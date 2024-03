Dit zijn de 11 winnaars van de IEX Gouden Stier 2023

Het statige Amsterdamse Felix Meritis was gisteravond het decor van de uitreiking van de IEX Gouden Stieren 2023. Elf partijen mochten de walk of victory naar het podium maken en het felbegeerde gouden beeldje in ontvangst nemen.

Of het nu gaat om een mooi, innovatief product, langjarige bovengemiddelde rendementen, lage kosten, een gebruiksvriendelijke app of een uitmuntende dienstverlening... Er zijn allerlei manieren waarop een bedrijf zich kan onderscheiden. Eén keer per jaar zet IEX - van beleggers, voor beleggers - deze aanbieders in het zonnetje. Dat doen we met de uitreiking van Gouden Stieren voor verschillende beleggingscategorieën.

De jaarlijkse prijsuitreiking maakt het speelveld ook overzichtelijker voor particuliere beleggers. Het aanbod van beleggingsproducten en -diensten is zo groot, dat het voor consumenten niet altijd even makkelijk is om daar een keuze uit te maken. De nominaties en de uiteindelijke prijzen geven beleggers een mooie indicatie welke financieel dienstverleners in de ogen van de jury en/of particuliere beleggers het meeste waar voor hun geld bieden. De aanbieders die een IEX Gouden Stier in ontvangst mochten nemen, hebben ieder op hun eigen terrein indruk gemaakt.



Van Beste Keuze tot IEX Gouden Stier

We hebben consumenten een grote en bij drie categorieën zelfs beslissende stem laten uitbrengen. Ruim 5.500 beleggers die deelnamen aan het Nationaal Beleggersonderzoek van IEX beoordeelden marktpartijen op basis van verschillende criteria. De aanbieders met de hoogste scores werden genomineerd: deze kunt u hier bekijken. Zij mogen zich een heel jaar Beste Keuze noemen.

Van die genomineerden kan per categorie uiteraard maar één partij de winnaar van de IEX Gouden Stier 2023 zijn. In acht categorieën is die keuze gemaakt door een onafhankelijke vakjury. De overige drie Gouden Stieren zijn publieksprijzen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle partijen die dit jaar een Gouden Stier in de prijzenkast mogen zetten, met een korte toelichting.

Dit zijn de winnaars

1. IEX Gouden Stier - Broker van het jaar 2023

DeGiro

Uit het juryrapport: "Deze broker biedt alles wat je als particuliere belegger wil hebben: een ruim assortiment, intuïtief platform, uitgebreide en scherpe tarieven. DeGiro heeft zich afgelopen jaar meer ingezet op een completer aanbod van data voor beleggers en extra educatie. Klanten geven hoge rapportcijfers voor de gebruiksvriendelijkheid van de website en de app en de prijs/kwaliteit."

2. IEX Gouden Stier - Crowdfundingplatform van het jaar 2023

Invesdor

Uit het juryrapport: "Door de overname van OnePlanetCrowd laat Invesdor als een van de eerste partijen zien wat er mogelijk is met het nieuwe Europese paspoort in de hand. Tegelijkertijd blijft de missie van OnePlanetCrowd, het bieden van ‘dubbel rendement’ (financieel én maatschappelijk), onverminderd van kracht. Dit zorgt ervoor dat de jury deze jaarprijs in volle overtuiging toekent aan Invesdor."

3. IEX Gouden Stier - Online beleggingsoplossing van het jaar 2023

Brand New Day

Uit het juryrapport: "Brand New Day heeft pensioenbeleggen groot gemaakt. Een knappe prestatie. Het getuigt van lef om je hiermee te profileren terwijl er bij het grote publiek vaak weinig interesse is voor pensioenen. Ook de mooie rendementen en lage kosten spreken de jury uiteraard aan."

4. IEX Gouden Stier -Vermogensbeheerder van het jaar 2023

Van Lieshout & Partners

Uit het juryrapport: "Van Lieshout & Partners had hiervoor al zeven nominaties op zak en dat is niet voor niets. De vermogensbeheerder heeft een mooi breed assortiment van producten, inclusief individuele aandelen en optiestrategieën. Het bedrijf is zeer transparant, kiest nadrukkelijk voor een actieve strategie en heeft een goed trackrecord."

5. IEX Gouden Stier - Private bank van het jaar 2023

Rabobank Private Banking

Uit het juryrapport: "Bij Rabobank sprak vooral de eenvoud aan, die gepaard ging met prima beleggingsresultaten. Ook was de jury gecharmeerd van TijdslotSparen, een dienst die deze bank afgelopen jaar introduceerde."

6. IEX Gouden Stier - Beleggingsfondsaanbieder van het jaar 2023

Skagen

Uit het juryrapport: "De jury is gecharmeerd van de eigenzinnige bottom-up aanpak van SKAGEN. De toekenning van de Gouden Stier is vooral een beloning voor het vasthouden aan een heldere eigen stijl, ook als die niet in de mode is, en de vaardigheid om daar door een kundige aandelenselectie toch goede resultaten mee te behalen."

7. IEX Gouden Stier - ETF-aanbieder van het jaar 2023

iShares

Uit het juryrapport: "Het ruime aanbod van iShares is breed toegankelijk en het kostenniveau is zéér competitief. Daarnaast kwam de ETF-aanbieder met een slimme, innovatieve uitbreiding van het aanbod. De nieuwe serie iBonds – obligatie-ETF’s met een aflossingsdatum - maakte indruk bij de jury."

8. IEX Gouden Stier - Duurzame-fondsenaanbieder van het jaar 2023

ASN Impact Investors

Uit het juryrapport: "ASN is al 30 jaar een voorloper op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en blijft zich vernieuwen. De jury is zeer te spreken over de wijze waarop het bedrijf rapporteert over de impact van de beleggingen. In 2023 had ASN zelfs een wereldprimeur, door als eerste vermogensbeheerder ook te rapporteren over de impact van beleggingen op de biodiversiteit."

9. IEX Gouden Stier Publieksprijs - Beste beleggingsinstelling van 2023

ABN Amro

Voor de zesde keer op rij is ABN Amro door consumenten uitgeroepen tot beste beleggingsinstelling van het jaar. Een prestatie van formaat.

10. IEX Gouden Stier Publieksprijs - Best gewaardeerde app/platform

Semmie

Beleggers weten de app en het platform van Semmie zeer te waarderen: meer dan 95% van de klanten gaf in het Nationaal Beleggersonderzoek van IEX aan (zeer) tevreden te zijn over de gebruiksvriendelijkheid ervan.

11. IEX Gouden Stier Publieksprijs: - Hoogste beoordeling op service en helpdesk

Doelbeleggen

Uit de reacties van klanten: "Goed persoonlijk contact indien nodig." "Doelbeleggen staat voor mij voor ontzorgen." "Een goede actieve en meedenkende club. Ze doen wat ze beloven."

Rest ons de winnaars van de IEX Gouden Stier 2023 van harte te feliciteren met hun prijs.