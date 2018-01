Sligro: We are family!

Bij Sligro worden er wellicht na het werk nog wat flessen ontkurkt, want het fonds zet een nieuwe all time high neer van €42,50 op goed ontvangen KW4-cijfers. Gefeliciteerd. Meer winst dan verwacht en het concern beslist (eindelijk) de Emté supermarkten te verkopen. het aandeell loopt een paar procent op.

Allemaal hartstikke mooi en aardig, maar is het aandeel nog koopwaardig na al dat gestijg? In dit filmpje van 1:10 minuut proberen we antwoord te geven. We kijken ook even naar de prachtige prestaties van andere familiebedrijven op de beurs, want die mogen er zijn.

We are family! Kijk eens hoe goed de typische beursgenoteerde Nederlandse familie-aandelen presteren. U ziet ze over de afgelopen twintig jaar met herbelegd dividend. Als u goed kijkt ziet u de AEX ook nog.

Hier een handvol fundamentals uit Reuters Eikon. Zoals gezegd in het filmpje: mooi, maar duur. Merk ook op dat de winstverwachtingen sober zijn. Of u daarom voor koerswinst hier moet zijn in deze superbullmarket waarin nu vooral cyclisch en risico het goed doen, is de vraag. waarde is er echter zat.

Voor meer details en uitgebreide analyse van cijfers en aandeel leest u Nico:

Sluiten we nog even gezellig 100% disco af.