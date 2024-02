Chippers en Amerikaanse inflatie bezorgen de AEX een flinke kater

Na een rally van drie dagen waarbij de AEX het ene na het andere record verpulverde, kon je er wel een beetje op wachten: een correctie. Vooral de aandelen die de rally hadden geleid, waaronder de chippers, kregen een tik. En aangezien die aandelen een relatief zware weging hebben in de AEX, leidt de Nederlandse beurs een zwaarder verlies dan de andere indices in Europa.

Na Rosenmontag volgde vandaag dan de onvermijdelijke kater. De AEX-index stapte al met het verkeerde been uit bed en gleed nog verder onderuit nadat in de VS een tegenvallend inflatiecijfer naar buiten kwam.

Inflatie VS boort hoop op snelle renteverlaging de grond in

De consumentenprijzen bleken in januari met 3,1% te zijn gestegen, tegen 3,4% een maand eerder. Dat deed zeer, want economen hadden gerekend op een daling tot 2,9%. De kerninflatie, waarin voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing zijn gelaten, kwam net als in december uit op 3,9%, terwijl was gerekend op een afkoeling tot 3,7%.

De cijfers boorden het laatste sprankje hoop op een snelle renteverlaging de grond in. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt een nieuwe rentepauze op 20 maart voor 91,5% ingeprijsd. Of een eerste verlaging er op 1 mei in zit, valt ook nog te bezien: ook hier is de kans dat de Fed op zijn handen blijft zitten - op nota bene de Dag van de Arbeid - inmiddels ingeprijsd voor 61,4%. Hier de kansen voor mei:

Beleggers vestigen nu hun hoop op 12 juni, maar dan moeten de Fed-bestuurders in de tussentijd wel zijn voorzien van voldoende geruststellende data.

Rondje winstnemingen

De AEX-index kleurde vrijwel volledig rood. Alleen de verzekeraars ASR Nederland en NN (die vorige week juist achterbleven bij de rest), energiereus Shell en levensmiddelenconcern Unilever hielden droge voeten.

Beleggers haalden hun winsten van tafel, met als gevolg dat vooral de aandelen die vorige week hard waren opgelopen in de uitverkoop werden gedaan. ASMI en ASML gingen er ieder 3,1% op achteruit en Besi verloor 3,7%. Ook Adyen, dat donderdag nog een spectaculaire koersstijging liet zien, kreeg een flinke optater: -4,2%. Een vergelijkbaar verhaal zien we bij ArcelorMittal, dat vorige week dapper in de kopgroep reed en nu met een koersverlies van 4,2% het peloton voor zich uit zag rijden.

De Midkap telde zelfs maar één stijger: Alfen (+1,1%), dat morgen met cijfers komt. Ook in de AScX zien we slechts één naam in het groen: Kendrion, met een plusje van 0,9%.

Fletse cijfers van Randstad

Twee bedrijven kwamen met cijfers: Randstad en Wereldhave. Weinig inspirerend. Zo omschrijft analist Martin Crum de cijfers en outlook van Randstad. Beleggers zijn dat met hem eens: de koers daalde vandaag met 1,3%. De resultaten kwamen keurig overeen met de consensus, maar hielden niet over: in diverse uitzendmarkten, waaronder de VS en Duitsland, liep de omzet stevig terug. Wel worden aandeelhouders beloond met een genereus dividend. Hoe de balans voor u als belegger uitpakt, kunt u lezen in de uitgebreide analyse.

Wereldhave levert flink in na cijfers

Wereldhave wist over 2023 de eigen prognose te behalen. Maar het dividend valt wat tegen en ook de vooruitzichten zijn niet al te uitbundig, is het oordeel van analist Peter Schutte. Maar rekening houdend met de hogere marktrente en de recente overname vindt hij dat allemaal zo gek nog niet. Beleggers reageerden aanvankelijk positief op de cijfers van de winkelbelegger, maar daarna zakte de koers flink in, om uiteindelijk 4,2% lager te eindigen.

