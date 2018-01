Bloomberg heeft een uitgebreid rondje analisten gedaan en een nog uitgebreider verhaal geschreven. Tegelijkertijd worden de analisten zuiniger over Facebook, dat zich minder op nieuws wil richten en meer op puur social.

As Twitter's turnaround gathers steam, endorsements from Wall Street analysts are piling up https://t.co/lcf85xdW1B pic.twitter.com/9hagrbeuI7 — Bloomberg (@business) 19 januari 2018

Wellicht moet u bij dit idee koudwatervrees overwinnen. Voor wie van een weloverwogen gok houdt is misschien long Twitter en short Facebook een idee. Of anders bij de laatste hold, of er helemaal van afblijven in deze holderdebolder bullmarket, waarin zowat alles omhoog gaat. In 1:20 minuut praten we u bij over kansen en risico's.



Tot onze eigen verrassing deed Twitter het laatste jaar het zelfs beter dan Facebook.



Wij zijn niet zo technisch onderlegd, maar staat de koers van Twitter wellicht op uitbreken?