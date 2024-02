TA: AEX is wat oververmoeid

Bericht delen via:

De AEX ligt al een paar weken in de lappenmand. Op het eerste gezicht heeft de Nederlandse beurs last van een lichte burnout.

Het is ook niet niks wat de beurs moet verteren. De AEX heeft immers, na de bodem 766,66 (17 januari), een stijging van bijna 12,5% achter de rug. De intraday high van de rally lag op 861,63 (22 februari). Dit alles vraagt om een tegenreactie, maar vooralsnog is de ruimte voor een correctie beperkt.

De burnout-klachten leiden we af uit het tegenstrijdige verloop tussen de AEX-index zelf en de RSI (Relatieve Sterkte-Index). Terwijl de AEX een serie hogere toppen neerzette, neigde de RSI neerwaarts, hetgeen wijst op vermoeidheid. Zie de uitgebreide uitleg en de RSI-grafiek hieronder.

De schade is echter te overzien zolang de eerste steun 837,27 intact blijft. Deze keer bekijk ik de kortetermijnplaatjes van de AEX en van AEX met de RSI.

AEX-index oververmoeid

De AEX is de afgelopen maanden iets te hard opgelopen. Maar de index toont tekenen van vermoeidheid. Dit leiden we af uit het tegenstrijdige verloop tussen de AEX-index zelf en de RSI-indicator. Terwijl de AEX een serie hogere toppen neerzet, begint de RSI-indicator af te brokkelen. De RSI (Relatieve Sterkte-Index) is een momentumindicator die de kracht van de laatste koersstijgingen meet.

Deze indicator legt dus bloot dat het laatste deel van de AEX-rally, vanaf de bodem van 8 februari rond 837,27 punten, is begeleid door afnemend momentum. De ballonkracht loopt eruit. We zien de AEX overigens al enige tijd haperen. Op de korte termijn is de schade beperkt, zolang die eerste steun rond 837,27 intact blijft.

De RSI is op korte termijn aan het dalen, wat wijst op afnemende sterkte. De Relatieve Sterkte-Index (RSI) is een momentumindicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. De waarde van de RSI schommelt rond een evenwichtswaarde op een verticale schaal tussen 0 en 100.

Deze indicator wordt gebruikt om zogeheten divergenties bloot te leggen. Bijvoorbeeld in het geval na een forse stijging van de AEX een ‘overbought’ of ‘oversold’ conditie te signaleren. Boven de 70-80, zoals in de afgelopen weken, wordt de RSI als ‘overbought’ (overgekochte) gezien.

Belangrijke signalen geeft de RSI bij afwijkingen met de AEX-index zelf, dus negatieve divergenties. De AEX heeft sinds begin februari een serie hogere toppen achtergelaten. Tegelijkertijd begon de de RSI-indicator vanaf een overbought-conditie af te brokkelen, wat een serie lagere RSI-toppen heeft afgeleverd.

AEX-index stagneert

De AEX-index moet nieuwe krachten opdoen. Binnen de stijgende trend wordt een consolidatie zichtbaar. Dit signaleert een zekere vermoeidheid, na de forse stijging van eind januari/begin februari.

De hogere bodems wijzen nog wel steeds op een redelijk technisch profiel. Voor een hervatting van de oude uptrend moet de Nederlandse beurs boven het laatste topje rond 861,63 (van 22 februari) breken. Dit topje is gemarkeerd met het horizontale blauwe lijntje.

Voor een hervatting van de oude uptrend moet de Nederlandse beurs boven het laatste topje rond 861,63 breken. Het berekend koersdoel handhaven we op 880 punten.