision: naar €28 van €26 - HSBC

De AFM meldt deze shorts met weer een hoofdrol voor FC Fugro:

De agenda kent cijfers, inkoopmanagersindices en het Payroll Report, ofwel maandelijkse Amerikaanse arbeidsdmarktcijfers:

08:00 Corbion Q3-cijfers

08:00 Brunel Q3-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen Q3-cijfers

09:45 Italië manufacturing PMI okt 49,5

09:50 Frankrijk manufacturing PMI okt 51,2

09:55 Duitsland manufacturing PMI okt 52,3

10:00 EU flash manufacturing PMI okt 52,1

13:00 Exxon Mobil Q3-cijfers

13:00 Alibaba Q3-cijfers

13:00 Chevron Q3-cijfers

13:30 VS Non-Farm Payrolls 190K

13:30 VS werkloosheidspercentage okt 3,7%

13:30 VS gemiddeld uurloon okt 0,3% MoM

13:30 VS handelsbalans sep -53,6B

15:00 VS fabrieksorders sep 0,4% MoM

21:00 Berkshire Hathaway Q3-cijfers

En dan nog even dit

Iedere dag is er wel wat. Sancties Iran zijn nu van kracht:

Oil set for biggest weekly loss since February on supply concern https://t.co/WM5s0zGLCC — Bloomberg Markets (@markets) 2 november 2018

Welja:

China's state funds are spurring a record $7.3 billion influx into ETFshttps://t.co/Qz9QZA3R0A pic.twitter.com/p5ONTvSHbb — Bloomberg Markets (@markets) 2 november 2018

Bloomberg gebruikt het woord scary niet zo snel, da's meer CNBC en Zero Hedge:

China's stock market is sending a scary signal about the economyhttps://t.co/zdlQYlr4oq pic.twitter.com/i6SeD68faT — Bloomberg Markets (@markets) 2 november 2018

Kan je als bedrijf alleen van dromen:

How Singles' Day became the biggest shopping spree ever https://t.co/0SspBKjrD2 — Bloomberg Markets (@markets) 1 november 2018

Peak social media?

Criticized by lawmakers for being unable or unwilling to stop false and inflammatory information, Social media, tech firms use sites to urge U.S. citizens to vote https://t.co/msHrHZnlwS via @josephmenn pic.twitter.com/0aEG2JikZG — Reuters Business (@ReutersBiz) 2 november 2018

Voor vanmiddag:

U.S. job growth seen accelerating; strong annual wage gain expected https://t.co/GEHwGsmkeR — Reuters Business (@ReutersBiz) 2 november 2018

Wie wel?

JP Morgan CEO says has no interest in buying Deutsche Bank. Dimon’s remarks on Deutsche Bank come on the same day that activist investor Hudson Executive Cap, led by JP Morgan’s former CFO, took a 3.1% ownership stake in Germany’s flagship lender. https://t.co/fDgrqwZEmR pic.twitter.com/JEzr6ujFsA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 1 november 2018

Het Rijnland Model:

Good Morning from Germany where 19.0% of the population is at risk of poverty or social exclusion, down from 19.7% in the previous year. That’s way below EU average where 22.5% of the population at risk of poverty or social exclusion or Italy w/ 28.9% or Greece w/ 34.8%. pic.twitter.com/rLqhKUV3UF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2 november 2018

