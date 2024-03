AEX gaat vlakke opening tegemoet, maar bitcoin krijgt een stevige tik

De AEX-index gaat wederom een vlakke opening tegemoet, nadat Wall Street en de meeste beurzen in Azië een stap terug deden.

De futures voor vandaag kleuren heel licht groen, maar veel heeft het niet om het lijf.

2024 wordt een tandje minder bij Sif

We hebben één cijferaar deze ochtend: Sif, fabrikant van monopiles voor windturbines. Sif heeft in 2023 conform de eigen verwachting gepresteerd, maar waarschuwde ook voor tegenwind in 2024.

De aangepaste Ebitda nam in 2023 met 1% toe naar €42,2 miljoen. De winst na belastingen steeg met 51,4%. Het concern verwerkte 192 kiloton staal: 14% meer dan het jaar ervoor.

Voor 2024 rekent Sif op een productie van 165 kiloton: minder dus dan dit jaar. Dat komt onder andere door de opstart van de nieuwe fabriek. De aangepaste Ebitda zal waarschijnlijk uitkomen op circa €35 miljoen: 17% lager dan afgelopen jaar.

Het gaat even wat minder lekker in deze business. Door forse kostenstijgingen en de opgelopen rente zijn veel windmolenparken op zee niet meer rendabel en daar heeft de fabrikant van monopiles last van. Zo werd onlangs een contract in de VS opgezegd, maar Sif gaf destijds wel aan dat de prognoses voor de aangepaste EBITDA voor 2025 en 2026 ongewijzigd bleven.

Vivoryon, Ebusco en Onward

Ook staan er deze ochtend wat smallcaps in de picture. Ebusco mag 12 elektrische bussen afleveren in Zwitserland.

Onward Medical presenteerde diverse plannen voor 2024. Het bedrijf wil onder andere in het vierde kwartaal van 2024 de onderzoektherapie voor de armfuncties in VS lanceren. Lees hier het interview dat collega Kim Bergsma onlangs had met de CEO van Onward.

En verder slaande deuren en aanhoudende paniek bij Vivoryon Therapeutics, dat onlangs in zwaar weer terecht kwam na tegenvallende testresultaten bij een kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Twee commissarissen stappen op.

Forse correctie bitcoin

De bitcoin, die de voorgaande dagen alleen maar omhoog leek te kunnen, lijdt een gevoelig verlies. 5,5% is er van de koers af en dan hebben we het over bijna $4.000. "Bitcoin smeekt om een correctie", schreef technisch analist Royce Tostrams. Die correctie is er wellicht wat sneller gekomen dan hij had verwacht. Maar na zo'n enorme klim is het niet vreemd als de munt even wat stoom afblaast.

Bitcoin breekt opnieuw uit maar smeekt om correctie - https://t.co/Jk5diWJD3q via @IEXnl — IEX.nl (@IEXnl) March 15, 2024

Koersdruk in Azië

De koersenborden kleurden vannacht overwegend rood in Azië, nu het besef indaalt dat een eerste renteverlaging in de VS nog wel even kan duren en Japan waarschijnlijk binnenkort afscheid gaat nemen van de negatieve rentes. Vooral techaandelen, die wat gevoeliger zijn voor renteschommelingen, werden in de uitverkoop gedaan.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: -0,3%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,2%

Hang Seng (Hongkong): -1,8%

Kospi (Zuid-Korea): -1,5%

Techaandelen lagen er ronduit slecht bij:

Alibaba: -3,1%

Baidu: -3,1%

Prosus-deelneming Tencent: -2,8%

TSMC: -3,9%

Wall Street zakt verder

Wall Street is voor de tweede dag op rij lager gesloten. De S&P 500 index en de Nasdaq sloten ieder 0,3% lager. De Dow Jones-index daalde met 0,4%.

Tegenvallende producentenprijzen toonden andermaal aan dat de Amerikaanse inflatie nogal 'sticky' is en dat het echt nog wel even kan duren voordat de rente omlaag kan. De producentenprijzen bleken in februari met 0,6% op maandbasis te zijn gestegen, terwijl dat in januari nog 0,3% was. Economen hadden erop gerekend dat de prijzen even hard zouden stijgen als de maand ervoor.