Techaandelen op Wall Street over breed front omlaag, S&P weer onder 5.000

De inflatiedomper miste zijn uitwerking op Wall Street niet. Met name techaandelen, die doorgaans gevoeliger zijn voor een hogere rente, hadden het zwaar. Dit zijn de tussenstanden:

S&P 500: -1,2% op 4.964,25 punten

Dow Jones: -1,2% op 38.330,85 punten

Nasdaq: -1,4% op 15.713,56 punten

Er kwamen diverse bedrijven met cijfers. Coca-Cola wist aan de eigen verwachtingen te voldoen en de omzet steeg harder dan verwacht. Toch koerst het aandeel 1,3% lager. Spellenfabrikant Hasbro (-3,7%) belandde in de koopjeskelder na teleurstellende resultaten en een tegenvallende outlook.

De Amerikaanse rente knalt omhoog

De weggespoelde hoop op renteverlagingen miste zijn weerslag op de obligatiemarkten niet. De Amerikaanse tienjaarrente knalde met 11 basispunten omhoog naar 4,28%, een niveau dat we sinds december niet meer hebben gezien.

De Nederlandse rente doet het rustiger aan: 1 basispuntje erbij tot 2,68%.

De brede markt

De AEX eindigde 1,4% lager. Ditmaal werkt de hoge weging van techaandelen in ons nadeel, want andere beurzen doen het beter. De Bel20 verloor 1,1%, de DAX sloot 1% lager en de CAC40 eindigde 0,8% in de min.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt wat op naar 14,10.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones -1,2%, S&P500 -1,3% en Nasdaq -1,4%

De dollar stijgt mee met de renteverwachtingen. Dat betekent dat de euro iets daalt en 1,0717 dollar noteert

De goudprijs staat maar liefst 1,2% lager op $1.994,82 per troy ounce.

Risk-off in de cryptowereld: de bitcoin keldert met maar liefst 2,9% naar $48.530. De munt is dus weer onder de $50.000 gedoken.

De olieprijzen zitten wél in de lift naar boven. De koers van Brent staat 0,8% hoger op $82,68. WTI koerst maar liefst 1,1% hoger op $77,86.

Adviezen

Ook Citi heeft het aandeel Adyen inmiddels omarmd.

Adyen: naar €1.400 van €640 en verkoopadvies wordt omgeruild in een koopadvies - Citi

OCI: naar €27 van €34,50 en houden - JP Morgan

Verder op het Damrak

Alfen sluit 1% hoger aan vooravond cijferpresentatie.

Just Eat Takeaway was gisteren nog een van de grootste stijgers (+7,7%) en is vandaag weer bijna terug bij af.

was gisteren nog een van de grootste stijgers (+7,7%) en is vandaag weer bijna terug bij af. Dat Citi Adyen op de kooplijst zette, mocht vandaag niet baten. Beleggers vonden het na de forse koersstijging van vorige week welletjes: -4,2% stond er op de borden.

op de kooplijst zette, mocht vandaag niet baten. Beleggers vonden het na de forse koersstijging van vorige week welletjes: -4,2% stond er op de borden. OCI koerst 0,7% lager aan de vooravond van de cijferpresentatie. De koersdoelverlaging van JP Morgan zal ook niet helpen.

Agenda: ABN Amro, Ahold, Alfen, Heineken, OCI, Vopak en Cisco

Morgen is weer een dag moet u maar denken. En wát voor dag: de cijfers vliegen u om de oren. Voorbeurs openen ABN Amro, Ahold Delhaize, Alfen, Heineken, OCI, Vopak, JET-concurrent Delivery Hero en Thyssen Krupp de boeken. Na de middagboterham volgt Kraft Heinz en na sluiting van Wall Street komt Cisco.

We lopen met zevenmijlslaarzen door het lijstje heen.

ABN Amro

ABN Amro stond enkele weken geleden plotseling in de schijnwerpers door een gerucht dat Deutsche Bank interesse had in een overname. Dat leidde even tot wat rumoer, maar sindsdien blijft het stil. Analisten verwachten een verbetering van de resultaten. De winst per aandeel is volgens de consensus in het vierde kwartaal gestegen van €0,37 een jaar eerder naar €0,48. Over heel 2023 wordt een wpa voorzien van €2,79, tegen €1,96 een jaar eerder.

De nettowinst loopt naar verwachting op van €1,87 miljard in 2022 naar €2,45 miljard. En de omzet stijgt naar verwachting van €2.841 miljoen naar €8.615 miljoen.

