Fondsenrondje: Niet alle dertien goed

First things first dan maar met al die cijfers, want het is wel een beetje om gek van te worden:

They've got names! Two giant panda cubs turn half a year old in China's Shanghai #pandamania pic.twitter.com/6MiieZ5pwI — China Xinhua News (@XHNews) 26 april 2018

Grappig eigenlijk, zo veel cijfers, zo veel (forse) koersuitslagen, maar de brede markt blijft dicht bij huis. Niet dat opvallend beweegt. Ik loop alle cijferaars op het Damrak bij langs, want diverse koersen laten zich niet onbetuigd nu. De kale, harde en feitelijke cijfers zelf staan allemaal in ons liveblog.

Eerst het allerheugelijkste nieuws van vandaag: je maintendrai klinkt het bij Fugro, waar de koers al aan Koningsdag is begonnen.

De verandering van toon bij #Fugro:

April 2018: Fugro expects revenue growth



Februari 2018: Fugro expects stabilising revenue — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 26 april 2018

Hier Nico zijn hele analyse, de kop spreekt voor zich. De cijfers van Fugro zijn niet goed, maar wel beter.

De Q1's van Royal Dutch Shell kunt u na vier magere jaren weer gewoon (zo hoort het namelijk eigenlijk) afvinken. Blijkbaar is de koers wat te hard opgelopen deze maand, of er werd stiekem toch op nog betere cijfers gehoopt. Meneer Ben mag het zelf vertellen:

"Shell’s strong earnings this quarter were underpinned by higher oil and gas prices, the continued growth and very good performance of our Integrated Gas business, and improved profitability in our Upstream business" — Shell CEO Ben van Beurden. #ShellResults pic.twitter.com/iyMVQW2bbI — Shell (@Shell) 26 april 2018

OK, wie-o-wie?

Cijferstress vandaag is r eentje te veel geworden? Vrees dat r al iemand v ons naar huis is gestuurd. Vette vinger in @Shell zo te zien pic.twitter.com/e43yY0hU8d — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 april 2018

Meer winst uit minder omzet: KPN heeft het tot ware kunst verheven, maar de beurs wordt er niet meer warm of koud van:

Philips Lighting presteert gewoon niet goed genoeg en u ziet de koers, dat wordt niet geaccepteerd.

Zijn we bij Besi nu weer niet een beetje naar beneden toe aan het overdrijven? Het is zo'n beetje het fonds met de meest volatiele business, cijfers en koers van het hele Damrak, dus zo heel raar is een keertje -10% nou ook weer niet. Beurs had wellicht op hogere outlook gehoopt. Koopkansje...?

Corbion is het tegenovergestelde van Besi: even helemaal geen momentum, prikkeling en fantasie, lijkt het. Zo reageert de koers ook:

Potverdorie, Intertrust was net de koersschade van de vreselijke cijfers van vorig jaar nazomer aan het uitprijzen en nu weer dit. Het nieuwe bestuur krijgt geen millimeter ruimte van de beursvloer.

Ordina valt mee, prima cijfers, maar eerlijk zeggen: koersreactie valt daarom toch wat tegen?

Last but not least, GrandVision: eindelijk de al bij de beursgang beloofde groei? Ik citeer collega Martin:

Vrij vertaald: GrandVision stevent (eindelijk) af op steviger groeicijfers, waarbij beleggers kunnen denken aan een omzet én Ebitda-groei voor FY18 die de 10% benadert.

Dat is ook nodig gezien de nog steeds vrij pittige waardering van het aandeel, maar als de herhaalde outlook voor FY18 wordt waargemaakt, kan het aandeel weer tot boven IPO-prijs €20 klimmen.

Verder ziet u Galapagos flauw reageren op haar Q1's - productnieuws is veel belangrijker bij biotechs dan cijfers - en DPA doet +3% op haar rapportage. MKB NedSense doet niks. Ik zie niet zo snel waarom Woltewrs Kluwer zo goed ligt en verder valt er eigenlijk maar weinig over het Danrak te vertellen.

Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.