Dit leidde direct tot een scherpe stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente en dus dalende obligatiekoersen, aangezien rente en koersen in tegengestelde richting bewegen:

US 10y yields jump almost 10bps to 4.29% after another #inflation disappointment. Producer Prices for Feb ran hot, w/headline +1.6% YoY, up from +1% in Jan and above the consensus forecast of 1.2%. pic.twitter.com/YtJW313awg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 14, 2024

De cijfers die huizenbouwer Lennar woensdag na sluiting van Wall Street presenteerde vielen niet in goede aarde: de koers kelderde met 7,6%. Ook Adobe, dat donderdagavond aan de beurt was, kon geen potten breken. De omzet steeg, maar de winst daalde en de outlook stelde wat teleur. De koers zakte in de nabeurshandel met 10,9%.

Kritische woorden van president Joe Biden over de voorgenomen overname van US Steel door het Japanse Nippon Steel leiden al enkele dagen tot koersdruk. In twee dagen tijd is de beurswaarde van US Steel met 20% gekelderd.

De indicatoren:

De futures duiden op een vlakke tot lagere opening van de Europese beurzen.

Overwegend lagere koersen in Azië vannacht.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 14,40, maar geen niveau om u zorgen over te maken.

De dollar is iets opgelopen en dus noteert de euro iets lager ten opzichte van de dollar: 1,0879.

De tienjaarsrentes zijn de afgelopen 24 uur opgelopen. De Nederlandse noteert 7 basispunten hoger op 2,67% en de Amerikaanse heeft er 8 basispunten bijgekregen en noteert 4,28%.

De goudprijs staat 0,3% hoger op $2.168,58.

De olieprijzen lopen ietsje op. De prijs van een vat WTI staat 0,1% hoger op $80,53. De olieprijzen staan nu op het hoogste niveau YTD, door oplopende geopolitieke spanningen. Verder trok het Internationaal Energieagentschap gisteren zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie voor de rest van dit jaar op.

Een gevoelig verlies voor de bitcoin: de cryptomunt koerst 5,5% lager op $67.536,91.

De AEX opent naar verwachting 0,1% hoger.

Adviezen

UBS voert Shell van kooplijst af en een flinke koersdoelverhoging voor ArcelorMittal:

Shell: advies omlaag van kopen naar houden - UBS

Basic-Fit: naar €32 van €33 en kopen - KBC Securities

ArcelorMittal: naar €31 van €27 en kopen - Deutsche Bank

Agenda: rijtje macrodata uit de VS

Nog voorbeurs zal de Franse inflatie bekend worden gemaakt. Vanmiddag komen er vier cijfers uit de VS.

Allereerst de importprijzen over februari, een inflatiegraadmeter die wat minder in de gaten wordt gehouden. De importprijzen waren in januari met 0,8% op maandbasis gestegen, nadat ze de drie voorgaande maanden nog daalden. Economen verwachten dat de stijging in februari is afgezwakt tot 0,3% op maandbasis. Op jaarbasis daalden de importprijzen in januari nog wel met 1,3%, maar dat was de kleinste daling in een jaar tijd.



De Empire State-index geeft het vertrouwen van van industriële ondernemers in de regio New York weer. Deze index was in februari nog onverwacht sterk verbeterd van -43,7 naar -2,4, terwijl economen hadden gerekend op -15.

De industriële productie viel in januari tegen: een daling van 0,1% op maandbasis, terwijl op een stijging van 0,3% was gerekend.

Tot slot het voorlopige 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen over maart, gemeten door de Universiteit van Michigan. Hier zagen we vorige maand een verslechtering. De index daalde van 79,0 naar 76,9. De inflatieverwachtingen waren gestegen, van 2,9% naar 3%, dus ook hier groeien de zorgen dat de inflatie hardnekkiger is dan eerder werd gedacht.

Hier voor de volledigheid de agenda voor de rest van de dag:

08:45 uur: Inflatie - Februari (Fra)

13:30 uur: Importprijzen - Februari (VS)

13:30 uur: Empire State index - Maart (VS)

14:15 uur: Industriële productie - Februari (VS)

15:00 uur: Consumentenvertrouwen Michigan - Maart vlpg (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!