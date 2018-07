Zo er op en er over. Met nota bene de handjes op het stuur. Tempootje 50+ en dan ook nog eens met een paar kilo te veel en schandalige conditie.

Het Binck-shirt die ik gisteren op mijn toertochtje op de racefiets voorbij reed had het dan ook drukker met kwekken dan met trappen. Als dit maar geen bad omen is voor de Q2-cijfers van morgen, ik moest er meteen aan denken :-) Binck is deze week niet de enige met cijfers en dan druk ik me zacht uit.

Eigenlijk is na deze week op Apple en bij ons de financials na iedereen en alles die er toe doet door met Q2-cijfers. Ik blik met u niet met woorden maar weer met waardegrafieken vooruit. Laat ik dan maar met Binck beginnen. Alle lijntjes zet ik op een eigen as voor het beste beeld en u ziet:

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet per aandeel

Rood: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Paars: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Binck is langzaam maar zeker zichzelf van pure internetbroker naar retail bank aan het omvormen. Wanneer keert de wal het schip? Want na jarenlange dalende verwachtingen (die u hier ziet) en resultaten mag het wel eens, te meer daar het aandeel er niet goedkoper op is geworden.

Royal Dutch Shell

Het cijfer deze week op het Damrak is natuurlijk de Q2-rapportage van Royal Dutch Shell. De verwachting is $0,73 winst per aandeel en $97,78 miljard omzet. Het bedrijf is zo'n beetje klaar met desinvesteren en met deze olieprijs en al dat achterstallig onderhoud is het meer de vraag wanneer het weer gaat investeren?

Verder ben ik benieuwd wanneer het woord dividendverhoging weer eens valt bij Olies. Even zoeken in deze spaghetti, maar merk op hoe keurig de koers de winst- en omzetverwachtingen volgt.

Philips

Morgen komt ook Philips door, dat in alle rust en stilte lekker is gestegen. Daarmee is het aandeel wel duur geworden, want de winst- en omzetverwachting stijgen niet zo hard, ondanks bijvoorbeeld diverse kleine overnames. Let daarom morgen vooral op de outlook, zou ik zeggen. Die drop in omzet is het afgesplitste Signify.

Philips wordt geacht €0,36 winst per aandeel en €4,31miljard omzet te rapporteren.

Signify

Laat ik Signify maar meteen meenemen. Het probleem is duidelijk, dalende omzet en winst. Hoe gaat de onderneming dit tackelen is de grote vraag. Een nieuwe naam en logo hebben in ieder geval niet geholpen. Verwacht wordt €0,52 winst per aandeel bij €1.56 miljard omzet.

Randstad

Randstad is verreweg het goedkoopste, normale aandeel uit de AEX, terwijl het goed boert. Het fonds is zo cyclisch als wat, ofwel u voelt u niet geroepen het aandeel in hoogconjunctuur te kopen? Als er een recessie aan de deur klopt wil u hier niet zijn, maar daar gaan de verwachtingen nog niet van uit.

De meeschrijvers noteren voor dinsdag €1,07 winst per aandeel bij €6,07 miljard omzet.

KPN

KPN maakt ook al haarfijn duidelijk waarom ik deze grafrieken zo prettig vindt. Zo rap als de omzet daalt, zo hard stijgen de winst en het dividend. Eens echter... Inderdaad. En we hebben nog nooit zelfs maar een glimp van Plan B gezien of gehoord. Geniet tot die tijd van uw dividend.

Noteert u €0,03 winst per aandeel en €1,38 miljard omzet als concenus.

RELX

RELX wordt geacht €0,46 winst per aandeel en €4,13 miljard omzet te hebben geboekt. Verder kunnen we alleen maar klappen voor dit bedrijf dat als een zonnetje draait. Vraag is alleen hoeveel keer u die winst wilt betalen, want het aandeel is wel flink duurder geworden.

Besi

Ja, hier is ie dan eindelijk: de grafiek van Besi. Is de koers te hard gedaald, of zijn de verwachtingen te weinig naar beneden bijgesteld? Er is een klant afgehaakt, zoals Besi al vertelde en daar heeft ze er maar een handvol van. De outlook, het is wellicht dé happening deze week op het Damrak.

Is die ingetrokken order van die klant een incident, of de kanarie in de kolenmijn van mindere tijden? Hopelijk kan en durft Besi hier iets over te zeggen. Er wordt €0,65 winst per aandeel en €172,85 miljoen omzet verwacht.