Het aandeel hoort dit jaar bij de achterblijvers op het Damrak met een koersdaling YTD van 1,3%. Maar u koopt het aandeel vooral voor het dividend. En daarvan ligt de verwachting over 2023 op €1,38, tegen nét geen euro in 2022.

Ahold Delhaize

Ook voor Ahold Delhaize staan beleggers momenteel niet in de rij. De cijfers over het derde kwartaal waren teleurstellend. De retailer ondervindt de nodige tegenwind, met name in de VS. De marges staan onder druk, mede door de hoge inflatie.

Daar staat wel tegenover dat het bedrijf scheutig is met de inkoop van eigen aandelen: in november kondigde de retailer een nieuw programma aan ter waarde van €1 miljard. Uit een update van vandaag blijkt dat de teller nu staat op €113,4 miljoen. Er komt dus nog van alles aan.

Analisten verwachten een toenemende omzet, maar een dalende winst. De consensus gaat voor heel 2023 uit van een omzet van €88.984 miljoen, tegen €86.984 miljoen in 2022. De winst per aandeel zal naar verwachting dalen van €2,55 naar €2,45. En de nettowinst daalt volgens analisten van €2.551 miljoen naar €2.368 miljoen. De laatste analyse van de IEX Beleggersdesk vindt u hier.

Heineken

Marges zijn ook een aandachtspunt voor Heineken. De brouwer probeert deze op peil te houden door meer in te zetten op duurdere merken. De cijfers van morgen geven mogelijk meer duidelijkheid in hoeverre Heineken daar in slaagt. Heineken worstelt ook met een dalende vraag naar alcoholhoudende dranken, maar probeert die impact te verkleinen door meer alcoholvrije biertjes en bier met een laag alcoholpercentage aan de man te brengen.

Analisten verwachten dat de biervolumes van Heineken in het vierde kwartaal zijn gedaald, maar dat de omzet wel licht is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

De consensus op Reuters gaat uit van een daling van de winst per aandeel over 2023 naar €4,83, tegen €4,92 in 2022. De omzet is naar verwachting opgelopen van €28.694 miljoen in 2022 naar €30.319 miljoen in 2023. Wilt u volledig bij zijn, lees dan hier de meest recente analyse.

OCI

OCI kondigde in december twee megaverkoopdeals aan: die van het 50%-belang in Fertiglobe en de verkoop van Iowa Fertilizer Company. De tweede werd beduidend beter ontvangen dan de andere. Hoe dat zit kunt u hier lezen. Deze desinvesteringen maken het erg lastig om door de oogharen heen te zien hoe het bedrijf er straks uit gaat zien.

De omzet is volgens analisten in 2023 gedaald naar €5,2 miljard, tegen €9,7 miljard in 2022. En de winst per aandeel van €6,35 wordt naar verwachting omgeboven in een verlies per aandeel van €0,54.

Vopak en Alfen

Vopak zal woensdag een licht hoger resultaat over het vierde kwartaal rapporteren, dankzij betere resultaten in Nederland en Singapore, zo meldde ABM Financial News. De analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA-resultaat, inclusief deelnemingen, van €235 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 3%. De operationele winst (EBIT) stijgt naar verwachting van de analisten ook licht, van €150 miljoen tot €158 miljoen.

Alfen zal de verslechtering van de marktomstandigheden voor elektrische auto's ongetwijfeld merken. Het concern schroefde afgelopen zomer de verwachtingen voor heel 2023 neerwaarts bij en zei toen te rekenen op een omzet van €490 tot €520 miljoen.

Cisco en macrodata

Cisco kan ook op de nodige belangstelling van beleggers rekenen. Net als Snap kondigde dit bedrijf in aanloop naar de cijfers aan duizenden banen te schrappen, als onderdeel van een herstructurering.



Tot slot verschijnen er morgen veel macrodata, waaronder het Nederlandse en Europese BBP over het vierde kwartaal. In Nederland was vorig kwartaal sprake van een krimp van 0,2%. De EU als geheel liet een plusje van 0,1% zien. Verder verschijnen de industriële productie in de EU en de consumptie van Nederlandse huishoudens.

De Chinese beurzen zijn nog steeds gesloten.

Hierbij de volledige agenda van morgen: