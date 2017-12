Vervang in dit artikel eens 2017 in 1990 en bitcoin in internet, email, mobiele telefonie enz. Dan zie je hoe weinig onderbouwd deze persoonlijke voorkeur is.



'Ik snap het niet, dus beleg ik er niet in. En omdat nu mensen erin beleggen die wel dommer moeten zijn dan ik, moet het wel een bubbel zijn'.



Of het wel of niet een bubbel is, daar gaat het helemaal niet om. Je hebt al jaren de tijd gehad je erin te verdiepen. Dus of je verdiept je erin, of je schrijft er niet meer onnozel over, lijkt me.

Of bitcoin naar 0, 1000 of 100.000 gaat weet niemand. Dat bitcoin waarde heeft in een tijd waarin alle andere vormen van geld eindeloos bijgedrukt kunnen worden, waarin bijna elke president rijp is voor de psychiatrie en noem zo nog maar wat redenen op waardoor mensen onafhankelijk van instituties willen worden, lijkt me buiten kijf te staan.

Dat hoef je niet met me eens te zijn, maar dan hoor ik graag echte argumenten. Tot nu toe heeft de markt gewoon gelijk gehad in deze 'at IEX most hated rally ever'.