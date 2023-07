Vierjarige business cycle: meer dynamiek in aandelen

U waardeert meer risico's als flink hogere aandelen waarden. Opvallend.

Macro Economisch meteen nieuws op de 1e nieuwe beursdag in het nieuwe jaar.

New Empire China Strikes Back!

Amerika - Old Empire kan niet achter blijven. Ze moeten reageren. Anders zijn ze een empire-tje geworden.

U heeft Tesla al weken lang hoger gezet en u werd gisteren extra wild boven op al die weken lang hoger gezette koers. Uiteindelijk een 20.000 hogere deliveries, maar wel tegen een flink lagere prijs.

Snelle berekening. 20.000 * $50.000 = $1.000.000.000 meer revenue. Hoeveel netto marge. 10%?

is dan $100.000.000 extra winst. Mwah. Dan waardeert u zelfs dat op uw wilde dag als mega veel.

U waardeert meer risico's als flink hogere aandelen waarden. Opvallend. Dat had ik al gezegd.

Want u kijkt toch vooruit met uw aandelen? Hoeveel gaan ze dit kwartaal afzetten en in het komende kwartaal en tegen welke prijs? De concurrentie groeit sneller in aantallen (niet iedereen), maar er is en blijft concurrentie in modellen en in prijzen. Niettemin een 466.000 Tesla's verkopen blijft een prima prestatie. Ook in Nederland, waar ze klagen dat hun soep blikje met 20 euro centen stijgen gingen de Tesla's aan kop. Opvallend. En doet u eens wat aan die hobbels op uw snelwegen. Wilt u uw land minder vlak maken op uw snelwegen?



Dinsdag. Gisteren geen overtuigende stieren dag. Maar vooruit. Er zit nog wellicht wat in het vat. Te veel rood gaat de Correctie starten. En dat wordt tijd. Overal en iedereen ligt hoog. En de pijn wordt Erg Groot.

U waardeert een Appel op $3 trillion terwijl ze u de slechtste positie geven in de afgelopen 3 a 5 jaren.

U houdt van risico. Maar dat wisten we al. Stel een Apple zakt een 20% of zelfs een 40%. Dan zijn er al een aantal failliet. Maar het is niet alleen een Apple, het zijn vele aandelen, vele Real Estate, vele Loans en vele niet liquide bezittingen die veel in elkaar gaan zakken. Dat kunt uw Schuld Systeem niet hebben.



TTROO begint licht positief te worden over olie en gas. Wellicht nog een maandje of 2 door sukkelen en dan kan de Boom daar beginnen. Marcro Economisch komt er nog veel meer aan. Tot aan de winter genoeg Macro Economische veranderingen. Germanium. U dacht wellicht aan Geraniums. Nu begrijpt u waarom u achter de Geranums ziet en niet achter de Germaniums. Het scheelt een Letter, de Letter M, u weet wel van die snelle hap, die nu nog goed draait op Wall Street, maar oppassen voor een reversal down is, maar een letter kan heel veel verschil opleveren. Want de ene levert u zuurstof, de andere levert u een pace maker.