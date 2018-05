Galapagos en Pharming in één

Het Damrak herbergt weliswaar niet veel biotechs, maar alleen al met Galapagos (strikt genomen een Belgisch bedrijf) en Pharming miste u niets, mist u niets en gaat u niets missen van alles wat deze sector zo spannend, sexy, speculatief en onweerstaanbaar maakt voor ons beleggers en handelaren.

De grafieken zeggen genoeg. Hier Galapagos sinds haar beursintroductie sinds 2005. Na een jaartje of tien warm draaien sloeg de vlam dan eindelijk in de pan en rolde vooral de cash naar binnen. Let wel, die AEX is de herbelegde AEX en u weet dat Galapagos geen dividend betaalt. Wat een succesverhaal!

Dan Pharming. OK, het bedrijf ging achteraf gezien op een wat ongelukkig moment naar de beurs - twee maanden voor de legendarische AEX top 703,18 - maar het blijft een vervelend plaatje.

Om het wat eerlijker te maken neem ik de grafiek vanaf 2008. Gelukkig komt de opleving van het aandeel sinds vorig jaar hier beter uit de verf. Noem het gerust het Wonder van Pharming. Na jaren op apegapen te hebben gelegen, is er zowaar weer bio in deze biotech.

Wervelend verhaal

Dat eerlijker duidt op CEO Sijmen de Vries die vanaf dat moment de voorzittershamer oppakte. Leuk dat u komt, heren! Samen met CEO Onno van der Stolpe van Galapagos, die dat al sinds de beursgang van het bedrijf in 2005 is, is De Vries op 1 juni in de Amsterdamse RAI te gast op onze IEX Beleggersdag.

Zowel Van der Stolpe als De Vries presteren hun bedrijven aan u en houden uiteraard - het is misschien wel de belangrijkste taak van biotech-CEO's - een wervelend verhaal waarom zij denken dat hun ondernemingen met welke producten succesvol gaan zijn én u in hun aandelen moet beleggen.

Niet dat we ze gaan tegenhouden als het er op uitdraait, maar nee: het is geen battle tussen beide topmannen. Eerder eentje tussen u en hen, want vraag wat u te vragen hebt, al dan niet geholpen door Jos Versteeg van Insinger Gilissen, die beide heren ook zal ondervragen. Dit is uw kans. Om u snel even bij te praten, citeer ik mijn collega Paul, die voor de IEX Beleggersdesk beide aandelen volgt.

Recht van spreken

Over Galapagos, check:

In 2018 streeft Galapagos ernaar om de resultaten te rapporteren over de FINCH 2, EQUATOR en TORTUGA studies met filgotinib en een beslissing te nemen over het voortzetten van SELECTION (colitis ulcerosa) naar Fase 3.



Samenwerkingspartner Gilead verwacht de patiëntenwerving van FINCH 1 en FINCH 3, de resterende reuma Fase 3 onderzoeken met filgotinib, te voltooien. Dit zijn slechts de belangrijkste verwachte resultaten.

Wat Pharming betreft heeft Paul helemaal recht van spreken. Hij was het die vorig jaar het aandeel out of the blue op een koop zette, waarna die rally begon. Citaat:

Pharming heeft momenteel een unieke positie als "underdog" op de markt voor geneesmiddelen tegen erfelijk angio-oedeem. Het bedrijf is de jongste speler op de lucratieve markt voor dit soort geneesmiddelen in de VS.

Hoewel Pharming daar moet opboksen tegen veel grotere partijen, zoals Shire en CSL Behring, is het daar prima toe in staat door het kleinschalige karakter van de markt en het verschil in reactie per patiënt.

Kortom, veel bio op de IEX Beleggersdag. En nog veel meer natuurlijk: CTO Werner Vogels van Amazon is de keynote speaker, maar kijk eens even wie we nog meer allemaal hebben. IEX Premium leden zijn gratis en voor niks en niet-leden zijn voor een prikkie welkom. Bekijk hier de tickets. Tot 1 juni.