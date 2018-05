Unilever is gewoon te dik?!

Jeetje, dat schéélt écht véél?!

Inderdaad, met stemverheffing. Ik was vanochtend de studio bij BNR nog niet uit, of presentatrice Annette van Soest liet me deze pagina al zien. Ja, Unilever - eigenaar van Ben & Jerry's - dit is een calorietje van eigen deeg, die je van het Amerikaanse Halo Top krijgt.



Op woensdag doe ik altijd rond de klok van 10:52 uur het beurspraatje in BNR Zaken Doen (terugluisteren doet u hier) en vandaag stipte ik Unilever aan naar aanleiding van dit bericht. En plaatje natuurlijk.

Producten van Unilever helemaal niet zo gezondhttps://t.co/eiIQXnoHrS pic.twitter.com/NoQfNKlV4K — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 23 mei 2018

Even snel copypaste voor de inloglozen onder u:

De producten die grote voedingsmiddelenbedrijven als Unilever, Pepsico en Nestlé verkopen, zijn lang niet zo gezond als ze willen doen geloven. Minder dan een derde van al die producten is gezond te noemen.

Dat blijkt uit de Global Access to Nutrition Index (ATNI). 'Bij Unilever is bijvoorbeeld maar 10% van de producten gezond te noemen', zegt onderzoeker Inge Kauer. 'Unilever zelf rapporteert dat 35% van hun producten gezond is.'

Beetje pijnlijk natuurlijk voor Unilever dat zich graag en gretig als duurzaam, groen en verantwoord profileert. Kijk maar in de Twitter timeline van het concern zelf of die van CEO Paul Polman. Enfin, #duh en what's new, dit nieuws levert hooguit wat imago- en marketingschade voor Unilever op.

Niet onkwetsbaar

Voor het aandeel maakt het niet uit. Het zal. Wat niet zal en daarom stipte ik het ook aan op de radio, is dat plaatje van Ben & Jerry's bij het artikel. Inderdaad is het relatief nieuwe en kleine Halo Top dat vooral Unilever met Ben & Jerry's en Nestlé met Haägen-Dazs het vuur aan de schenen legt.

Dit is natuurlijk wel iets dat u als belegger en Unilever-aandeelhouder aan gaat. Het is gewoon mogelijk dat een nieuwe, kleine speler zomaar uit het niets de multinationals kan uitdagen. Om precies te zijn: in 2017 had Halo Top in twee jaar tijd al 5% marktaandeel veroverd en steeg de omzet 2500%.

In 2013 boekte het bedrijf nog $230.000 omzet en vorig jaar al $100 miljoen! Rasondernemers dus, want ga al die productie en distributie maar even zo snel regelen. Volgens FT heeft Unilever al eens $2 miljard voor het bedrijf geboden, maar helaas, Halo Top is voorlopig (nog) niet te koop.

Nu is Ben & Jerry's maar één merk, maar de les van het spectaculaire Halo Top verhaal is dat voedingsmultinationals niet onkwetsbaar en immuun voor nieuwe spelers zijn. Unilever is daar ook van doordrongen getuige dit verhaal en bijvoorbeeld ook de overname van The Dollar Shave Club.

Dit verhaal is niet nieuw. Ik kan niet in de Unilever boardroom kijken en mee luisteren, maar het lijkt me dat ze hier meer mee bezig zijn dan dat er wellicht een beetje te veel suiker en vetten in hun producten zit. Dat regelt marketing wel. Disrupters als Halo Top aftroeven vergt strategie. En kopen is duur. Heel duur.