Arcadis

Gaan de klanten nog een keer hun rekening betalen, of hebben ze dat nu eindelijk eens gedaan? Nog zo'n nagelbijtaandeel: Arcadis. Dat moet dus noodgedwongen door met ongewenste edoch peperdure dochter CallisonRTKL, zoals we intussen weten. Problemen te over hier en die omzet moet gewoon omhoog.

Ik heb helaas geen consensus voor de cijfers.

Beter Bed

Lat but not least, Beter Bed. Hier is een regelrechte turnaround nodig - hier is Duitsland de nachtmerrie die het aandeel wakker doet liggen - en zeg maar of u daar het management toe in staat acht. Technisch is het aandeel misschien aan het bodemen, maar dat is superspeculatief en hoogrisico.

Conclusie en AEX

Resumerend, wat mij vooral aan deze grafieken en ook de cijfers vorige week opviel (met uitzondering van ASML dan) is dat veel Nederlandse bedrijven met hun omzet kampen. Zie Unilever en AkzoNobel ook vorige week en - voor de zoveelste keer - dat is in een stralende economie en hoogconjunctuur.

Daar staat tegenover dat technologie-aandelen juist als een raket gaan. Zelfs die aandelen waarvan we op het eerste gezicht dachten dat het one trick pony's waren met een gemakkelijk te kopiëren business. In de VS zijn dat Alphabet, Facebook en Amazon en bij ons Takeaway, Basic-Fit en ook het nieuwe Adyen.

Feel free om dit te duiden in de comments, ik ben benieuwd. Het valt mijn op dat bij de groeiers vooral ondernemers aan het roers staan en bij de gestagers vooral managers. Het is net als met handelen en beleggen op de beurs. Ondernemers houden van een gokje en managers zijn risico-avers.

Dat hoeft niet slecht te zijn. Twintig jaar geleden was het precies andersom. Toen dachten de managers dat ze ook ondernemers waren en deden ze veel te dure en zinloze overnames. Denk maar aan Ahold. Of ze investeerden miljarden in onzindingen, zoals KPN in die legendarische UMTS-veiling.

De AEX is er nog altijd niet goed van, zal ik maar zeggen. Wel vierde de index vrijdag een bescheiden feestje:

Bingo, de #AEX gaat op een nieuwe jaartop (nu 573,01) de week uit pic.twitter.com/BBKWYwK6SC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juli 2018

#AEX herbeleggingsindex (de Nederlandse #DAX) gaat zelfs op een nieuwe all time high de vrijmibo in pic.twitter.com/6PJpbabqZ9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juli 2018

Hier is de waardegrafiek van de AEX die ik u wekelijks geef. Helaas, ik krijg verdorie alleen geen verwachte omzet uit Datastream. U ziet de winstverwachting wel stijgen, maar u hebt nu ook gezien dat dit de specialiteit is van onze aandelen: de winst laten groeien terwijl de omzet stagneert of daalt.

Amazon, Google en Facebook

Hoe ander is dat bij de technologiegrootmachten die deze week aan de poort kloppen, Alphabet (Google), Amazon en Facebook. Eigenlijk prijst de beurs nu al jarenlang braaf de double digits groeicijers van die bedrijven in. Eens - en dat kan morgen of over jaren zijn - zijn beide feesten over. Succes met timen!

Naar mijn smaak zijn dit zeker geen bubbels, gelet op omzetten en winsten. De Nasdaq 100 mag weliswaar net zo hard stijgen en gek doen als twintig jaar geleden, toen stond daar vrijwel geen omzet en winst tegenover. Hoe anders is dat nu en de index doet zelfs nog 0,9% dividendrendement.

Nog zo'n mooie:

En wat dacht u hiervan?

