De transformatie van Black Friday door de digitale-advertentiewereld

Black Friday is een jaarlijks wereldwijd winkelevenement dat zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten en sindsdien zijn invloed mondiaal heeft uitgebreid. Het vertegenwoordigt een periode waarin consumenten actief op zoek gaan naar aanbiedingen met korting, voornamelijk via online platforms en webshops.

In 2022 gaf het Britse publiek bijvoorbeeld £8,71 miljard uit aan Black Friday, wat de aanzienlijke groei van dit jaarlijkse winkelspektakel onderstreept.

De evolutie van Black Friday gaat gepaard met de ontwikkeling in digitale technologieën, met name op het gebied van (online) reclame. Deze transformatie construeert de dynamiek van de interactie tussen bedrijven en consumenten te midden van een breed scala aan kortingen en promoties.

Uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland blijkt dat de mondiale impact van Black Friday nog groter is dan gedacht. Nederland genereerde in 2022 ruim €300 miljoen meer omzet aan online verkopen dan op een gewone vrijdag. Deze groei benadrukt het economische effect van Black Friday, waar het consumentengedrag meer is veranderd naar online winkelen. De kracht van advertentietechnologie fungeert als een belangrijke factor voor adverteerders en merken om hun gewenste doelgroepen te bereiken en uiteindelijk te laten converteren.

De evolutie van Black Friday

Waar het ooit in fysieke winkels begon, is Black Friday naadloos geïntegreerd in het online domein. De transformatie van offline naar online winkels heeft de manier waarop consumenten omgaan met aanbiedingen opnieuw gedefinieerd.

Wat het belang van deze ontwikkeling nog meer onderstreept, is dat uit onderzoek in 2022 bleek dat tijdens Black Friday 55% meer betalingen online werden gedaan, wat resulteerde in een 70% hogere omzet dan op een normale vrijdag. In fysieke winkels vonden slechts 10% meer betalingen plaats, wat bijdroeg aan een omzetstijging van 15%.

De rol van digitale-advertentietechnologie tijdens Black Friday

Te midden van al deze activiteiten speelt de digitalereclame-industrie, die gepersonaliseerde advertentiecampagnes en op maat gemaakte promoties mogelijk maakt een belangrijke rol. Met behulp van datagedreven strategieën kunnen bedrijven inzichten in consumentengedrag verkrijgen en deze benutten om aantrekkelijke advertenties te maken. Interactieve elementen, zoals opiniepeilingen en quizzen, transformeren passief browsen in actieve interacties.

Gepersonaliseerde advertenties hebben een effectiviteit van 32% op het gebied van kleding en schoenen, 26% op het gebied van eten en drinken en 21% op het gebied van reizen. Elke klik en elke voorkeur draagt ??bij aan de (online) winkelervaring van de consument. Originele, creatieve advertenties creëren individuele en gepersonaliseerde wegen naar merkbekendheid.

Statistieken onderstrepen de impact: 35% vindt op surfgedrag getargete advertenties het meest effectief, 43% van de Britse shoppers waardeert gepersonaliseerde aanbevelingen en 29% geeft de voorkeur aan advertenties die digitale interactie met het product vergemakkelijken.

De normalisatie van vroege kerstcampagnes en Black Friday-evenementen die een maand duren, benadrukt nogmaals een verschuiving in het consumentengedrag. Digitale advertentie- en entertainmentmedia platforms, zoals Azerion, spelen een belangrijke rol bij het samenstellen van een ideale combinatie van media, wat adverteerders het vertrouwen geeft dat hun aanbiedingen op de juiste plek terechtkomen.

De lokale sales teams van Azerion bieden ter plaatse ondersteuning, waarbij ze hun expertise inzetten om adverteerders te helpen nauwkeurig afgestemde campagnes te garanderen die resoneren met een divers publiek. Deze aanpak vergroot de effectiviteit van gepersonaliseerde advertenties aanzienlijk en bevestigt opnieuw de integrale rol van digitale reclame bij het verbinden van bedrijven met hun doelgroep in het veranderende landschap van vroege kerstcampagnes en uitgebreide Black Friday-evenementen.

Impact op de beurs

De vijfdaagse periode van Thanksgiving tot Cyber ??Monday in de VS staat volledig in het teken van behoorlijke online bestedingen, wat inzicht geeft in het consumentenvertrouwen. Beleggers houden deze trends in de gaten en benadrukken de noodzaak van een strategische langetermijnaanpak, ondanks schommelingen in verband met de feestdagen.

