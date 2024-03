Slotcall: AEX weet weer wat winnen is en houdt zicht op all-time high

De AEX (+0,2%) eindigt in het groen op een dag dat defensials Ahold, Unilever, KPN en Heineken het laten afweten, de chippers (met ASMI uitgezonderd) het goed doen, de rentes per saldo nauwelijks van hun plek komen en bitcoin een pas op de plaats maakt. De AEX sluit uiteindelijk op 853,76 punten.

De AMX (+0,2%) en AScX (+0,1%) sluiten beide in het groen. In de midkap-index zijn er twee fondsen die uitblinken. Enerzijds Aalberts, nadat het aandeel op de kooplijst van Degroof Petercam komt met een koersdoel van €55. Anderzijds Signify, dat door zakenbank Barclays is gepromoveerd tot de kooplijst en een opgetrokken koersdoel tot €32.

Bij de smallcappers is het Ebusco dat er vandaag goed bij ligt. Vlak voor het weekend maakte de bussenbouwer bekend een nieuwe order te hebben gekregen. Ebusco sluit een contract met een nieuwe Zwitserse klant: Verkehrsbetriebe St. Gallen, waaraan het 12 nieuwe 3.0-bussen gaat leveren. De bussen worden 12 meter lang en worden ingezet in het bergachtige landschap van St. Gallen.

Sales Director Patrick Oosterveld heeft er alle vertrouwen in dat hun bus goed zal presteren: "Voor de Ebusco 3.0 is geen berg te hoog om te beklimmen." Wat ook een aardige berg is om te beklimmen, is de koersontwikkeling van Ebusco. Maar dan wel de gespiegelde variant, want het aandeel staat ytd toch op een verlies van ruim -30%.

Het is bepaald niet voor alle fondsen een goednieuwsshow. Laat staan wanneer zowel de CEO als COO van een bedrijf het belang met 5% verkleint. Dat is precies wat er bij CM.com aan de hand is. Beleggers zijn not amused en zetten het aandeel zo'n 7% lager. In totaal worden er ieder kwartaal ongeveer 100.000 aandelen verkocht. Op deze manier wil het management de 'free float' vergroten en meer investeren in de CM Campus.

Dan naar Wall Street, dat overwegend hoger van start ging. Boeing staat daarentegen later na het zoveelste incident met een paneel dat verloren ging. Inmiddels heeft de Amerikaanse justitie een strafrechtelijk onderzoek naar Boeing gestart. Alphabet noteert wel hoger, nadat Alphabet steeg in de voorbeurshandel 5 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat Apple een licentie zou kunnen nemen op Google's Gemini AI en deze zou kunnen gebruiken in de iPhone.

Macro: focus op wereldwijde rentebesluiten

De komende week staat vooral in het teken van wereldwijde rentebesluiten. Morgen bijt Japan de spits af, waar het vooral de verwachting is dat de BoJ de rente zal verhogen en er dus een einde komt aan de cyclus van negatieve rentes. De inflatie in Japan bevindt zich al 21 maanden boven de gewenste 2% van de Bank of Japan. Met verschillende grote bedrijven die de lonen fors verhogen, kan dit de inflatie verder aanwakkeren en de weg vrijmaken voor een renteverhoging, mogelijk al deze week. Morgen is het ook de beurt aan Australië.

Woensdag steken we de Stille Oceaan over en gaan we naar de Verenigde Staten, waar de aandacht vooral uitgaat naar de toelichting op het rentebesluit. Hoewel het rentebesluit zelf waarschijnlijk geen verrassingen zal brengen, zal de markt vooral letten op het begeleidende commentaar van voorzitter Jerome Powell. Aandacht zal uitgaan naar hints over het tijdstip van een renteverlaging, afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie en lonen.

In de tweede weekhelft gaat de aandacht nog uit naar de rentebesluiten van Engeland en Turkije. De Bank of England zal de rente ongewijzigd laten, gezien de aanhoudend hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk en hetzelfde geldt voor Australië. In Turkije, waar de inflatie nog steeds hoog is, wordt geen verandering in het rentebeleid verwacht, met de rente op een buitengewoon hoog niveau van 45%. Deze week komen ook de laatste bedrijfscijfers naar buiten van smallcappers Avantium en Eurocommercial Properties.

If even the Bank of Japan is about to raise interest rates, do you really believe that the Fed is going to cut?

Gaat Dune 2 Kinepolis een topjaar bezorgen?

Het aandeel Kinepolis heeft per saldo nog weinig bereikt dit jaar. Het staat net iets lager dan op 1 januari. Dat valt op zich nog mee, want in januari stond het aandeel een tijdje op een verlies van 10%. De jaarcijfers van 22 februari brachten weer wat enthousiasme terug. Die cijfers waren dan ook niet slecht: een omzetstijging van 21,1% naar €605,5 miljoen.

Het aantal bezoekers steeg met 20,6% naar 35,4 miljoen, ondanks het beperkte filmaanbod. De coronabeperkingen waren weliswaar voorbij, maar stakingen in Hollywood zorgden voor vertragingen bij de filmproducenten. Daardoor is bijvoorbeeld Dune 2 uitgesteld tot 2024. Deze film draait nu in de bioscopen, en lijkt een groot succes te gaan worden. Of het aandeel ook een succes belooft te worden, leest u in onderstaande analyse.

