Hoe kun je je aandelenportefeuille beschermen tegen een mogelijke dip?

Kampt u met een beleggingsprobleem of heeft u een vraag over uw portefeuille? Dr. Hoe, de beleggingsdokter van IEX, geeft in 'Eerste hulp bij beleggen' antwoord op al uw vragen. Deze keer: 'Hoe kan ik mijn portefeuille beschermen met een optieconstructie? Bijvoorbeeld als ik mijn aandelen niet wil verkopen (winst materialiseren en belasting betalen), maar mijn portefeuille toch tegen een mogelijke dip wil beschermen.'

Dit artikel is eerder verschenen in IEX Expert van 22 maart op basis van de koersen van 18 maart 2024.

Dit zegt Dr. Hoe erover:

Om uit te leggen hoe zo’n optieconstructie werkt, nemen we Wolters Kluwer als voorbeeld. De koers daalde vorig voorjaar onverwachts na een waarschuwing van het Amerikaanse onderwijstechnologiebedrijf Chegg dat AI-chatbots een bedreiging vormen voor het businessmodel van de dataleverancier. Branchegenoten als Relx en Pearson zouden hier ook last van kunnen krijgen.

De meningen zijn verdeeld, want er zijn ook analisten die denken dat kunstmatige intelligentie juist grote kansen biedt voor deze bedrijven. Wolters Kluwer zelf denkt daar ook zo over. Het bedrijf investeert nu volop in kunstmatige intelligentie, omdat het gelooft klanten daarmee nog beter te kunnen bedienen.

Beleggers die op twee gedachten hinken, kunnen beschermende putopties kopen. Door de aankoop van putopties verzekert men zich tegen een grote koersdaling, terwijl er wel opwaarts potentieel blijft.

Beschermingsconstructie

Een putoptie is een recht om te verkopen tegen een vaste prijs. Dit recht stijgt in waarde als het onderliggende product in waarde daalt. De kostprijs van de beschermende putoptie kan gezien worden als verzekeringspremie. De putoptie zal waardeloos aflopen als het aandeel boven de uitoefenprijs blijft. Hoe hoger de uitoefenprijs, hoe duurder de putoptie.

Stel u heeft of koopt honderd aandelen Wolters Kluwer, de koers is nu circa €144. U kunt uw belegging met allerlei putopties beschermen tegen een koersdaling. Een put €140 die loopt tot december kost momenteel zo’n €6,25, een put €130 kost €4,00 en een put €120 doet €2,20.

De zwaardere bescherming lijkt aantrekkelijker, maar heeft als nadeel dat het aandeel meer moet stijgen om de beschermingskosten goed te maken. De keuze voor de beschermingsfactor is altijd een afweging tussen het maximale risico dat de belegger wenst aan te gaan en de optiekosten die deze ‘verzekering’ met zich brengt.

Maak een clickfonds

Als het beschermde aandeel stijgt, is er altijd verlies op de put. U kunt dit verlies nemen en een nieuwe putoptie kopen met een hogere uitoefenprijs, en (eventueel) een langere looptijd. Op deze manier wordt een deel van de winst op een hoger niveau beschermd (vastgeklikt) en maakt u uw eigen clickfonds.

Op de lange duur kan beschermd beleggen wel een dure zaak zijn omdat de optiepremies nu eenmaal langzaam verdampen. Dit kan tegengegaan worden door actief kortlopende put- en callopties te gaan schrijven op dezelfde aandelen. Maar dan ontstaan natuurlijk andere constructies.

Voor beschermd beleggen met putopties €140 is dit de basis (*):

Koop 100 aandelen Wolters Kluwer voor €144 per stuk. Kosten €14.400 Koop 1 putoptie WKL dec 2024 €140 à €6,25. Kosten per contract €625

(*) in dit voorbeeld is afgezien van transactiekosten. Koersen van 18 maart 2024, ga na wat de actuele koersen zijn en pas de strategie daaraan eventueel aan.

Het initiële kostenplaatje van deze constructie is dus €15.025 per honderd aandelen. Dat komt dus neer op €150,25 per aandeel, €6,25 meer dan de beurskoers. Maar het maximale risico is €1.025, want ze zijn tot december op €140 te verkopen. Het maximale risico op aandelen zonder de opties is in principe €14.400. Dat scheelt natuurlijk wel veel.

Vier scenario’s

Bovenstaande optieconstructie kan op de derde vrijdag in december 2024, de dag dat de optie afloopt, op vier manieren eindigen:

Wolters Kluwer staat onder €140. Op de aandelen is er verlies, de putoptie heefteen waarde. Deze kan worden verkocht of uitgeoefend. Er resteert opgeteld altijd €14.000, het beschermingsniveau. Wolters Kluwer staat tussen €140 en €144. Op de aandelen is er een klein verlies. De putoptie is waardeloos. De aandelen kunnen worden verkocht, of er kan eennieuwe putoptie worden aangeschaft ombeschermd verder te beleggen. Wolters Kluwer staat tussen €144 en €150,25. Op de aandelen is er een kleine winst. De putoptie is waardeloos. De aandelen kunnen worden verkocht, of er kan een nieuwe putoptie worden aangeschaft om beschermd verder te beleggen. Wolters Kluwer staat boven €150,25. De putoptie is waardeloos, maar op de gehele constructie is er winst.

In de grafiek is goed te zien hoe beschermd beleggen werkt. De verzekering kost bij de huidige optieprijzen ruim 4% van de onderliggende waarde voor circa acht maanden. Op jaarbasis is dit zo’n 7%. Besef wel dat dit ongeveer het rendement is dat beleggers door de eeuwen heen gemiddeld behalen met beleggen in aandelen.

Dividend krijgt de beschermde belegger met deze constructie natuurlijk nog wel. Wolters Kluwer heeft een dividendrendement van 1,5%. Het bedrijf keert in mei en augustus naar verwachting bij elkaar circa €2,20 aan dividend uit.

In de praktijk doen dit soort beschermingsconstructies het te verwachten rendement op de lange duur vaak grotendeels teniet. Ga de bescherming daarom altijd hooguit tijdelijk aan en neem vooral winst op de putoptie na een dalende fase, zodra die uitgewoed lijkt.