Liveblog: Ahold, olie en Spanje

Minder winst voor Foot Locker https://t.co/rKuJkWOxRw via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 25 mei 2018

Gauw afeten, want intussen in Spanje...

Spain's benchmark stock gauge tumbles as risk of snap election rises https://t.co/3Pt08K61mf pic.twitter.com/NQGrqUGbzA — Bloomberg Markets (@markets) 25 mei 2018

... en op de oliemarkt:

Oil prices drop 2% on reports OPEC, Russia mulling output increase https://t.co/VLW7i3Y31P — MarketWatch (@MarketWatch) 25 mei 2018

Inderdaad, wat een goed stuk. En de conclusie is dezelfde die Ben Leppers een paar maanden geleden op deze site trok. Er is geen -één-op-één verband tussen aandelen en obligaties.

3 Misconceptions About Interest Rateshttps://t.co/CnMDFoOar5 pic.twitter.com/SR4pnm99ph — Ben Carlson (@awealthofcs) 24 mei 2018

Hier het Nederlandse beeld:

Oef! U weet het, hier genoteerd in Amsterdam.

A good image to understand active vs passive investing. Anyway, amazing that PSH put that table in first page. pic.twitter.com/pGO5YQIldC — Peter Sullivan (@saetacapital) 19 mei 2018

Oh, hier schrik ik toch wel van. Dat het zo erg was... Hier de hele herbelegde koershistorie.

Morgen in de bus bij onze IEX Premium klanten, hier de preview:

Shut up and make cars, het kan inderdaad in minder dan 140 tekens.

It’s nearly time for Tesla’s board to move on Elon Musk https://t.co/ruM3UNpjzX — MarketWatch (@MarketWatch) 25 mei 2018

Toll, Abwärtstrend gestoppt!

ifo Geschäftsklima Deutschland: Der Abwärtstrend

beim ifo Geschäftsklima ist gestoppt. Der Index liegt im Mai unverändert bei

102,2 Punkten. Zuletzt war er fünf Monate in Folge gefallen https://t.co/tOTmSubSfl pic.twitter.com/oYfPVsmDGC — ifo Institut (@ifo_Institut) 25 mei 2018

Feli's:

Mladen Sancanin van PGGM luidt de gong op de Amsterdamse beurs van Euronext. Samen met @blanco_services vieren zij het winnen van de jaarlijkse @nrclive Fintech Impact Award. https://t.co/2OsHGuuxFP pic.twitter.com/Oe1tU66Q3h — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 25 mei 2018

Vandaag drie basispuntjes er bij:

Here's where investors would buy high-yielding Italian bonds again https://t.co/QEGjRL4oln pic.twitter.com/5wVuWM4Mxk — Bloomberg (@business) 25 mei 2018

Hier leest u alles nog even na:

EU privacy law heralds new era in online data protection https://t.co/yp89XaXrRo pic.twitter.com/rtS8rNlVzW — Reuters Top News (@Reuters) 25 mei 2018

Als Bloomberg het zegt...

STORY OF THE DAY: For the first time since 2015, both #SaudiArabia and #Russia openly talking about potentially boosting (a bit) #oil production. Huge language shift, even if policy shift still under discussion -- via @MaznevaElena and @d_khrennikova #OOTT https://t.co/mUSlEfErjt — Javier Blas (@JavierBlas2) 25 mei 2018

Geen koerszwiepers op hoog volume, aan de WT-grafiek over de laatste 24 uur leest u het niet af:

Dus al er zo'n jeugsdpuisterig blotebillengezicht tegen u aan begint te zwatelen over recesssies, depressies, krachs en bearmarkets... juist :-)

Toch even doorvragen als u met een 'senior' beleggingsadviseur ofzo te maken hebt pic.twitter.com/GPWT5oXX4U — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 mei 2018

Inflatie?

Maersk raises shipping rates as oil price spike bites https://t.co/5VryhkEpuX — Financial Times (@FinancialTimes) 25 mei 2018

Ik plak er meteen de Baltic Dry Index bij, maar die daalt. Ik doe even een lang plaaje. Links ziet u nog net de krach vlak voor de beruskrach in 2008 die deze index beroemd maakte.

Goedemorgen, helemaal vergeten: Nick is een dagje vrij. U moet het met mij doen. We starten rustig op met welgeteld één adviesje. Het is wel een flinke.

Ahold Delhaize: naar €23,50 van €20,50 - Bernstein