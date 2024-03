Geen angst voor all-time highs

Nu de aandelenbeurzen nieuwe toppen bereiken, hoor ik vaak dat mensen angstig worden. De een vraagt zich af of je nu nog moet instappen; de ander vreest voor een beurskrach. Ik denk dat het een veelvoorkomende fout is om te proberen de markt te timen.

Natuurlijk is het zo dat hoe hoger de waarderingen stijgen, des te lager het toekomstige langetermijnrendement is. Maar helaas zijn hoge waarderingen geen indicator voor een aanstaande correctie. Alan Greenspan, de vroegere voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, lanceerde in december 1996 de inmiddels beroemde term ‘irrational exuberance’ (irrationele uitbundigheid). Hij vond aandelen veel te hoog gewaardeerd. Iets meer dan drie jaar later was de S&P500-index verdubbeld.

Spreiden

Een van de beste methodes om te voorkomen dat je te duur koopt, is met ijzeren regelmaat een vast bedrag inleggen. Bijvoorbeeld ieder kwartaal een aankoop doen. Het voordeel is dat je dan relatief veel aandelen koopt als de koers laag is en weinig als de koers hoog is. Maar als je bijvoorbeeld geld erft of je zaak verkoopt, dan kan dat niet. Hoe kan je dan voorkomen dat je op een te hoog niveau instapt?

In de eerste plaats is het niet verstandig om al het geld in één keer te investeren. Het is beter om de aankopen te spreiden. Als de koersen dalen, kun je later alsnog tegen lagere prijzen instappen. Dat geeft een goed gevoel. En als de koersen verder stijgen heb je in ieder geval al voor een deel geprofiteerd. Psychologie is een belangrijke factor bij beleggen.

Momentum

Maar is het werkelijk zo dom op een zogenoemd all-time high te kopen? Daar is onderzoek naar gedaan en wat blijkt? Over een relatief korte termijn is het helemaal niet zo slecht om op zo’n hoogtepunt in te stappen. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat instappen op een all-time high zelfs béter rendement oplevert dan op een willekeurig moment instappen. Dat geldt dan wel vaak over relatief korte periodes (in één onderzoek was dat zelfs tot vijf jaar het geval). Dat valt denk ik vooral te verklaren uit het momentum van de beurs: stijgende koersen geven vertrouwen; dat trekt nieuwe beleggers aan.

Tot het mis gaat, hoor ik u denken. Op kortere termijn valt dat echter ook mee: uit onderzoek van Bloomberg en RBC GAM blijkt dat vanaf de jaren ’50 slechts in 6,5% van de gevallen de S&P 500-index binnen een jaar met meer dan 10% daalt na het bereiken van een all-time high. Over drie jaar was dat slechts 1,6% en over een periode van vijf jaar kwam na een all-time high helemaal geen daling van meer dan 10% voor.

Blijf belegd...

Een andere belangrijke factor voor een fatsoenlijk rendement is zoveel mogelijk belegd blijven, ook als de beurs daalt. Want als je de beste (herstel)dagen van het jaar mist, scheelt dat op lange termijn enorm in rendement. Daar zijn ook verscheidene onderzoeken naar gedaan en als je over een langere periode de beste tien dagen mist, komt je rendement ongeveer de helft (!) lager uit.

... in kwaliteitsaandelen

Na deze geruststellende woorden toch nog maar een waarschuwing: wie van de relatief hoge rendementen in aandelen wil profiteren, loopt risico. In de periode 1928 – 2022 zijn er 6 jaren geweest dat de S&P 500-index met meer dan 20% daalde. Maar, zoals onze nestor Benjamin Graham ooit schreef: “Het reële beleggingsrisico wordt niet gemeten aan de hand van het percentage dat een aandeel in een bepaalde periode in prijs kan dalen ten opzichte van de algemene markt, maar aan het gevaar van verlies aan kwaliteit en winstkracht als gevolg van economische veranderingen of een verslechtering van het management.” Oftewel, het belangrijkste van een belegging in aandelen is de fundamentele kwaliteit van een onderneming.