Het H1-cijferseizoen kan niet snel genoeg beginnen, want het is kant noch wal en vlees nog vis. Beetje herstel nu, nadat Wall Street gisteravond weg gleed. Vandaag is VS dicht, 4th of July.

Richtingloos Damrak per saldo, maar daar mogen we daar onze handjes bij dicht knijpen. Azië ligt er heel wat beroerder bij. De yuan trekt wel aan nadat China zei dat ze haar munt niet als wapen in de handelsoorlog met de VS gebruikt. Volgens mij is de dollar the big one, maar wie ben ik.

Niettemin liggen de markten er daar slecht bij en de handelsoorlog krijgt de schuld. Er is nu maar één nieuwtje op het Damrak, waarvan u ook nog eens wist dat die ging komen. In hoeverre is het al dan niet ingeprijsd? ANP roept:

BAM en VolkerWessels boeken opnieuw miljoenen af op de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. BAM meldt een kostenoverschrijding van circa 30 miljoen euro, VolkerWessels schrijft 31,5 miljoen euro af. Rijkswaterstaat meldde dat de bouw 27 maanden langer duurt.

BAM zegt dat de winstverwachting voor dit jaar niet omlaag hoeft door de afschrijving. VolkerWessels stelt dat de brutowinst dit jaar op hetzelfde niveau uitkomt als vorig jaar of iets hoger. Het bedrijf zegt op koers te zijn om de financiële doelen op middellange termijn te halen.

Nico is er weer vroeg bij met conclusies:

U ziet het, druilerige futures bij ons, de Amerikaanse (die zijn nooit vrij) kleuren al weer wat groen, de dollar is vlak ten opzichte van de euro en olie stijgt iets. De AAA-rentes liggen vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuwssinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:42 'Altice heeft geen plannen SFR te verkopen'

07:36 Volvo verkoopt recordaantal auto's

06:54 'Rotterdam krijgt mogelijk nieuw chemiecomplex'

03 jul Bouwers boeken weer miljoenen af op zeesluis

03 jul Lavide haalt 10.000 euro op

03 jul Amerikaanse beurzen sluiten met verlies

03 jul Value8 geeft aandelen uit voor dividend

VS dicht ivm 4th of July

Analistenadvies:

KPN: naar €2,45 van €2,50 - Bernstein

SBM Offshore: naar €17 van €16 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts en het is gezellig druk bij Wereldhave:

De agenda bestaat alleen uit inkoopmanagersindices. China meldt 53,9, veel beter dan verwacht:

03:45 China Caixin services PMI jun 52,7

09:15 Spanje services PMI jun 56,2

09:45 Italië services PMI jun 53,3

09:50 Frankrijk services PMI jun 56,4

09:55 Duitsland services PMI jun 53,9

10:00 EU services PMI jun 55,0

En dan nog even dit

Zo dus:

China services sector grows at fastest pace in 4 months in June - Caixin PMI https://t.co/HeyeMrPGEp pic.twitter.com/79Y9jHMttf — Reuters Top News (@Reuters) 4 juli 2018

Ondanks stijgende prijzen aan de pomp:

Top U.S. automakers report higher vehicle sales in June https://t.co/a4EbfTOiru pic.twitter.com/XnRmXJpjED — Reuters Top News (@Reuters) 4 juli 2018

Gisteren kelderde olie na $75 te hebben aangetikt:

Oil rises near $75 a barrel on signs that stockpiles dropped https://t.co/0f4YJupQ6H pic.twitter.com/RxLf5mFbV9 — Bloomberg (@business) 4 juli 2018

Wie blieft het nog, lijkt het wel:

Gold is on a miserable run as investors await tariffs https://t.co/hJW5GyAqyp pic.twitter.com/I9jifjAkAc — Bloomberg (@business) 4 juli 2018

De dagelijkse Tesla saga:

Tesla shares dropped amid analyst skepticism about its Model 3 cars, @alexandriasage reports https://t.co/SA9xH12XTq via @ReutersTV pic.twitter.com/RVHOj6MUgl — Reuters Top News (@Reuters) 4 juli 2018

AT&T:

Online TV prices are acting like cable TV prices: heading higher https://t.co/CuWcN6TGTY pic.twitter.com/f15Ph6pb3f — Bloomberg (@business) 4 juli 2018

Die IJslanders toch:

Extreme Bitcoin mining brings an unexpected revolution in Iceland https://t.co/ZtQUnQpJRl pic.twitter.com/jfz5ALbwqy — Bloomberg (@business) 4 juli 2018

Vooral de dollar zelf, lijkt me:

These are some of Trump's weapons in his trade spat with China https://t.co/wpTLkoAYs8 pic.twitter.com/e18SRk1A0I — Bloomberg (@business) 4 juli 2018

Gisteren CBOE dus:

How Amsterdam is luring Brexit business from London https://t.co/RwFfkbbBqS pic.twitter.com/UAnaBzEYuj — Bloomberg (@business) 4 juli 2018

Surprise?

EU weighs international talks on cutting car tariffs https://t.co/oFp1zTuEMy — Financial Times (@FT) 4 juli 2018

