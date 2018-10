Slot: AEX oktober -5,6%

Eerst dit, ASMI is door.

Q3's #ASMI vallen mee. Outlook met slagen om arm. Zeg maar hoe de cijfers worden otnvangen morgen... #AEX pic.twitter.com/80LixrZBVw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 oktober 2018

Met een aardige knal luidt de AEX een dramatisch slechte beursmaand uit. Dit hebben we sinds 2011 - EU-crisis toen - niet meer gezien. Daarom doe ik het maar even anders vandaag en pak ik de maandscores er bij.

Over de markt van vandaag kan ik namelijk kort zijn:

Op Wolters Kluwer en het arme Aperam na worden alle Q3-cijfers van vandaag aardig tot goed ontvangen: DSM, Air France-KLM, GrandVision, Basic-Fit, Heijmans en Vastned

Door de banken genomen presteren de afgestrafte, cyclische, financiële en technologie-aandelen goed

Defensieve en vastgoed aandelen presteren in de regel minder

Nog even snel de brede markt:

Alle Europese indices en Wall Street plussen flink, op Italië na

Volatiliteit zakt

Dollar trekt maar aan, 1,13 is in zicht

De AAA-rentes stijgen één basispuntje

Olie loopt wat op en goud daalt ietsje

Jarige bitcoin staat precies op nul als ik dit tik

De lijstjes van deze maand dan. De AEX en vooruuit, ook de AMX hebben zich nog aardig geweerd. Zie de rest en een aantal emerging markets zitten in een bearmarket. Daar worstelen ook de DAX en Bel 20 mee. De Nasdaq 100 is zelfs de slechtste index. Hoe lang is dat geleden?

De AEX liet in oktober een wedstijdje defensief versus cyclisch zien, maar er zijn zat uitzonderingen. Dat ArecelorMittal daler van de maand is, is misschien niet zo gek. Dat bijvoorbeeld Aalberts en Philips zo hard daalden wel? KPN is ook verrassend? Dat is toch een van de duurste AEX-aandelen.

Wie een hete herfst verwacht, moet Flow Traders kopen, zei ik eind augustus op BNR, toen ik een tip m.o.e.s,t. geven. Helaas, zelf niet gedaan :-) Poeh, moeilijk iets algemeen zinnigs te zeggen over het heerlijke zooitje ongeregeld dat samen de AMX vormt. Ik vind dit zelf een hele leuke index. Altijd wat.

Ze springen er namelijk bijna allemaal uit: Sligro de gekste, Besi valt heel erg mee, ASMI zeker niet, Adyen is een drama en Aperam al helemaal. AMG plust dan wel weer, TomTom is altijd onnavolgbaar en GrandVision heeft veel brillen verkocht, want niemand geloofde de koersenschermen deze maand.

Gefeliciteerd cyclisch Alfen, ook als de beurs daalt moeten de beesten gewoon te vreten hebben (ForFarmers) en oef, Hejmans en vooral Kiadis zitten op dikke, dikke blaren. Binck verbaast me, de brokerage moet toch goed verdiend hebben deze maand?

OK, dat was oktober en nu op naar de eindejaarsrally? Statistisch (Dow Jones anno 1896) stijgt de beurs in nvoember gemiddeld bijna +1,0% en in december +1,4%. Reken u nu niet meteen rijk. In oktober stijgen de koersen namelijk gemiddeld +0,4%. Tot morgen.