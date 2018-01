Een groeiaandeel dat heel hard is gegroeid en nog veel harder is gestegen, krijgt doorgaans klappen, als de groei even wat minder is dan verwacht. Dit is het verhaal van Takeaway dat echter maar 4% lager staat. In 1 minuut filmpje proberen we met onze originele Imtech pen (bieden mag) te duiden.

Waarom niet? We pakken meteen de hele AEX er maar bij.



Klik op het plaatje voor een grote versie