Gaat Dune 2 Kinepolis een topjaar bezorgen? - IEX Premium

Bouwbedrijf Heijmans blijft optimistisch in verraderlijke sector

Over heel 2023 zag Heijmans de omzet flink stijgen. Een deel van deze groei kwam door de overname van Van Wanrooij, maar ook gecorrigeerd hiervoor bleef er een mooie plus van 10% over. De onderliggende Ebitda nam ook toe; ook deze stijging was grotendeels te danken aan de genoemde overname. De nettowinst bleef met €60 miljoen hetzelfde als vorig jaar.

Afgelopen jaar had Heijmans last van de nieuwbouwmarkt, die ondanks het woningtekort zwak was. Toch wist het bedrijf over het hele jaar ongeveer even veel huizen te verkopen als vorig jaar. Wel nam de omzet van de Property Development-divisie af. En nu is de vraag: is het aandeel volgens onze beleggersdesk koopwaardig? U leest het in onderstaande analyse van Ivo Breukink.

Bouwbedrijf Heijmans blijft optimistisch in verraderlijke sector

Turbulent jaar voor Boeing: aandeel fors onder druk op Wall Street

Er zijn aardig wat overeenkomsten tussen Boeing en Philips te bespeuren. Beide fabrikanten laten flinke steken vallen in het productieproces en lijken niet volledig in control. Maar waar bij Philips inmiddels een aantal stappen zijn genomen, loopt het aantal incidenten bij Boeing echter juist hard op. Recent kwam de vliegtuigbouwer al in het nieuws toen een toestel een flinke snoekduik nam, waarbij circa 50 passagiers verwondingen opliepen.

Diezelfde dag moest er ook een Boeing terugkeren naar het vliegveld wegens een 'onderhoudsproblemen.' Ook verloor een ander toestel van Boeing een wiel tijdens het opstijgen en landde enkele dagen geleden een 737 waar een panel ontbrak. Kortom, de reeks incidenten volgen elkaar in rap tempo op. Biedt dat een mooi koopmoment voor dit aandeel? U leest het in onderstaande analyse van Martin Crum.

Turbulent jaar voor Boeing: aandeel fors onder druk op Wall Street

Top 3 stijgers en dalers

CM.com, Flow Traders en UMG delven het onderspit. Ebusco, geflankeerd door Sif en Kendrion doen het stukken beter vandaag.

Rentes

De rentes komen over de gehele linie tot rust. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,73%.

Brede markt

De euro verliest 0,1% en noteert op 1,0871. Goud gaat hard en wint: +0,1%. Zilver (-0,5%) doet het niet bepaald beter. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) zakt met 0,4% naar 14,36. Bitcoin maakt een pas op de plaats en noteert op $67.775,08 en voor een vat WTI-olie betaalt u nu $81,61 dollar.

Het Damrak

United States Steel verwacht in het eerste kwartaal weer winst te boeken. Staalproducent ArcelorMittal plukt (+0,6%) er de vruchten van.

plukt (+0,6%) er de vruchten van. DSM-Firmenich (+3,0%) smaakt vandaag naar meer.

(+3,0%) smaakt vandaag naar meer. Verzekeraars NN Group (+0,1%) en ASR (+0,3%) swingen en Aegon (+0,5%) is vandaag de lachende derde.

(+0,1%) en (+0,3%) swingen en (+0,5%) is vandaag de lachende derde. Prosus (+0,7%) kleurt ook groen na het succes van Tencent.

(+0,7%) kleurt ook groen na het succes van Tencent. Shell (+0,5%) stijgt, omdat de olieprijs hetzelfde doet.

(+0,5%) stijgt, omdat de olieprijs hetzelfde doet. ForFarmers (+0,2%) wil Marloes Roetgerink voordragen als nieuwe CFO.

(+0,2%) wil Marloes Roetgerink voordragen als nieuwe CFO. Medewerkers van chipmaker NXP (+0,3%) gaan opnieuw staken na vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer een beter loon.

(+0,3%) gaan opnieuw staken na vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer een beter loon. Een Amerikaans testlaboratorium heeft bevestigd dat het experimentele ARC-EX Systeem van Onward Medical (+10,1%) aan de geldende elektrische standaarden voldoet, wat een voorwaarde is om het systeem te mogen verkopen.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Aalberts: naar €55 van €43 en kopen - Degroof Petercam

Basic-Fit: naar €37 van €39 en kopen - Berenberg

CTP: naar €19 van €18,50 en kopen - ING

JDE Peet's: naar €21,69 van €27,53 en houden - ING

RTL Group: naar €30,50 van €50 en houden - UBS

Signify: naar €32 van €29 en Overwogen - Barclays

Agenda: dinsdag 19 maart

06:00 uur Japan, rentebesluit Bank of Japan

06:30 uur Australië, rentebesluit Reserve Bank of Australia

06:30 uur Japan, industriële productie, januari

11:00 uur Duitsland, ZEW-index economisch sentiment, maart

13:30 uur VS, woningbouw en bouwvergunningen, februari

En dan nog even dit

Shell doet 1000 tankstations van de hand

Shell plans to divest 1,000 retail sites in response to growing demand for electric vehicle chargers

Apple en Google slaan de handen ineen

$AAPL $GOOGL



? APPLE IN TALKS TO LET GOOGLE GEMINI POWER IPHONE AI FEATURES — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 18, 2024

Quantumcomputer gaat computerbeveiliging kraken

'We zien een enorme datahonger bij landen als China', waarschuwt AIVD

