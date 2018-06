Loser AJK,



Je zou de boeken over Warren en zn strategie eens moeten lezen voordat je dit soort onzin op deze website poneert.



- adaptive markets. oude markets verdwijnen en nieuwe - disrupters - komen.

- vertrouwen in t management

- 3 miljard is niks voor de man

- Buffett investeert in markten die de toekomst hebben en geld kunnen genereren

- uber heeft concurrenten, ook daar zit buffett in maar dat weet jij niet omdat je maar wat roept en je huiswerk niet doet

- uiteraard wil buffett een mooie discount maar das niet heel raar als je als koning boven de markt staat



dus resume voordat je naar die 'voor domme mensen geleid door domme mensen' sessie gaat van jullie zometeen, respect en jouw huiswerk goed doen voordat je iets roept.



veel plezier morgen, hoop dat iedereen wordt thuisgebracht en n zakje snoep meekrijgt