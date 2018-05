Er zijn vier leuke Q1-cijferkandidaten vandaag. NN boekt fors minder winst door stormschade - bij u dan, niet bij haar zelf hoor - en gaat €50 miljoen extra kosten besparen. Hier leest u ANP.

[Press release] NN Group reports 1Q18 results: Solvency II ratio at 213%, integration progressing well https://t.co/UYFXFeSlVo — NN Group (@NN_Group) 17 mei 2018

Amazon is er niks bij, whopping groeicijfers bij Pharming: omzet +90% en eerste nettowinst ooit van €3,3 miljoen. Het forum is het Wilhelmus aan het zingen. Alle 66 coupletten. Feli's, maar vraag is of het is ingeprijsd. ANP maakt er dit van.

VolkerWessels spreekt voor zich, de kop is duidelijk. Minder winst en geen nieuws over Zeesluis IJmuiden. ANP schrijft er dit over:

En dan hebben we hullie van de Altice nog. Operationeel zijn de cijfers beter dan gedacht. Dat wel. Maar ja, er spelen ook nog wat andere dingetjes en die koers, hé? Ik durf mij vingers hier niet aan te branden. Hier leest u ANP.

Intussen draait het hele soepie weer. Zoals de hele week amper bewegende aandelen, maar toch net omhoog. De dollar staat op 1,18 en de rentes stijgen één à twee basispunten. Italië doet er eentje bij.

De bouwsector is van plan tot 2030 een miljoen nieuwe woningen te bouwen. Zij willen hier komende 10 tot 15 jaar 200 miljard euro in investeren. Daarvoor willen ze gezamenlijk optrekken met de overheid, aldus De Telegraaf.

DSM heeft een patentzaak in de Verenigde Zaken gewonnen. Het bedrijf had de Canadese gistfabrikant Lallemand voor de rechter gesleept.

Accell heeft dinsdag de omwisselverhouding van het stockdividend over 2017 bekendgemaakt. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op een nieuw gewoon aandeel Accell van nominaal 0,01 euro is vastgesteld op 36,70.

Unibail-Rodamco krijgt definitief een extra notering aan de beurs in het Australische Sydney. Naar verwachting is Unibail-Rodamco per 31 mei te verhandelen in Sydney.

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda zit lekker vol met cijfers, ex-dividenden en jaarvergaderingen. Wal-Mart heeft cijfers en let op de Philly Fed, zoals die voorlopende macro liefkozend heet:

07:00 Pharming Q1-cijfers

08:00 KBC Q1-cijfers

08:00 Vivendi Q1-cijfers

08:00 Bouygues Q1-cijfers

08:00 NN Q1-cijfers

08:00 Altice Q1-cijfers

09:00 ArcelorMittal $0,10 ex-dividend

09:00 Aperam $0,45 ex-dividend

09:00 Signify €1,25 ex-dividend

09:30 Unibail-Rodamco AVA

14:00 Brill AVA

14:00 Rood Microtec AVA

14:00 Takeaway AVA

14:00 Refresco AVA

14:00 Wal-Mart Q1-cijfers

14:00 JC Penney Q1-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS wekelijkse jobless claims 18:00 VS Philadelphia Fed Index mei 22,8

22:00 Applied Materials Q1-cijfers

3,9%:

Wie hebben we hier?

This airline finally has the go-ahead to fix itself or fail https://t.co/i2v36Ar5Cd pic.twitter.com/Jud2tbnNgC — Bloomberg (@business) 17 mei 2018

Interesse iemand?

This chart gets a whole new urgency: Bank exposures to #Italy, ranked! https://t.co/eC32QRCr9D pic.twitter.com/HHr29yfREG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 mei 2018

Fantastische cijfers, +5,1% in Hongkong:

Tencent shares rise after first quarter profit beats https://t.co/nADPjgjPOJ pic.twitter.com/PJtSLcFgWf — Reuters Top News (@Reuters) 17 mei 2018

Het is nog niets bij 2010 vergeleken:

Italy's bond slump is stirring a fading memory of Europe's debt crisis https://t.co/HZwhOVXVTE pic.twitter.com/QbscDcrndI — Bloomberg (@business) 17 mei 2018

Hij heeft de obligaties, niet de aandelen:

George Soros' bet on Tesla could see other investors follow suit https://t.co/qZMtgGIu0A pic.twitter.com/Z3eP3qwjQA — Reuters Top News (@Reuters) 17 mei 2018

Komt wel goed?

China does not want to see escalation in Sino-U.S. trade tension https://t.co/eanhQAbCzB pic.twitter.com/lcTcnRHiaG — Reuters Top News (@Reuters) 17 mei 2018

Ja, het is me wat:

Dollar stands tall as euro plumbs five-month low on Italian political uncertainty https://t.co/nc4915smSA pic.twitter.com/Wa7MhipQZW — Reuters Top News (@Reuters) 17 mei 2018

Straks eens bij de Russell 2000 kijklen:

The rally marks a remarkable rebound for small caps, which fell behind large stocks last year https://t.co/fiGuG0a9uy — The Wall Street Journal (@WSJ) 17 mei 2018

Dit dus. Dat heb ik ook. Alles is anders, wij ouwe zakken snappen het niet, et cetera:

Crypto-obsessed at the Consensus conference carry a sense this was the dot-com boom all over again https://t.co/yOlX4UnDO4 — The Wall Street Journal (@WSJ) 17 mei 2018

Kan u daar uw geld weer mee verbranden:

The dollar index is replacing the VIX as the new market gauge of fear https://t.co/nPiM4IwTLS pic.twitter.com/rSjGCaLHtg — Bloomberg (@business) 17 mei 2018

Wat?

Authers’ Note: MSCI — Meaningful Scepticism Concerning Indices https://t.co/liIZeMlHy9 — Financial Times (@FT) 17 mei 2018

Veel plezier en succes.