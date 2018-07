Overigens opvallend dat ik het schokkende nieuws dat Morgan Stanley niets meer over PostNL gaat zeggen alleen hier lees, niet op bv zoiets belangrijks als Binck of zo?



Het is dat ik nogal wat jaren aan beleggen doe en nog heel goed weet dat Corne van Zeijl ooit de leiding had over een belangrijke beleggingsgroep en me ook nog de zeer, zeer bijzondere resultaten van die beleggingen kan herinneren!