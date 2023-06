IEX BeleggersPodcast Live: Pharming, voorspellingen en Flow Traders

We keken er weken naar uit, en vandaag is het zover. De IEX BeleggersPodcast Live vanuit 't Spant in Bussum. Op deze speciale dag hebben we ook een Mystery Guest in de aanbieding.

Het gaat om Pharming-CEO Sijmen de Vries. Hij vertelt o.a. hoe het komt dat de koers van Pharming sinds de goedkeuring van leniolisib per saldo niet vooruit is gekomen.

Maar er is meer, want we blikken ook terug op de tien voorspellingen die we begin dit jaar hebben gedaan. Zijn ze een beetje uitgekomen?

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: