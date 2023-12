Spotify en Signify snijden in de kosten Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Overig

Audiostreamingdienst Spotify heeft 4 december bekendgemaakt het mes in het personeelsbestand te zetten. Verlichtingsproducent Signify maakte een paar dagen eerder bekend ook te gaan reorganiseren. Bij Spotify gaat het om 17% van het personeel. Het bedrijf liet weten dat de omstandigheden zijn veranderd en dat eerdere kostenbesparingen niet genoeg waren. “Om het gat tussen de financiële doelstellingen en de huidige operationele kosten te dichten, is dit de beste optie", aldus Daniel Ek, CEO van Spotify. Signify kondigde aan de klant centraal te willen stellen en daarom structurele kostenbesparingen door te voeren. De structurele maatregelen moeten jaarlijks meer dan €200 miljoen aan besparingen opleveren. Dit moet het lampenconcern beter laten presteren in de huidige volatiele en onzekere markt. In het tweede kwartaal van 2024 moet het grootste deel van de besparingen geïmplementeerd zijn.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.