De impact van Black Friday reikt verder dan digitale reclame en beïnvloedt retail-, betalings- en marketingcampagnes, waardoor het een cruciale gebeurtenis is met diepgaande gevolgen in het financiële landschap. Slechte Black Friday-verkoopcijfers kunnen de verwachtingen voor een winstgevend kwartaal temperen en de aandelenkoers beïnvloeden. Dit onderstreept de krachtige invloed van dit evenement op het vormgeven van markttrends en beleggerssentiment.

Belangrijkste aandachtspunten voor bedrijven

In het veranderende digitale landschap moeten bedrijven zich ook aanpassen aan veranderende consumentengewoonten - vooral in Europa, waar kleine verschillen een grote impact kunnen hebben. Uit de belangrijkste inzichten blijkt dat vroege kerstcampagnes, uitingen over bewuste uitgaven en incentives in de winkel cruciale strategieën zijn.

Uit Europese gegevens blijkt dat 33% van de consumenten zijn kerstinkopen tijdens het Black Friday-weekend doet, waarbij 33% zich specifiek richt op cadeaus, wat het belang van de Black Friday nog eens onderstreept. Bovendien geeft 78% van de Europese Black Friday-kopers aan dat zij hun geld voorzichtig uitgeven, wat de noodzaak voor bedrijven benadrukt om kortingen in balans te brengen met waarde en kwaliteit. In Groot-Brittannië sparen consumenten strategisch een maand vóór Black Friday om de besparingen op artikelen met de volledige prijs tegemoet te komen.

Het begrijpen van deze regionale nuances is cruciaal voor het afstemmen van campagnes, aangezien de toekomst van Black Friday in Europa in de handen ligt van digitale reclame. Terwijl bedrijven en consumenten door deze wervelwind navigeren, spelen gepersonaliseerde advertenties, interactieve uitingen en mondiale perspectieven in op genuanceerde Europese voorkeuren.

De onzichtbare motor van de digitale-advertentietechnologie ligt ten grondslag aan het succes van Black Friday en zorgt ervoor dat het een transformerend digitaal evenement is, afgestemd op de Europese markt.

Overwegingen voor beleggers

Als belegger biedt de aanloop naar Black Friday een uniek moment om tijdens dit soort periodes de capaciteiten van advertentietechnologiebedrijven te peilen. Black Friday biedt meer inzicht in hun schaalbaarheid en prestaties.

Het evalueren van deze zes belangrijke kenmerken tijdens piekseizoenen kan nuttig zijn bij het beoordelen van hoe goed deze bedrijven op grote schaal presteren:

Gericht adverteren: heeft het bedrijf toegang tot data van hoge kwaliteit met de middelen om deze effectief te gebruiken en te beschermen?

Apparaat- toesteloptimalisatie: zijn ze in staat om deze gerichte advertenties in de meest geschikte omgeving aan consumenten te leveren, bijvoorbeeld op hun mobiele apparaat, of via hun tv, op straat of via de radio?

Advertentiefraude en brand safety: neemt het bedrijf de juiste maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn adverteerders beschermd zijn tegen fraude en blootstelling aan ongepaste inhoud?

Schaalbaarheid en betrouwbaarheid: kunnen ze plotselinge pieken in het verkeer aan zonder de integriteit van hun infrastructuur in gevaar te brengen?

Mondiaal bereik: hoe ver over de hele wereld reikt het bedrijf, kan het omgaan met de vraag in meerdere geografische gebieden en tijdzones?

Beleggers moeten zich bewust zijn van de veranderende wetten en regelgeving in de digitalereclame-industrie. Digitalereclamebedrijven die proactief zijn in het voldoen aan de privacyregelgeving en andere industriestandaarden zijn mogelijk beter bestand tegen uitdagingen op het gebied van de regelgeving.

Black Friday is door de technologie die de basis vormt van veel jaarlijkse advertentiebudgetten, getransformeerd van een fysiek evenement, gericht op één land en gekoppeld aan een feestdag, naar een wereldwijd winkelfenomeen. De voorbereiding van het evenement loopt het hele jaar door, maar veel van dat werk komt pas tijdens het evenement zelf aan het licht. Veel bedrijven zien het als een ‘make or break’-moment en het is belangrijk om onderliggende technologieën te begrijpen die succes kunnen verzekeren.

Lees meer

Azerion Christmas Insights

Forbes: How Black Friday And Thanksgiving Affect The Stock Market