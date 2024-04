Winnaar Gouden Stier: “Alles begint met duurzaamheid”

ASN Impact Investors heeft dit jaar de Gouden Stier gewonnen in de categorie Beste aanbieder duurzame fondsen. De vakjury was er snel en unaniem uit. Een vereerde directeur San Lie van ASN Impact Investors legt uit wat ASN Impact Investors zo goed doet. Danielle Laban, Business Developer Beleggen, Sparen en Lenen bij zusterorganisatie SNS, hoopt dat de erkenning meer particulieren aanzet om te beleggen voor later.

ASN Impact Investors heeft dit jaar de Gouden Stier gewonnen voor de beste aanbieder van duurzame beleggingsfondsen. Gefeliciteerd! Blij met deze prijs?

San Lie: “We zijn super vereerd. De prijs geeft extra erkenning en waardering. Het bevestigt dat we heel goed bezig zijn en een relevant en innovatief productenaanbod bieden om koploper te blijven in de duurzame beleggingssfeer.”



Danielle Laban: “Deze prijs is voor SNS ook heel waardevol. SNS biedt namelijk de duurzame fondsen van ASN Impact Investors aan haar klanten aan. Deze prijs draagt bij aan het klantvertrouwen in hoe SNS beleggen aanbiedt en het belang van de juiste fondsen daarbij."

Wat doet ASN Impact Investors zo goed dat het zelfs in een periode waarin duurzame fondsen achterblijven toch de markt bijbeent, of in het geval van het ASN Duurzaam Aandelenfonds de markt zelfs flink verslaat, zoals in 2023 het geval was?

San Lie: “Houd vast aan je (langetermijn-)strategie en laat je niet te veel afleiden door kortetermijnontwikkelingen. Al 31 jaar selecteren we bedrijven op basis van duurzaamheid om zo portefeuilles in te richten die toekomstbestendig zijn. Dat werkt. In 2023 hebben we inderdaad met ons wereldwijde aandelenfonds de benchmark ruim verslagen, maar ook over de lange termijn hebben we het minstens zo goed gedaan als de brede markt.”

San Lie





Wat kenmerkt uw beleggingsaanpak? Wat zijn de pijlers waar de strategie op rust?

San Lie: “Alles begint met duurzaamheid, dus ook aan de beleggingskant. De kernpijlers zijn klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Het is geen uitruil. Een bedrijf moet aan al onze minimale criteria voldoen. In de loop van tijd zijn we steeds meer verschoven van bedrijven die de duurzame risico’s verminderen naar bedrijven die positieve impact realiseren. Daarbij hebben we – als belegger- natuurlijk ook oog voor het financiële potentieel van een bedrijf. Impact mag niet ten koste gaan van rendement. Het is een duidelijk geval van en-en.”

In de duurzame beleggingsmarkt vindt een verschuiving plaats van milieu (E) naar ook meer aandacht voor sociaal (S). Is dat ook bij ASN Impact Investors en SNS het geval?

San Lie: “Terwijl veel andere partijen in het begin vooral op het groene stuk zaten, was de sociale component van ESG voor ons vanaf het begin al heel belangrijk. Dat is niet veranderd. ASN is immers uit vakbonden ontstaan.”



Danielle Laban: “De S van ESG staat voor mensen en maatschappij. Bij SNS staat de mens centraal. Je hoeft geen groot vermogen te hebben om onze aandacht te krijgen wanneer je die nodig hebt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij de ASN-fondsen aanbieden waarvan we weten dat er actief gekeken wordt naar bijvoorbeeld de uitkering van leefbaar loon, gelijk loon voor mannen en vrouwen, geen inzet van kinderarbeid, goede arbeidsomstandigheden, privacy, vakbondsvrijheid enzovoort."

Danielle Laban



Na jaren van sterk groeiende populariteit staat duurzaam beleggen momenteel minder in de aandacht. Vorig jaar stroomde er nog amper particulier kapitaal naar duurzame beleggingsfondsen. Hoe valt dat te verklaren?

San Lie: “Helaas was de timing van met name veel particuliere beleggers niet al te best. Zo zijn er in het laatste kwartaal van 2023 veel particulieren uit de aandelenmarkt gestapt. Dat was niet handig, want dat was juist de tijd dat de markt een enorme rally doormaakte.

Zo is het ook met duurzame beleggingen. 2022 was vooral door de explosief gestegen olieprijs een slecht jaar voor duurzame beleggers, waardoor veel beleggers vervolgens uit duurzame beleggingen zijn gestapt of niet zijn ingestapt. Hierdoor zijn zij het positieve duurzame beleggingsjaar 2023 misgelopen.

Maar met name bij de grote institutionele beleggers heb ik helemaal niet het idee dat zij duurzaamheid minder belangrijk vinden. Integendeel. Wij verwachten daarom dat er in de toekomst structureel meer geld naar duurzame beleggingen zal gaan.”

Wat zegt u tegen beleggers die duurzaamheid niet meenemen in hun beleggingsbeleid?

San Lie: “De wereld verandert en wordt steeds duurzamer. Om als bedrijf ook in de toekomst succesvol te zijn, heb je eigenlijk geen andere keuze dan mee te gaan met deze belangrijke ontwikkeling. Investeer daarom als belegger in de bedrijven die het beste begrijpen dat duurzaam ondernemen de standaard wordt.

Wij selecteren voor onze fondsen zoveel mogelijk bedrijven die profiteren van de nieuwe kansen en mogelijkheden die de duurzame toekomst te bieden heeft."

Maar dan zijn er nog altijd grote groepen mensen voor wie beleggen, al dan niet duurzaam, een brug te ver is. Hoe probeert bijvoorbeeld SNS beleggen toegankelijker te maken?

Danielle Laban: “Dat doen we op meerdere manieren. We verlagen de drempels. Voor beleggen is er bij ons geen minimumbedrag. Als een klant een rekening heeft geopend om te gaan beleggen en er niet helemaal uitkomt, dan nemen wij de tijd om de klant op een persoonlijke manier op weg te helpen.

Verder bieden we kosteloze webinars en trainingen over beleggen. We wijzen klanten er natuurlijk wel op dat er risico’s aan verbonden zijn. Die worden wel lager naarmate de beleggingstermijn langer wordt.”

Is duurzaam beleggen synoniem met langetermijnbeleggen?

San Lie: “Dat lijkt me wel. Wie een visie heeft over waar de wereld naartoe beweegt, heeft geen andere optie dan voor een duurzame beleggingsaanpak te gaan.”

Maar ja, wat is lange termijn?

Danielle Laban: “We laten per fonds zien hoe lang je er bij voorkeur in zou moeten beleggen. Maar mijn persoonlijke motto is: Beleggen doe je niet voor even, maar voor het leven.”

Wat voor veel mensen ver weg ligt, is hun pensioen. Ondanks de komst van een nieuw pensioenstelsel moeten steeds meer mensen voor hun eigen pensioen zorgen dan wel diepe pensioengaten dichten. Hoe staat SNS hierin?

Danielle Laban: “Er is nog altijd heel veel onwetendheid over het onderwerp pensioen, laat staan dat mensen zelf de stappen nemen om hun eigen pensioen goed te regelen. Wij vinden het bij SNS belangrijk dat iedereen, of je nu veel of weinig vermogen hebt, een gelijke kans krijgt om een aanvulling op de AOW op te bouwen.

Met sparen en beleggen valt veel te bereikten, waarbij tijd een belangrijke factor is. Begin niet morgen maar vandaag. Maar inderdaad: mensen bewegen om in actie te komen, is een belangrijke uitdaging.”

Terug naar de beleggingspraktijk: waar liggen momenteel de beste duurzame beleggingskansen?

San Lie: “in de energietransitie gebeurt er veel. Maar ook biodiversiteit heeft steeds meer aandacht. Dat zijn de twee grote thema’s waar institutionele beleggers mee bezig zijn. Daar gaat het grote geld naartoe. Particulieren kunnen daar hun voordeel mee doen.”

Overigens beschouwt ASN Impact Investors zichzelf niet als een duurzame belegger maar als een impactbelegger. Wat is het grote verschil?

San Lie: “Duurzaam gaat toch vooral over het verminderen van duurzaamheidsrisico’s, terwijl er bij impactbeleggen de duidelijke intentie bestaat om een positieve impact te genereren.”

ASN heeft inmiddels ook een biodiversiteitsfonds gelanceerd. Waarom is biodiversiteit voor ASN Impact Investors een belangrijk aandachtspunt?

San Lie: “Klimaat en biodiversiteit zijn direct met elkaar verbonden. In biodiversiteit komt alles samen. Denk bijvoorbeeld aan de rol van oceanen. Die nemen heel veel CO2 en warmte op. Te veel CO2 in de oceanen leidt tot verzuring. Warmer water is schadelijk voor vissen. Het is ontzettend belangrijk om oceanen gezond te houden want anders verliezen we de belangrijkste buffer om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Biodiversiteit op land is minstens zo belangrijk. Neem zoiets als de verdroging van Afrika. Dat leidt tot een onleefbare situatie en daarmee mogelijk ook tot vluchtelingenstromen. Dat er in Nederland steeds meer sprake is van een monocultuur leidt tot het uitsterven van bijen en wilde bloemen die van cruciaal belang zijn voor de ecosystemen en leefbaarheid. Dat is toch niet wat we willen?”

Ten slotte, wat zou u SNS-klanten en andere particulieren die nog niet beleggen willen meegeven?

Danielle Laban: “Beleggen via SNS in fondsen van ASN Impact Investors is niet alleen kiezen voor prijswinnaars, maar je krijgt er ook SNS als menselijke bank bij. Een bank die er voor je is als het nodig is, ook als het om andere financiële zaken gaat dan beleggen. Dat voelt vertrouwd."