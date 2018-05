Uberbuffett?!

Wordt Il Maestro hier dan toch een beetje nerveus van? Ik kan het me bijna niet voorstellen. De dotcombubbel heeft hij ook gemist, omdat hij de business van internetaandelen niet begreep en – al zijn hele leven lang – graag harde omzetten en winsten ziet.

Die zag hij toen niet... En kreeg achteraf alle gelijk van de wereld, maar nu loopt hij echt achter de technologiefeiten aan? Het gaat niet een zozeer om die pure stijging. Hoewel de Nasdaq 100 de 2000 bubbel dik heeft uitgenomen, is de index veel goedkoper dan toen, omdat al die bedrijven nu wel winst maken.

Uberobligatie

Ja, vanochtend viel ik zowat van mijn stoel: Warren Buffett overwoog een belang in Uber?! Op details na bevestigen zowel Berkshire als Uber dat het bericht klopt. Ik neem Reuters in plaats van Bloomberg, omdat de laatste tegenwoordig achter de betaalknop zit.

Buffett proposed to invest $3 billion in Uber, but talks failed: Bloomberg https://t.co/c2u6NnLID4 pic.twitter.com/qJvFsVsd9S — Reuters Top News (@Reuters) 31 mei 2018

Hier een paar details uit het stuk. Het ging dus om een converteerbare obligatie (á la carte neem ik aan), ofwel minder risico dan een aandelenbelang. Gokje: de heren werden het niet eens over de coupon? Eind 2008 sloot Buffett ook zo'n soort deal met Goldman Sachs en daar bedong hij toen 10% op.

Buffett's Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) would have provided a convertible loan to Uber that would have protected Buffett's investment should the Silicon Valley ride-hailing company hit financial crisis, the report said.

Uber Chief Executive Officer Dara Khosrowshahi proposed decreasing the size of the deal to $2 billion, giving Buffett a smaller share of the company. The deal fell after the two sides could not agree on terms, Bloomberg reported, citing a source.

Vloeken in de kerk

Wellicht u ook, maar waarom ben ik dan zo verbaasd over dat de oude meester een belang wilde in dit bedrijf? Als er één onderneming is die vloekt met zijn beleggingsfilosofie is het Uber wel. Ik noem een paar puntjes.

Kwaliteit van management: OK, er is een nieuwe board met een schone lei, maar ook blanco trackrecord, maar daarvoor was er louter ellende.

IJzersterk merk: met de naamsbekendheid van Uber zit het wel goed, maar of iedereen er nou zo'n goed gevoel bij heeft?

Bewezen business die er over honderd jaar ook nog is: markten op stelten zetten is Uber, net als Amazon, wel toevertrouwd, maar verdien er ook maar eens geld aan. Bovendien, er kan ieder moment een nieuwe disrupter opstaan die Uber het vuur aan de schenen legt.

Winst maken is sowieso nog lang niet aan de orde bij Uber, dus wat Buffett hier zoekt? Vandaar ook een lening en geen aandelen, neem ik aan.

Het is jammer dat de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway net achter de rug is, want ik had hier graag vragen over gehoord. Misschien legt Buffett het nog wel aan keer aan Cnbc uit, waar hij graag voor de camera's verschijnt. Dan maar speculeren, want wat bezielt de meesterbelegger?

Uber heeft veel van haar glans verloren met alle mogelijke affaires. Wellicht zag Buffett hier een mooie kans om even de redder uit te hangen en tegen een bescheiden risico een dikke coupon mee te pakken. Want met zo'n investeerder wil Uber wel even pronken, net als Goldman Sachs in 2008.

Cash jeukt?

Buffett zit op ruim €100 miljard aan cash en dat jeukt met vooral oplopende inflatie? Dat is het nadeel als je zo'n investerings-juggernaut als Berkshire Hathaway bestiert. Je kan je kont amper keren op de beurs en de investeringsmogelijkheden nemen rap af, louter omdat je zo groot bent.

Kijk, dat Buffett zich suf koopt aan Apple, zijn eerste echte grote dotcombelegging, begrijp ik wel. Prachtmerk, trouwe fanbase, topmanagement, recordmarges en miljarden en nog eens miljarden aan cash die het bedrijf aan de aandeelhouders uitkeert. Komt nog een aardig dividend bij.

Wat dat betreft heeft Uber nog een lange, lange weg te gaan.