Agenda

De agenda spreekt voor zich, ons wacht een ware cijfertsunami. Er zijn nog een paar Nederlandse bedrijven die ik niet heb genoemd en die u zeker interesseren:

Pharming

Aalberts

Unibai-Rodamco-Westfield

Flow Traders

In het buitenland is het helemaal raak:

De halve Dowe Jones komt door met onder meer AT&T, Boeing, McDonald's, Coca-Cola, Merck en Verizon

Let even op Harley-Davidson. U weet waarom

ExxonMobil, Total en Chevron zijn er ook en stip Halliburton ook maar aan

Vodafone, Orange en nog meer telcoms

Ford, General Motors, Daimler en Peugeot

Verder zijn er Nestlé, ABInBev, Carrefour, Casino, L'Oréal, Nokia, Starbucks en Intel

De eerste Europese banken komen door, UBS, Banco Santander en... Deutsche Bank! Dat gaf zowaar al een reverded profit warning af. Alles ganz nett eingepreist, zou ik zeggen :-)

Met die Q2's zijn we er nog niet. Vrijdag komen Frankrijk (+0,3%) en de VS (+4,1%?!) met hun eerste schattingen BBP Q2. Wellicht koersimpact, maar Q2 was vroegâh. Mijn persoonlijke favorieten zijn de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices uit Duitsland en VS, ofwel de economie nú.

Verder nog iets dit weekend, of wat u komende week kan verwachten? Als ik hem was nam ik zeker een goede fles meenemen - of meerdere - want president Donald Trump spreekt deze week voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker over de intussen losgebarsten handelsoorlog.

Van alle geopolitieke issues is dit momenteel de grootste uitdaging voor de beurs, omdat het winsten en omzetten raakt. General Electric sprak vrijdag al van mogelijk $400 miljoen schade en er komen hoe langer hoe meer cijfers los.

German industry groups warn U.S. on tariffs before Trump-Juncker meeting https://t.co/SfNDz3IoRU — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 juli 2018

Japan official urges caution over Trump's complaint on strong dollar https://t.co/ig5sI739KP — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 juli 2018

Het is niet alleen Harley-Davidson, die handelsoorlog kan onverwachte wendingen en misschien wel bijwerkingen hebben. Wat dacht u van misschien stijgende in plaats van dalende beurzen? Dit vind ik mooi. Bedrijven gaan namelijk niet braaf zitten wachten hoe hun concurrentiepositie mogelijk verslechtert. Wie volgt?

Amazon, Toyota, Alcoa and others working to counter Trump's tariff plans https://t.co/vVLRvKKph8 — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 juli 2018

Er is ook nog wat Europese (defensie-industrie) overnamefantasie:

Airbus CEO says eyes merger of its, BAE's jet fighter units: Sunday Times https://t.co/a6ed3cVMbs — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 juli 2018

Hier is de hele agenda, sterkte met scrollen.

23 jul

08:00 Philips Q2-cijfers

08:00 BinckBank Q2-cijfers

13:00 Halliburton Q2-cijfers

13:00 Hasbro Q2-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen jun 5,47M

18:00 Michelin Q2-cijfers

22:00 Alphabet Q2-cijfers



24 jul

02:30 Japan flash manufacturing PMI jul

08:00 Randstad Q2-cijfers

08:00 UBS Q2-cijfers

08:00 Peugeot Q2-cijfers

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI jul 52,9

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI jul 55,5

09:30 Duitsland flash services PMI jul 54,3

13:00 Harley-Davidson Q2-cijfers

13:00 United Technologies Q2-cijfers

13:00 Verizon Q2-cijfers

13:00 Lockheed Martin Q2-cijfers

15:45 VS manufacturing PMI jul 55,5

15:45 VS services PMI jul 56,3

22:00 AT&T Q2-cijfers

22:00 Texas Instruments Q2-cijfers



25 jul

08:00 KPN Q2-cijfers

08:00 BinckBank notering ex-dividend

08:00 Unibail-Rodamco Q2-cijfers

08:00 Deutsche Bank Q2-cijfers

08:00 Telefonica Deutschland Q2-cijfers

08:00 Vodafone Q2-cijfers

08:00 Banco Santander Q2-cijfers

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima jul 101,5

13:00 Boeing Q2-cijfers

13:00 Coca-Cola Q2-cijfers

13:00 General Motors Q2-cijfers

14:00 Ford Q2-cijfers

14:00 Barrick Gold Q2-cijfers

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jun 0,67M

22:00 Paypal Q2-cijfers

22:00 Facebook Q2-cijfers

22:00 Gilead Sciences Q2-cijfers

22:00 Visa Q2-cijfers

22:00 Qualcomm Q2-cijfers



26 jul

08:00 Royal Dutch Shell Q2-cijfers

08:00 AB Inbev Q2-cijfers

08:00 RELX Q2-cijfers

08:00 Besi Q2-cijfers

08:00 Arcadis Q2-cijfers

08:00 Airbus Q2-cijfers

08:00 Aalberts Q2-cijfers

08:00 Pharming Q2-cijfers

08:00 Daimler Q2-cijfers

08:00 Nestlé Q2-cijfers

08:00 Roche Q2-cijfers

08:00 Orange Q2-cijfers

08:00 Repsol Q2-cijfers

08:00 Carrefour Q2-cijfers

08:00 Wereldhave notering €0,63 ex-dividend

08:00 Nokia Q2-cijfers

08:00 Total Q2-cijfers

08:00 Anglo American Q2-cijfers

08:00 Duitsland GfK consumentenvertrouwen aug 10,7

08:45 Frankrijk consumentenvertrouwen jul 99

10:00 Italië consumentenvertrouwen jul 116

13:00 Comcast Q2-cijfers

13:00 Mastercard Q2-cijfers

13:00 McDonald's Q2-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen jun 2,8% MoM

14:30 VS groothandelsvoorraden jun 0,5% MoM

14:30 VS jobless claims 216K

17:30 L'Oréal Q2-cijfers

22:00 Amazon Q2-cijfers

22:00 Intel Q2-cijfers

22:00 Starbucks Q2-cijfers

22:00 Amgen Q2-cijfers



27 jul

01:30 Japan CPI jul 0,7%

07:30 Frankrijk BBP Q2 0,3% QoQ

08:00 Signify Q2-cijfers

08:00 Beter Bed Q2-cijfers

08:00 Flow Traders Q2-cijfers

08:00 BASF Q2-cijfers

08:00 Lafargeholcim Q2-cijfers

08:00 Renault Q2-cijfers

08:00 Danone Q2-cijfers

08:00 Duitsland importprijzen jun 0,2% MoM

08:45 Frankrijk consumentenuitgaven jun 0,6% MoM

13:00 Abbvie Q2-cijfers

13:00 Merck & Co Q2-cijfers

13:00 Twitter Q2-cijfers

13:00 Chevron Q2-cijfers

13:00 ExxonMobil Q2-cijfers

14:30 VS BBP Q2 4,1%

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jul 97,1

Gun ik het laatste woord weer aan Corné. Wat heb je over Randstad te melden?

Het gaat goed met de tekorten in de EU landen.

Randstad koers voorspelt economie.

PMI vergeleken met de IFO.

en een prachtige heatmap van alle PMI in de wereld.

En natuurlijk de weekagenda.https://t.co/LpCOuVjrie — Corne van Zeijl (@beursanalist) 21 juli 2018

Kiek op de Grafiek

Ik heb u al zoveel grafieken gegeven, dat ik mijn vaste rondje een beetje uitkleed. De AEX staat dus op jaar top en (met herbelegd dividend) zelfs op een all time high. Ik neem nu voor de verandering een paar grote indices, sinds Trump in januari aankondigde handelstarieven te gaan invoeren.

De president ziet zulke data als hieronder ook en wellicht is dit een aanmoediging voor hem door te gaan om China te breken... en wij mogen onze handjes dichtknijpen met de AEX.

Inderdaad, China breken. Kijk maar hoe de yuan in de touwen hangt. Dit moet Beijing toch wel verontrusten? Dat zit niet op hoge (import)inflatie te wachten, dunkt me.

Bij EUR/USD lijkt de handelsoorlog eerder bezit van de zaak is einde vermaak. Zijwaarts.

Zijn de rentes ook klaar met dalen en is er misschien weer wat meer risico bereidheid? Het is nog prematuur.

Onze buren stijgen echter alweer:

De Amerikaanse rente is zo zijwaarts als het kapsel van Trump. Ik doe nooit mee aan hem bashen - het is domweg niet aan ons wie er in Witte Huis, Kremlin en Verboden Stad et cetera zetelen - maar hij moet zich niet met de rente bemoeien. Dat zeg ik niet, maar de Amerikaanse wet. Dat is aan de Fed.

Tot slot de olieprijs nog. U kunt weer long voor een ritje, of bent u alweer te laat?

Dank voor het lezen van mijn stukje, uw eventuele reactie en tot morgen, tot voorbeurs. Opgelet dan, we gaan de dingen in het IEX Beursblog dan een klein beetje anders doen dan u bent gewend. Stay tuned.