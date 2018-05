Slot: Weekje, hé?

In één regel dan:

Nieuwe jaartop voor de AEX, maar wel een min deze week, de dollar is heer en meester en er waart weer een bescheiden rentespook in Europa op politieke onrust in Italië en Spanje.

Onder onze aandelen vallen Shell negatief en Heijmans positief op. Altice mag u zelf in vullen. Ik geef u de weekgrafiek wel even, op de kop af 100%. Niet slecht!

Nico legt u salles nog één keer uit:

Vrijdag, dan krijgt u altijd lijstjes van ons. Zoals gezegd, 572,90 is de nieuwe te kloppen jaartop van de AEX. De herbeleggingsindex buikschuift echter de ene na de andere all time high op het bord. Standje 2000 is nog een procent of zeven weg.

AEX deze week: -0,75%

AEX deze maand: +1,27%

AEX dit jaar: +3,34%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +5,35%

Op de brede markt valt deze week op dat Wall Street goed ligt - voor ons euro-beleggers komt daar nog een dollar-stijging bij - en dat de AEX nog redelijk is blijven liggen.

AEX

Galapagos is voor haar doen een beetje stiekem de winnaar deze week geworden. Langzaam maar gestaag. Net als de AEX zette Royal Dutch Shell de hoogste top sinds 2002 neer, maar dook daarna weg. Van ArcelorMittal bent u dit wel gewend en vergeet die Altice score aub.

De defensieve waarden liggen goed en de financials vallen mij mee. Onze banken zijn ook relatief sterk en gezond en hebben niet zoveel exposure naar Italië. ABN Amro wat, ING amper.

AMX

Als Sligro weekwinnaar is in de AMX, dan weet u het wel. Niet best. Het valt echter mee. SBMO is de negatieve uitschieter, bij AMG moet u hier maar tegen kunnen en zoekt u verder uw favoriete ongeleide projectielen maar op.

AScX

Heijmans is de Chris Froome van het Damrak deze week. Zomaar. Aandeel staat op de hoogste standen sinds jaren. Basic-Fit blijft maar gaan.

Ik wens u een prettig wekkend, hup Tom, geef niet op en tot zondag bij mijn vooruitblik.