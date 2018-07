Greed is not good

Doe het nou even. Al was het maar omdat het u bakken met geld kan schelen. Lees dit goed. Zo raak. Herkenbaar ook. Voor mij dan. U ook?

Als het niet herkenbaar is, lees het dan nog maar een keer. Blijkbaar behoort u nog tot het te ontgroenen ras op de beurs. Of bent u juist een hele verstandige en misschien wel steenrijke handelaar of belegger. Verder denkt u ook onmiddellijk aan bitcoin en misschien wel - laatste alinea - TomTom.

Da's ook zo'n wijze les en zeker ook ijzeren beurswet: als uw trade of belegging niet naar u toekomt, maar tegen u in loopt, is het altijd 100% uw eigen schuld. Altijd. Ook als het niet uw schuld is. Klinkt raar, is het ook, maar als u dit principe niet begrijpt, gaat u als Don Quichot met veel windmolens vechten op de beurs.

Hier hebt u het hele verhaal. Het is van Morgan Housel, een van die fraai schrijvende en wijze no-nonsense beleggers uit de VS die ik bewonder. Eddy Elfenbein en Josh Brown zijn ook van die types. Prikken door alle onzin heen en verliezen nooit yield uit het oog, zal ik maar zeggen.

The lifecycle of greed and fearhttps://t.co/xHLHIp74Xw — Morgan Housel (@morganhousel) 12 juli 2018

Eigenlijk is dit de - zeg maar gerust - literaire uitwerking van deze grafiek. Die kent u. En anders leert u die eens kennen. Recent nog in bitcoin en andere blockdingessen:

Doe eens gek, wees eens eerlijk

Wat zijn uw zonden en bloopers?

Zelf ben ik in het verleden nat gegaan met opties - ik snapte tijdswaarde en volatiliteit gewoon niet - achter een bubbel aanhollen (China 2007) en met turbo's met te hoge hefbomen in een volatiele markt handelen (najaar 2008). Richting goed, geld weg: praat me er niet van. Oh ja, ik zag wel tien een koopmoment in Imtech.

Wellicht dat ik daarom ademloos dat stuk lees, want het lijkt alsof Housel daarvoor in mijn hoofd heeft gekeken. Zó herkenbaar. Vooral dat gevoel om de boot te missen en op een veel te hard rijdende trein te springen (China 2007!), ken ik maar al te goed. Intussen zijn er meer: Maarten is ook eerlijk:

Mooi verhaal over hebzucht en angst. Ik beken : alle stadia meer dan eens doorlopen.



(h/t @ArendJanKamp)https://t.co/0i2RI80lxI — Maarten Mosselman (@020trader) 13 juli 2018

Het is een van de weinige dingen die ik denk ik echt goed heb gedaan op de beurs: eerlijk tegen mezelf zijn wat ik verkeerd heb gedaan en welke spelletjes ik wel en niet meer speel. En me daar ook nog een strikt aan houden. Voor mij is dat echter halszaak, want ik beleg mijn eigen pensioen.

En dus middel ik alleen nog maar de saaiste trackers. Niet leuk, want niets geeft zulke lekkere adrenaline als een beetje scherpe positie in de markt. Ik wil alleen niet meer meemaken dat die adrenaline deceptie wordt, dus voor mij geen derivaten en handel meer. Aandelen zijn al risicovol genoeg.

Een ontwikkelde markt kan namelijk in drie jaar 90% dalen. Dat heeft de Dow Jones bewezen tussen 1929 en 1932. Of u moet stellen dat Wall Street pas sinds 1933 een ontwikkelde markt is geworden. Daar valt veel voor te zeggen, maar is even een andere discussie.