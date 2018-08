Liveblog: +330%

Update 16:45 uur: Langste bullmarket ooit?

Is dit wel zo? Ja, dat onbeminde klopt zeker. Is het alleen ook de langste?

Wall Street beleeft langste, en meest onbeminde hausse ooit https://t.co/RPe6ytxxLh — FD Beurs (@FD_Beurs) 21 augustus 2018

Het is maar vooral hoe u rekent. Ik denk dat FD zich op Ivan baseert:

Keep Pushing #SmallCaps

The #SP500 is only one day away from matching its historical #BullRun which ended March 24, 2000 with a length of 3452 days

All what it has to do is bridging a gap of 15.82 pts to 2872.72 to set a new #AllTimeHigh and to revive the ongoing #BullMarket pic.twitter.com/sMQANE6FiJ — Ivan Snurer (@IvanSnurer) 21 augustus 2018

Ik heb de vervelende gewoonte alles te checken wat wordt beweerd. Anno nu is dat ouderwets, maar vooruit :-)

Strikt genomen was er nog wel korte beurmarket in 2011 pic.twitter.com/gjBH3WcDq1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 augustus 2018

Reuters geeft alleen handelsdagen weer. Dat is niet zo erg, maar in 2011 zat nog een korte, venijnige bearmarket. Welgeteld één dag :-) Dus zeg maar of het een record is morgen.

Verhip, je hebt gelijk :-) Maar maakt niet uit toch? Definitie is -20% vanaf de top, niet hoe lang het duurt pic.twitter.com/8Rlx9ahSBZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 augustus 2018

Nog eentje. De term Campingrally is blijven hangen uit die gedenkwaardige eind jaren negentig beursjaren, maar er gebeurde toen nog veel meer #gloeiendegloeiendegloeiende Ook hier geldt of u strikt genomen van bullmarket 1990-2000 kan spreken. Regelmatig wordt zelfs van 1982-2000 gesproken.

En tussen 1990 en 2000 kwamen ook nog even Azië en LTCM langs pic.twitter.com/4ULLJcXpfI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 augustus 2018

Update 16:30: Trump en Fed

Het is inderdaad een (goede?) gewoonte dat de Amerikaanse president zich niet met de rente bemoeit. Zo gaat het al sinds 1913, toen de Federal Reserve werd opgericht en de exclusieve zeggenschap kreeg over dollar, rente, inflatie en werkgelegenheid. Totdat Donald Trump president werd.

Trump demands Fed help on economy, complains about interest rate rises. https://t.co/YoJ6M2a8Wa pic.twitter.com/ZczaCO4gI0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 21 augustus 2018

Tja, waarom zou hij niks van de Fed en haar rentebeleid mogen vinden? De centrale bankiers hoeven zich niets van hem aan te trekken. De wet is klip en klaar, de president heeft niets over hen te zeggen. En gelet op het rentepad dat de Fed uitrolt, neemt het stelsel de woorden van hem slechts ter kennisgeving aan.

Dat het gewoonte is geworden dat presidenten zich niet met Fed bemoeien, wil nog niet zeggen dat het niet kan of mag. Van mij mag ie. Vind het wel vermakelijk. Of zie ik een argument over het hoofd dat het echt niet kan? Ik hoor van u.

Update 14:00 uur: BAM en VolkerWessels

Zit u ook te malen? .

BAM schrijft donderdag extra af op die vermaledijde Zeesluis of geldwegsluis IJmuiden

BAM schrijft donderdag niet extra af op de vermaledijde Zeesluis of geldwegsluis IJmuiden

De beurs neigt vandaag naar antwoord B, als ik zowel de koers van BAM, als ook VolkerWessels zie stijgen op behoorlijk volume. Morgen heeft BAM H1-cijfers, waarin de op 3 juli gemelde afboeking van €30 miljoen in staat vermeld.

VolkerWessels moest op die dag €31,5 extra miljoen afboeken.

Beide bedrijven bouwen die gigantische sluis in IJmuiden van 500 bij 70 meter en 18 meter diep. Vooralsnog verdwijnt daar vooral de knaken van BAM en VolkerWessels zelf in, want het ding gaat pas in 2022 open. Dat is ruim twee jaar later dan gedacht en vorig jaar boekten beide al €100 miljoen ellendegeld af.

Alle andere activiteiten en cijfers van BAM ten spijt, dit is waar het vooral om gaat morgen bij de cijfers. Tot nu toe heeft BAM gesteld dat de nieuwe afschrijving géén impact heeft op de verwachte winst per aandeel dit jaar (analisten denken aan €0,43). Tel uw verlies uit als het morgen wel gebeurt.

Vive versa, wellicht zit er een mooie koerswinst in als blijkt dat BAM de boel in IJmuiden onder controle heeft. Uiteraard geldt hetzelfde voor VolkerWessels, dat morgen vast gaat meebewegen. Gezocht, maar niet gevonden: vooruitblikken op die cijfers. Daarom maar even zo, de schattingen uit Reuters.

Hier zijn ze voor BAM. Tja, ondanks de bouw- en vastgoed-boom in Nederland zie ik de omzet amper groeien. En die winst valt of staat met de IJmuidense Zeesluizen van deze wereld. Misschien ben ik een veel te grote bouwbeer, maar de volgende grote opdracht voor BAM is de Afsluitdijk. Moet ik doorgaan...?

VolkerWessels heeft iets betere verwachtingcijfers, maar ook hier word ik niet vrolijk. Matige winst- en omzetcijfers gegeven de economie en flinterdunne marges. Iedere afschrijving hakt er meteen onderaan de streep in. Nou ja, in ieder geval maakt dit het liquide BAM tot een leuk handelsaandeel.

Update 09:25: ABN ASMI

Eindelijk. Als ik het goed heb, is dit het eerste analistenadvies van deze week. Verhip, over maandje is het tien jaar Lehman Brothers, beste Deutsche Bank. Hoe is het zoal met jullie? KBW is aardig voor ABN Amro.

ASMI: naar €52 van €60 - Deutsche Bank

ABN Amro: naar outperform van marketperform en naar €29,10 van € 25,20 - KBW

Update 08:50: Van crypto naar krap bij kas

Raak. Goed gespot. Hier past maar één quote bij en dat is meteen het grootste beurscliché ooit. Maar iedere keer weer. Sir John Templeton dus:

The four most expensive words in the English language are: this time it's different.

Jan 13 vs. Aug 20 pic.twitter.com/IXm1lu20je — Joshua Davis (@karbonbased) 20 augustus 2018

Briljant naschrift. Ik weet nog dat ik eind 2017 de jaarscores opmaakte en zag hoe goed aandelen het hadden gedaan, bijna +20% ofzo. Goh, dat doe ik in een dag, zei een crypto-collega. Ik zal hem straks weer es vrsgen.

See NYT piece on crypto investors.



Prediction: Crypto investors will have lower lifetime investment returns vs. index investors.



Why?



1. Demonstrate bad judgment once = more likely to do it again

2. Once you get used to 1,000% returns, 8% looks boringhttps://t.co/Btjai3z9NH — Ramit Sethi (@ramit) 20 augustus 2018

Update 08:30: Huizen +9%

Iedere keer blijkt het nog weer hoger te kunnen. CBS en Kadaster hebben cijfers over juli. Het kan toch bijna niet anders dat in ieder geval over een jaar, als de ECB de rente gaat verhogen, er eens een einde komt aan de stijging? Wellicht is dat meteen de reden. Omdat niemand het meer mogelijk acht.

Laat ik Datstream nog even bulderen en eigenlijk is het idioot dat deze data niet verder terug gaat.

ABN Amro duidt: