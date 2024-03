Vlakke opening in het verschiet, zwakke yen stuurt Nikkei richting all-time high

De AEX-index gaat opnieuw een vrijwel vlakke opening tegemoet, nadat de stemming op Wall Street dinsdagavond was omgeslagen en ook de Aziatische beurzen onder druk stonden.

Er is weinig nieuws. Het wachten is vooral op de Amerikaanse PCE-inflatie van vrijdag. Valt het cijfer conform verwachting of lager uit, dan brengt dat een renteverlaging van de Fed dichterbij. Pakt het cijfer hoger uit dan voorzien, dan kan dat het beurssentiment onder druk zetten, omdat dan weer de twijfel oplaait of drie renteverlagingen dit jaar nog wel realistisch zijn.

Het enige nieuws is afkomstig van AScX-nieuweling NX Filtration, dat €25,5 miljoen heeft opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De koers van dit aandeel was nogal volatiel de voorbije week. Afgelopen vrijdag steeg de beurswaarde met 6,5%. Maandag kwam daar nog eens 10,9% bij nadat DegroofPetercam het aandeel op de kooplijst had gezet (wel met een gehalveerd koersdoel). Gisteren ging er echter weer 2,7% af. We gaan zien wat vandaag brengt.

Yen zet Nikkei hoger, rest Azië onder druk

In navolging van Wall Street kleurden de koersenborden op de meeste beurzen in Azië rood. Alleen de Nikkei liep op, waarmee het all-time high op 41.087,75 punten van afgelopen vrijdag weer in zicht komt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de yen, die ten opzichte van de dollar een 34-jaars dieptepunt bereikte. Dat is goed nieuws voor multinationals die een groot deel van hun omzet uit het buitenland halen. Maar een zwakke yen maakt goederen die worden geïmporteerd ook duurder en dat kan de inflatie aanwakkeren. Voor de gouverneur van Bank of Japan Kazuo Ueda was dat reden om te benadrukken dat hij de ontwikkelingen nauwgezet volgt.

Volgens experts nadert de huidige koers een kritische grens. In oktober 2022 greep de Japanse centrale bank in toen de dollar 151,94 JPY noteerde. Daar zit de huidige koers van JPY 151,97 nipt onder. De Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki liet weten dat de de autoriteiten 'beslissende stappen' kunnen zetten: precies het zinnetje dat ook werd gebezigd vlak voor de interventie van anderhalf jaar geleden om de yen te ondersteunen.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: +0,9%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -1%

Hang Seng (Hongkong): -1,1%

Kospi (Zuid-Korea): -0,1%

Veel techaandelen lagen er slecht bij. Alibaba blies gisteren de beursgang van het logistieke dochterbedrijf Cainiao af en sloot 2% lager. Alleen Tencent was in trek en dat is natuurlijk fijn voor aandeelhouders van Prosus:

Samsung -0,1%

Alibaba: -2,1%

Baidu: -4,9%

Prosus-deelneming Tencent: +2,1%

TSMC: -0,4%

Wall Street duikt vlak voor het slot omlaag

Het leek een positieve dag op Wall Street te worden, maar vlak voor het einde sloeg de stemming om, waardoor de belangrijkste indices in het rood eindigden. De S&P 500 sloot 0,3% lager op 5.203,58 punten. De Dow Jones-index daalde met 0,1% en de Nasdaq verloor 0,4%.

Beleggers leken de kat uit de boom te kijken met het oog op de PCE-inflatie, die vrijdag wordt gepubliceerd. Dit is de belangrijkste inflatiegraadmeter voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Tot die tijd staan er weinig enerverender zaken op de agenda.

De macro-economische cijfers van dinsdag wezen overwegend in de richting van een goed draaiende economie. De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in februari sterker gestegen dan voorzien en de huizenprijzen waren forser opgelopen (met 6,6% op jaarbasis, tegen 6,2% de maand ervoor). Alleen consumenten delen het optimisme niet: het 'grote' consumentenvertrouwen (gemeten door de Conference Board) was licht gedaald en bevindt zich nog altijd op een laag niveau.



... maar het aandeel Tesla vindt - eindelijk - de weg omhoog

Veel impact leek het allemaal niet te hebben. Er was meer aandacht voor bedrijfsnieuws. Tesla zag de koers met 2,9% opveren nadat topman Elon Musk had aangekondigd dat Teslarijders een maand lang de 'Full Self-Driving'-software gratis mogen testen. Aan die software hangt een prijskaartje van maar liefst $12.000. Volgens Musk is de software een winstgenerator en dat brengt natuurlijk fantasie in het aandeel.

Dat kon Tesla wel gebruiken. Het afgelopen jaar stond de verkoop van Tesla's onder druk en zag de autofabrikant zich diverse malen genoodzaakt om de verkoopprijzen te verlagen. De Chinese concurrent BYD meldde dat het Tesla heeft ingehaald als de grootste verkoper van elektrische voertuigen. Ondanks de koerswinst van gisteren staat het aandeel Tesla YTD nog altijd ruim 28% in de min.



Voormalig meme-aandeel Gamestop kwam na sluiting van Wall Street met cijfers. In aanloop hiernaartoe liep de koers met 2,5% op, maar nabeurs werd het aandeel genadeloos afgestraft: de koers kelderde met 15,2%.

Pakketbezorger UPS presenteerde nieuwe strategische doelen en stelde de margeverwachting voor dit jaar neerwaarts bij. Dat schoot beleggers in het verkeerde keelgat: de koers daalde met 8,2%.

Wilde achtbaanrit Trump-aandeel

Verder was er een opvallende beursganger. Na het droomdebuut van Reddit vorige week (waarbij de koers op de eerste handelsdag bijna 50% boven de uitgifteprijs eindigde), mocht gisteren het social-mediaplatform van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump de sprong wagen. Het gaat om Truth Social, dat met slechts 5 miljoen gebruikers wereldwijd een dwerg is vergeleken met andere sociale media. Via een reverse listing kreeg het aandeel een notering aan de Nasdaq, met de tickercode JDT (heel verrassend vernoemd naar de oprichter)

Zoals alles wat Trump onderneemt, ging dit met tumult gepaard. Aan het begin van de handelsdag werd de handel zelfs even stilgelegd, vanwege de hoge volatiliteit. Maar daarna ging de koers als een malle: al snel stond er +46% op de borden. Uiteindelijk eindigde het aandeel 16% boven de openingskoers. De slotkoers van dinsdag (van $57,99) waardeert het bedrijf op circa $8 miljard.

Cashen is er voor Trump echter voorlopig niet bij: hij zit vast aan een lock-up periode van zes maanden, waarin hij geen aandelen mag verkopen. Maar ook shortsellers hebben het niet makkelijk:

Trump Media is now the most expensive US stock to bet against. Borrowing costs over 200 times avg for US-listed firms b/c there’s a tiny amount of shares available to borrow & strong interest in betting against the company. So far, it’s been a losing bet: SPAC short-sellers lost… pic.twitter.com/hS826L7GVu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 26, 2024

De indicatoren:

De Europese beurzen openen naar verwachting vlak.

De meeste Aziatische beurzen stonden vannacht onder druk, behalve de Nikkei.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 13,24.

De euro staat ietsje lager en noteert 1,0831 ten opzichte van de dollar.

Nog altijd relatieve rust aan het rentefront. De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,60% en de Amerikaanse op 4,23%: in beide gevallen 2 basispuntjes hoger dan maandag.

De goudprijs staat fractioneel hoger op $2.179,11 per troy ounce.

De olieprijzen noteren 0,5% lager. Voor een vat WTI wordt nu $80,81 betaald en voor een vat Brent $84,73.

Bitcoin schommelt rond de $70.000 en zit er nu nét onder, op $69.900.

De AEX opent naar verwachting vlak tot iets lager.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:15 Universal Music aan de slag met K-pop

08:13 Licht lagere opening AEX voorzien

07:55 NX Filtration rondt aandelenuitgifte af

07:29 IMCD neemt Gova Ingredients over

07:28 Japanse beurs positieve uitschieter in Azie

07:14 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

07:04 Nederlandse producenten iets negatiever gestemd

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: macro-economisch

26 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

26 mrt Wall Street zakt in het rood

26 mrt Olieprijs sluit lager

26 mrt Wall Street beperkt winst

26 mrt Europese beurzen sluiten hoger

26 mrt NX Filtration regelt lening en geeft aandelen uit

26 mrt Slotcall: AEX scherpt record verder aan, Trump-aandeel door het dak en au Ebusco

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Sanford C. Bernstein plakt een koopadvies op Adyen:

Adyen: naar €1.620 van €1.100 en houdadvies vervangen door koopadvies - Sanford C. Bernstein & Co

Prosus: naar €46 van € 48 en kopen JPMorgan Research

Agenda: cijfers HAL

Vandaag komen er diverse macro-economische cijfers door, waaronder het consumentenvertrouwen van de eurozone. Hierin was in februari een lichte verbetering te zien.

Nabeurs komen de jaarcijfers van HAL. Het wordt het laatste kunstje van CEO Mel Groot, die deze week na 35 jaar afzwaait. Hij wordt opgevolgd door Jaap van Wiechen. Dat is geen onbekende, want hij zit al tien jaar in de board.

Wie in HAL belegt, belegt eigenlijk in tal van bedrijven, waaronder Boskalis, Vopak, Coolblue en SBM Offshore. Het is al bekend dat het overgenomen Boskalis een goed jaar achter de rug heeft. Ook de aandelen Vopak en SBM doen het dit jaar goed. Coolblue meldde dat het in 2023 een recordomzet heeft behaald van ruim €2,4 miljard in Nederland, België en Duitsland en met Coolblue Energie. Maar er zijn veel andere deelnemingen waar we nog niets van weten, dus het complete plaatje hebben we nog niet rond.

HAL heeft al wereldkundig gemaakt over 2023 een dividend te willen uitkeren van €2,85. Dat gaat voortaan volledig in contanten, in plaats van deels stockdividend. Verder wordt het hoofdkantoor verplaatst. Terwijl andere bedrijven, waaronder deelneming Boskalis, met (een deel van) hun hoofdkantoor uit Nederland wegtrekken, keert HAL juist terug naar de moederschoot: Rotterdam. Hiervoor heeft de investeerder een deal gesloten met de fiscus. Er is, kortom, van alles aan de hand bij dit bedrijf. Uiteraard volgen onze analisten dit op de voet.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

08:45 uur: Consumentenvertrouwen - maart (Fra)

09:00 uur: Inflatie - maart (Spa)

09:00 uur: Sligro jaarvergadering

09:30 uur: Riksbank rentebesluit (Zwe)

11:00 uur: Consumentenvertrouwen - maart def. (eur)

12:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

15:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

18:00 uur: HAL jaarcijfers

Wat is uw favoriete aandeel voor april? Laat uw mening horen!

April staat voor de deur en dat betekent dat we u weer in de gelegenheid stellen om uw visie te delen voor de maandelijkse meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Hoe denkt u dat de AEX-index het komende maand zal doen? Van welk aandeel voorziet u de beste prestaties? En welk aandeel kunnen we volgens u beter uit de weg gaan? Ook zijn we benieuwd naar de rol van dividend in uw beleggingsstrategie. Laat uw stem horen? Uiteraard zullen wij de uitslag met u delen. Alvast hartelijk dank!

En dan dit:

Bitcoin is nog steeds heer en meester:

Altcoins have been massively lagging behind #Bitcoin.



If we have a look at the total market cap increase:

· Bitcoin +333%

· Altcoins +168%



A lot of catching up to do for Altcoins! pic.twitter.com/PtTpxn73iu — Mister Crypto (@misterrcrypto) March 26, 2024

Liever een Democraat in het Witte Huis?

A remarkable 16 of the 17 recessions that the US has endured over the last century began when a Republican was in the White House, points out @Kennedy_School’s @JFrankelEcon. https://t.co/xZMn3LGeMg — Project Syndicate (@ProSyn) March 27, 2024

Als twee problemen samenkomen...

Donkere wolken pakken zich samen boven de private equitymarkthttps://t.co/znFg0sM9Uo pic.twitter.com/pjBcv6xXGo — IEXProfs (@IEXProfs) March 26, 2024

Cathie Wood heeft betere tijden gekend

The 12 Worst Investment Funds Over the Past Decade ??



?? Want more content like this with daily insights from the world’s top creators? ?See it first on the @VoronoiApp.https://t.co/1bNQKoM5bs pic.twitter.com/oDLQtbd9jl — Visual Capitalist (@VisualCap) March 26, 2024

Veel succes en vooral plezier vandaag!