Afgelopen vrijdag was er in mijn beleving een soort paniek voetbal ingezet door shorters. Geruchten naar buiten brengen dat de Fed vier keer de rente gaat verhogen dit jaar was er ééntje van. Dit oa op basis van de werkgelegenheidscijfers.



Arend Jan schrijft "U weet hoe dit spelletje werkt. Aandelen zijn risicovoller dan leningen en daarom wilt u daarvoor een hogere vergoeding. Hoe meer die obligaties opleveren, des te onaantrekkelijker aandelen worden."



Dit gaat in mijn beleving maar deels op. De bedrijfswinsten in de tech sector bijvoorbeeld zijn enorm en deze maar ook andere groeiaandelen leveren veel en veel meer geld op dan je ooit met obligaties kan verdienen in de VS. Waarom zou een belegger zijn techaandelen gaan verkopen of andere aandelen die veel meer opbrengen dan obligaties ? Het verkopen van dividend aandelen is een logische zet als obligaties evenveel gaan opbrengen, al met al is het niet logisch dat de hele markt naar beneden gaat.



Ten aanzien van de inflatie zijn er ook mensen die denken dat de inflatie in de VS toch niet zo hoog gaat oplopen. Dat heeft o.a. te maken met de technologische ontwikkelingen alsmede dat er veel Amerikanen zijn die meer uren willen werken.



"Rajan also said that rising wages have not yet passed through to prices. He also pointed to the lingering impacts of globalization and technological development on decreasing costs and the power of companies like Amazon to consistently de-incentivize other businesses from raising prices. That’s caused firms around the globe to lose much of their pricing power, holding down costs.



Other fund managers including Barbara Reinhard, managing director and head of asset allocation at Voya in New York, say that despite the low headline U.S. unemployment rate, the country has an aging population that is working and spending less, reduced labor force participation and high number of job openings. Many Americans also are working less hours than they’d like to, meaning companies can add workers without major increases to wages



“You would need significantly faster growth without any lift from productivity to say inflation was going to [rise significantly],” Reinhard said. “I think it’s an extreme left tail event that has extremely low probability of happening."



Al met al verwacht ik dat de beurs in de loop van de komende week weer omhoog gaat. Partijen die nu hun aandelen verkopen willen uiteindelijk zoveel mogelijk geld verdienen en dat gaat nu éénmaal niet door alleen maar in obligaties te zitten die een paar procent opleveren.