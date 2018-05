Deze BeursVandaag is een klein wonder, want ik heb echt een Enorme Weigering.

Inderdaad, de beurs is weer open op een feestdag. Het is niet anders, maar we draaien nachtdienst hier op IEX. Er is een aardige agenda (zie hieronder) en Royal Dutch Shell gaat ex-dividend. De futures openen prima en de AEX herbeleggingsindex kan een nieuwe all time high neerzetten, +0,4% is genoeg.

De AEX prijsindex staat 2% onder haar jaartop. De olieprijsstijging valt mij tegen, gezien de spanning tussen Israël en Iran. En dat op 10 mei.

Dan denk ik altijd even aan mijn oude ouders die de Duitse inval in 1940 nog hebben meegemaakt en nu tegen elkaar zeggen wat voor mooi weer het toen was.

Verder zie ik niks bijzonders. Wel een vrolijk gezicht al die groene getalletjes.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, SBMO en Aperam hebben cijfers. SBMO wordt positiever, maar ziet helaas geen uitweg uit het Braziliaanse moeras. Nou, dan gaan we het bedrijf wel SBM Sambaballen noemen.

SBM Offshore zag in het afgelopen kwartaal de omzet (directional) 8% dalen ten opzichte van een jaar eerder tot $385 miljoen. Dat was in lijn met de eigen verwachtingen. Wel gaf SBM aan dat de oliemarkt zich geleidelijk aan herstelt. De schuldenlast nam met $550 miljoen af tot $2,4 miljard. SBM Offshore ziet voorlopig geen oplossing voor zijn juridische problemen in Brazilië.

Aperam zette in Q1 een ebitda-resultaat in de boeken van €141 miljoen. Dat was in het vierde kwartaal van 2017 nog €130 miljoen. De omzet steeg met 10% tot ruim €1,2 miljard. De operationele winst bedroeg €106 miljoen, van €88 miljoen in het vorige kwartaal.

Altice USA zag in Q1 de opbrengsten op jaarbasis met 1,2% aandikken tot ruim $2,3 miljard. De groei kwam zowel uit de particuliere als de zakelijke markt. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dikte met 4% aan tot $981 miljoen.

Bovag is ongerust over de inhoud van de dealercontracten die Accell de afgelopen weken aan dealers heeft opgestuurd. Ook over het "onder druk zetten" van de dealers door het bedrijf maakt de organisatie zich zorgen, zo komt naar voren uit een verklaring.

De gevallen topman van Anbang Insurance Group, Wu Xiaohui, is veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor fraude en corruptie. Ook is beslag gelegd op omgerekend €1,4 miljard van zijn vermogen, aldus Chinese staatsmedia.

Analistenadvies:

Ahold Delhaize: naar hold van buy - CFRA Research

Aegon: naar €6,10 van €5,60 - Bernstein

ING: naar 13,40 van 14,80 (underweight) - Morgan Stanley

ING: naar €13,90 van €15,90 - KBW

NN: naar €45 van €42,60 - Bernstein

Wolters Kluwer: naar €45 van €42,60 - Berenberg

Wolters Kluwer: naar €50 van €48,20 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:



De agenda kent niet veel, maar wel mooie namen en data. De Chinese inflatie is door op +1,8% (CPI) en +3,4% (PPI) op jaarbasis, Shell gaat ex-dividend, de BoE is er, Amerikaanse inflatie komt uit en de laatste grote tech Nvidia heeft cijfers.

03:30 China inflatie CPI apr -0,1% MoM

08:00 Banca Monte Paschi di Siena Q1-cijfers

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,47 ex-dividend

10:00 Italië industriële productie mrt -0,1% MoM

10:00 ECB economisch bulletin

10:30 VK industriële productie mrt 0,1% MoM

13:00 BoE rentebesluit

14:30 VS inflatie CPI apr 0,3% MoM

14:30 VS jobless claims

20:00 VS begrotingstekort

22:00 Nvidia Q1-cijfers

22:00 Dropbox Q1-cijfers

Voor deze keer geen rijtje tweets met commentaar, ik heb er gewoon geen zin in. Mag ook wel eens, toch? Veel plezier en succes vandaag. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.